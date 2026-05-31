Ein Pokalheld kehrt zurück: »Freude und Ehre« für Manfred Distler

Der FC Eintracht Bamberg setzt auch in der kommenden Bayernliga-Saison seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort und verstärkt das Trainerteam der Domreiter mit einem echten FCE-Gesicht: Manfred Distler wird künftig als Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Patrick Sulewski arbeiten. Darüber informiert der Verein im Rahmen einer Pressemitteilung.
Der ehemalige Torwart des Vorgängervereins 1. FC Bamberg durchlief alle Jugendmannschaften, stand zwischen 1983 und 1986 bei den FC Bamberg Junioren zwischen den Pfosten und kehrt nun viele Jahre später in verantwortlicher Funktion zu seinem Jugend- und Ausbildungsverein zurück.
Manni Distlers Erfolge als Spieler reichen bis zum Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern vor 15.000 Zuschauern im Bamberger Stadion zurück. Zuletzt war der 60-Jährige bis Oktober vergangenen Jahres als Trainer bei der DJK Teuchatz tätig und bringt der Medieninformation zufolge jahrzehntelange Erfahrung als Spieler, Spielertrainer und Coach mit nach Bamberg.
Die Verpflichtung Distlers erfolgte ausdrücklich auf Wunsch von Cheftrainer Patrick Sulewski, den neuen Mann an der Seitenlinie der Domreiter. Der 28-jährige Coach wollte bewusst einen erfahrenen Fußballfachmann an seiner Seite wissen, der sowohl sportlich als auch menschlich wichtige Impulse setzen kann. Auch Sulewski hatte in der Jugend die Fußballschuhe für den FCE geschnürt.
"Für mich ist es eine große Freude und Ehre, wieder in den Volkspark zurückkehren zu dürfen. Der FCE hat mich sportlich geprägt und begleitet mich seit meiner Jugendzeit. Ich möchte meine Erfahrung einbringen, Patrick bestmöglich unterstützen und gemeinsam mit der Mannschaft etwas entwickeln", sagt Manfred Distler.
Auch Cheftrainer Patrick Sulewski freut sich über die Verstärkung seines Trainerteams: „Manni bringt enorme Erfahrung, große Fußballkompetenz und eine starke Persönlichkeit mit. Für mich als Trainer ist es wichtig, jemanden an meiner Seite zu haben, der viele Situationen im Fußball bereits erlebt hat. Gleichzeitig kennt er den Verein, die Region und weiß genau, was den FC Eintracht Bamberg ausmacht.“
Mit der Verpflichtung des gebürtigen Bambergers unterstreichen die Domreiter erneut ihre Philosophie, ehemalige Spieler mit echter FCE-DNA in wichtige Funktionen innerhalb des Vereins einzubinden.
Vorstandssprecher Sascha Dorsch betont: „Wir wollen den FC Eintracht Bamberg nicht nur sportlich, sondern auch in seiner Identität weiterentwickeln. Deshalb ist es uns wichtig, Menschen im Verein zu haben, die unsere Werte kennen und leben. Manfred Distler steht genau für diese Haltung. Er bringt Erfahrung, Glaubwürdigkeit und eine hohe Identifikation mit unserem Verein mit.“
Distler, der privat im Landkreis Bamberg lebt, verheiratet ist und zwei Kinder hat, kann auf zahlreiche Stationen im oberfränkischen Fußball zurückblicken – sowohl als Spieler als auch als Trainer. Nun beginnt für den ehemaligen Zwei-Meter-Torhüter ein neues Kapitel bei den Domreitern – dort, wo einst alles begann.