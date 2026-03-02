Ein Pokalhit für die Klever Chronik

Der 1. FC Kleve hat für eine Pokalüberraschung gesorgt. – Foto: Jens Terhardt

Es gibt sie, diese Spiele, von denen man noch Jahre später erzählt. Die A-Junioren des 1. FC Kleve haben am Sonntag ein solches erlebt. Im Achtelfinale des Niederrheinpokals setzte sich der Grenzlandligist fast schon sensationell mit 7:5 (3:3) gegen den Nachwuchs des 1. FC Bocholt aus der Niederrheinliga durch – nach regulärer Spielzeit wohlgemerkt, nicht im Elfmeterschießen.

FC-Coach Dominic Trarbach rang im Anschluss noch um Worte. „Etwas Derartiges habe ich bisher noch nicht einmal im Ansatz erlebt“, sagte der Klever Trainer nach einem Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Seine Schützlinge erwischten den besseren Start und bestimmten gegen den klassenhöheren Konkurrenten zunächst das Geschehen.

Der Lohn folgte in der 13. Minute: Ein mustergültig ausgespielter Konter brachte die Führung. Neuzugang Djesely Tavares, der sein erstes Pflichtspiel für den Klever Nachwuchs bestritt, traf zum 1:0. In der Folge deutete jedoch vieles darauf hin, dass die favorisierten Bocholter mit einem blauen Auge davonkommen würden. Mit zwei Toren binnen fünf Minuten (21., 25.) drehten die Gäste die Partie, ehe sie in der 41. Minute sogar auf 3:1 erhöhten.

Fehler auf beiden Seiten

„Wir haben uns ein paar Fehler geleistet und direkt drei Stück kassiert. Da gingen die Köpfe schon ein bisschen runter. Aber auch Bocholt hat sich Fehler geleistet“, sagte Dominic Trarbach. Und seine Mannschaft nutzte diese konsequent: Tavares (42.) und Joshua Annang (43.) schlugen noch vor dem Halbzeitpfiff zurück und stellten wieder auf Anfang.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Tempo rasant: Zwei schnelle Treffer (46., 48.) ließen den Niederrheinligisten erneut auf 5:3 davonziehen. Doch auch diesmal ließ sich der 1. FC Kleve nicht abschütteln. Mit zwei weiteren Toren von Tavares (54., 76.) war zu Beginn der Schlussphase wieder alles offen – 5:5.

In Überzahl – ein Bocholter hatte in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen – drängten die Klever Talente auf die nächste Wendung in diesem Spektakel-Spiel. Und sie kam: In der ersten Minute der Nachspielzeit krönte Fünferpacker Tavares seine überragende Leistung mit dem Treffer zum 6:5 und sorgte für Ekstase auf dem Platz. Zwei Minuten später machte Ameer Ahmed endgültig den Deckel auf eine denkwürdige Partie.

Trarbach: „Dass wir zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt haben, ist wirklich unglaublich“

„Dass wir zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt haben, ist wirklich unglaublich. Manchmal schlägt Mentalität alles andere. So kannst du jeden Gegner schlagen“, sagte Dominic Trarbach. Im Viertelfinale dürfte sich nun jedenfalls niemand darüber freuen, den 1. FC Kleve zugelost zu bekommen.

In der Grenzlandliga der A-Junioren, wo die Klever für gewöhnlich ihre Spiele bestreiten, war an diesem Wochenende nur die JSG SV Straelen/SV Veert im Einsatz. Die Mannschaft verlor ihr Heimspiel gegen den GSV Moers mit 1:6 (0:4). Elwin Reinke hatte zwischenzeitlich auf 1:4 (50.) gestellt. Die Gegentore fielen in der 19., 28., 31., 45., 55. und 87. Minute.

In der B-Junioren-Grenzlandliga trennten sich die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen und der SV Straelen 2:2 (2:1). Noah Koblitz (1.) und Mika Siemen (12.) trafen für die JSG, Jona Mohr (7.) und Marvin Verlegh (67.) für die Gäste.

In der Grenzlandliga der C-Junioren verlor Siegfried Materborn mit 0:2 (0:1) beim OSC Rheinhausen. Die Tore fielen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und in der 50. Minute. Die C-Junioren des 1. FC Kleve schafften beim SV Budberg ein 1:1 (1:1). Lukas Rehfeldt hatte den Gegentreffer aus der 15. Minute kurz vor der Halbzeit (35.+2) ausgeglichen.

Bereits unter der Woche waren die Klever U15-Junioren nach einem respektablen 1:2 (0:0) gegen Regionalligist Ratingen 04/19 aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden. Nach dem Ausgleichstreffer durch Milo Gichtbrock (62.) standen die Zeichen auf Verlängerung, doch die Gäste, die bereits in der 43. Minute getroffen hatten, sicherten sich kurz vor Schluss (70.) den Sieg.