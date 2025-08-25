Ein „Pokal-Zuckerl“ für den FC Pipinsried Totopokal

Der Fußball-Bayernligist FC Pipisnried empfängt am Dienstagabend den Regionalligisten Burghausen Totopokal-Achtelfinale.

Schafft der FC Pipinsried im Totopokal die nächste Sensation? Diese Frage wird am heutigen Dienstagabend beantwortet, wenn der Fußball-Bayernligist in der heimischen Küchenstadel-Arena den Regionalligisten SV Wacker Burghausen empfängt. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

Geschichte wiederholt sich? Oder doch nicht? Zumindest hat der FC Pipinsried mit seinem Sieg in der ersten Runde gegen den FC Memmingen die Pokalgeschichte aus der Saison 2023/2024 wiederholt. Damals besiegten die Pipinsrieder ebenfalls in der ersten Hauptrunde das Team aus dem Allgäu. In der zweiten Runde kam dann Wacker Burghausen ins Ilmtal. Der FCP siegte nach Elfmeterschießen.

Im Viertelfinale wurden dann die Profis des TSV 1860 München aus dem Bewerb gekegelt. Im Halbfinale war dann gegen die Würzburger Kickers beim 0:1 Schluss. In dieser Saison haben die Pipinsrieder also den ersten Part erledigt, nun kommt in der zweiten Runde wieder Burghausen nach Pipinsried.

Burghausen in der Liga Top-Favorit

Die Gäste werden in dieser Saison als einer der Top-Favoriten auf den Titel in der Regionalliga gehandelt. Unterstrichen wird das Ziel mit der Verpflichtung von Trainer Lars Bender, der in der Bundesliga 259 Mal für Bayern Leverkusen die Stiefel schnürte und 19 Mal für Deutschland spielte. Der gebürtige Rosenheimer will nach seinen Trainer-Stationen im Jugendbereich des Deutschen Fußballbundes und bei Unterhaching nun den nächsten Schritt machen.

An der Zusammenstellung der Mannschaft ist zu erkennen, dass es Wacker in dieser Saison ernst meint. Mit den beiden Ex-Pipinsrieder Marin Pudic und Faton Dzemailji sowie Alexander Sorge von den Kickers aus Offenbach hat Burghausen jede Menge Qualität eingekauft. Allerdings sind beide Ex-Pipinsrieder verletzt und werden im Pokalspiel nicht auflaufen. Die Mannschaft wird auf und neben dem Spielfeld von den Routiniers Felix Bachschmid und Christoph Schulz geführt.

Einen zweiten Ausrutscher werden die Burghauser mit Sicherheit vermeiden wollen. Die Generalprobe verlief allerdings nicht optimal, der SV Wacker verlor vergangenes Wochenende in Eichstätt mit 1:2.

Personalprobleme in der Offensive

Auch der FC Pipinsried verlor sein letztes Meisterschaftsspiel, gegen die Junglöwen gab es eine 0:2-Niederlage. „Der Pokal ist ein Zuckerl, das wir gerne annehmen“, so der Sportliche Leiter des FCP, Johannes Müller. „Vielleicht klappt es ja wieder mit einer Überraschung und wir ziehen wieder in die nächste Runde ein.“

Verzichten müssen die Pipinsrieder sehr wahrscheinlich auf Stürmer Benedikt Wiegert. Der Pokalspezialist verletzte sich gegen die Löwen am Sprunggelenk, ein MRT wird weiteren Aufschluss geben. Fraglich wird der Einsatz von Mario Götzendörfer und der Stürmer Valdrin Konjuhi und Nico Karger Karger sein. Alle drei sind angeschlagen. Ob Verteidiger Sebastian Keßler nach seiner Roten Karte spielberechtigt ist, wird wohl am Spieltag entschieden. Beantragt wurde mit vier Spielen Sperre eine heftige Strafe