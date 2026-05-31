Ein Pokalheld kehrt zurück: »Freude und Ehre« für Manfred Distler Der ehemalige Keeper wird künftig Co-Trainer von Patrick Sulewski beim FC Eintracht Bamberg von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Ein bekanntes Gesicht beim FC Eintracht Bamberg: Manfred Distler – Foto: FC Eintracht Bamberg 2010 e.V.

Der FC Eintracht Bamberg setzt auch in der kommenden Bayernliga-Saison seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort und verstärkt das Trainerteam der Domreiter mit einem echten FCE-Gesicht: Manfred Distler wird künftig als Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Patrick Sulewski arbeiten. Darüber informiert der Verein im Rahmen einer Pressemitteilung.

Der ehemalige Torwart des Vorgängervereins 1. FC Bamberg durchlief alle Jugendmannschaften, stand zwischen 1983 und 1986 bei den FC Bamberg Junioren zwischen den Pfosten und kehrt nun viele Jahre später in verantwortlicher Funktion zu seinem Jugend- und Ausbildungsverein zurück. Manni Distlers Erfolge als Spieler reichen bis zum Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern vor 15.000 Zuschauern im Bamberger Stadion zurück. Zuletzt war der 60-Jährige bis Oktober vergangenen Jahres als Trainer bei der DJK Teuchatz tätig und bringt der Medieninformation zufolge jahrzehntelange Erfahrung als Spieler, Spielertrainer und Coach mit nach Bamberg.

Die Verpflichtung Distlers erfolgte ausdrücklich auf Wunsch von Cheftrainer Patrick Sulewski, den neuen Mann an der Seitenlinie der Domreiter. Der 28-jährige Coach wollte bewusst einen erfahrenen Fußballfachmann an seiner Seite wissen, der sowohl sportlich als auch menschlich wichtige Impulse setzen kann. Auch Sulewski hatte in der Jugend die Fußballschuhe für den FCE geschnürt. "Für mich ist es eine große Freude und Ehre, wieder in den Volkspark zurückkehren zu dürfen. Der FCE hat mich sportlich geprägt und begleitet mich seit meiner Jugendzeit. Ich möchte meine Erfahrung einbringen, Patrick bestmöglich unterstützen und gemeinsam mit der Mannschaft etwas entwickeln", sagt Manfred Distler.