Ein Podcast aus Gustorf startet durch! 🎙️⚽

Die SpVg. Gustorf-Gindorf hat seit September ihren eigenen Podcast: „GUGI’S Plauderecke“ – und der startet richtig durch! Mit einer großen Portion Humor, Leidenschaft und Fußballwissen plaudern Marco (Kapitän der Mannschaft) und Florian (Geschäftsführer des Vereins) über alles, was rund um den Fußball im Rhein-Kreis Neuss passiert.
Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Kreisliga A entschieden die beiden im Sommer kurzerhand, ihre regelmäßigen Treffen einfach mal aufzunehmen. „Wunden lecken“, sagen die einen – „eine neue Form der Fußball-Therapie“, sagen die anderen. Herausgekommen sind bisher neun abwechslungsreiche und stimmungsvolle Folgen, die sowohl Vereinsfans als auch Fußballfreunde begeistern.
In regelmäßigen Abständen erscheinen neue Episoden, die nicht nur inhaltlich und technisch immer besser werden, sondern auch spannende Gäste begrüßen: bekannte Fußballer, Trainer, Funktionäre und Schiedsrichter aus der Region geben sich die Ehre.
Zu finden ist GUGI’S Plauderecke auf Instagram – und natürlich zum Anhören auf Spotify.
@GUGIS_PLAUDERECKE on Instagram
Also: Reinhören, folgen und mitlachen!