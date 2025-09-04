Ein Pokalabend, der länger dauerte als geplant

Der FC 47 Leschede II hat die 3. Runde des Emco-Kreispokals gegen die SG Lähden/Holte für sich entschieden. Nach 90 Minuten stand es 2:2, im Elfmeterschießen setzten sich die Gastgeber mit 7:6 durch.

Die Gäste gingen früh durch Mathis Brokjans (7.) in Führung. Leschede glich in der 29. Minute durch Cyril Atane aus. Nach der Pause verwandelte Jonathan Löcken in der 65. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1. Kurz darauf schwächte sich Leschede durch eine Gelb-Rote Karte für Christian Teipen (68.). In Überzahl drückte Lähden/Holte und erzielte in der Nachspielzeit durch Markus Freese (90.+5) den späten Ausgleich.