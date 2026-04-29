Ein Pokalfinale, das ein Derby ist und viele Zuschauer anlocken wird

Zwischen dem FC Walkertshofen (in schwarz) und dem TV Aiglsbach wird es voll zur Sache gehen – Foto: Erhard Zettl

Am Donnerstagabend (Anstoß: 19 Uhr) steigt das Totopokalfinale des Fußballkreis West, bei der es nicht nur um die vom Hauptsponsor LOTTO Bayern zur Verfügung gestellte Siegesprämie von 1.000 Euro geht, sondern um einen Startplatz im BFV-Verbandspokal, auf dem die Kreissieger mit etwas Losglück auf Profi-Klubs wie 1860 München und Jahn Regensburg treffen können. Zusätzliche Brisanz erhält das West-Endspiel dadurch, dass sich mit den beiden Bezirksligisten FC Walkertshofen und TV Aiglsbach zwei Landkreiskontrahenten gegenüberstehen, die nur 15 Kilometer entfernt sind. "400, 500 Zuschauer werden das auf alle Fälle", meint Aiglsbachs Urgestein Georg "Jofer" Schmidt. Die Grün-Weißen waren in der Vergangenheit wahre Pokalspezialisten und sorgten im August 2016 für eine Sensation, als sie unter Coach "Pep" Gaydarov den damaligen Drittligisten SSV Jahn Regensburg aus dem Wettbewerb kegelten. Auch der FC Walkertshofen konnte sich 2020 schon die Siegerliste eintragen.





Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Für den Verein und speziell für unsere jungen Spieler ist so ein Pokalfinale auf heimischen Rasen auf alle Fälle ein Highlight. Natürlich hat die Liga, in der wir gegen den Abstieg kämpfen und am Sontag daheim gegen Plattling ein absolutes Schlüsselspiel haben, Priorität. Dennoch werden wir alles in die Waagschale werfen, um Aiglsbach zu schlagen. Es ist ein K.o.-Spiel, bei dem grundsätzlich alles möglich ist."





Personalien: Bis auf die Dauerpatienten sind voraussichtlich alle Mann an Bord. Spielercoach Brandl musste zuletzt wegen einer Muskelverletzung passen, könnte aber ebenso wie Moritz Seemann, der ebenfalls pausieren musste, wieder im Aufgebot stehen. "Wir haben mittlerweile einen Kader mit 16, 17 guten Spielern und werden entsprechend eine schlagkräftige Truppe aufs Feld bekommen", verrät Brandl.







Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Wir freuen uns riesig auf dieses Duell, das sicherlich vor einer schönen Kulisse stattfinden wird. Einen Favoriten gibt es nicht und ein Finale spielt man ohnehin, um es zu gewinnen. Dementsprechend wollen wir auftreten."



Personalien: Kapitän Fabian Rasch fehlt wegen eines Muskelfaserrisses. Markus Schmidt wird demnächst an der Hüfte operiert, wird aber dabei sein und brennt auf einen Einsatz.