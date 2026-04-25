Ein Platzverweis, ein Elfmeter und ein Mann auf der Bank mit Handy

Manchmal reicht in der Kreisliga eine Minute, um aus einem zähen Abend einen kleinen Fußballkrimi zu machen. Der SC Baccum schlägt den TuS Haren mit 1:0, dank einer folgenreichen Szene kurz nach der Pause. Und während auf dem Platz diskutiert, gehalten und vergeben wurde, hielt Dennis Hagen als Ersatzspieler auf der Bank den Abend für FuPa in Echtzeit am Leben.

Die erste Halbzeit hatte einiges, nur keine Tore. Baccum sammelte früh ein paar Ecken, Haren setzte einige eher harmlose Abschlüsse dagegen, insgesamt spielte sich vieles zwischen den Strafräumen ab. Der Liveticker notierte passend: „Das Spiel findet hauptsächlich im Mittelfeld statt.“

Torlos zur Halbzeit, mit Luft nach oben auf beiden Seiten.

Ganz ohne Gefahr blieb es trotzdem nicht. Marvin Bloom köpfte für Baccum nach einer Ecke knapp vorbei. Auf der anderen Seite hatte Haren die besseren Momente: Lukas Hagen brauchte im Fünfmeterraum einen Kontakt zu viel, sein Abschluss wurde noch an die Latte abgefälscht. Kurz vor der Pause setzte Mirco Husmann einen Volley nach Flanke deutlich über das Tor.

62. Minute: Die Szene des Spiels

Marvin Bloom schickt Gen Zejnulahi steil. Maik Fischer greift im Laufduell zu, stoppt den Baccumer Angreifer und sieht glatt Rot. Notbremse. Elfmeter. Doppelbestrafung in Reinform. Diskussionen? Laut Oh-Ton aus Baccum: keine.

Eine harte, aber spielentscheidende Doppelentscheidung.

Benjamin Kramer übernahm Verantwortung, trat zum Strafstoß an und verwandelte sicher unten rechts zum 1:0. Für Kramer war es der 14. Saisontreffer, für Baccum die Führung in einem bis dahin völlig offenen Spiel.

Haren hält dagegen - Baccum vergibt die Vorentscheidung

Trotz Unterzahl blieb Haren im Spiel und hatte seine Möglichkeiten auf den Ausgleich. Martin Raming-Freesen verzog nur knapp, Mirco Husmann scheiterte mit einer Großchance, als Jonas Hilbers den Ball für Baccum noch von der Linie kratzte.

Baccum wiederum hatte mehrfach die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden. Gen Zejnulahi vergab frei vor dem Tor nach einem Fehlpass, Benjamin Kramer setzte in der Nachspielzeit eine weitere Großchance über das Gehäuse.

So blieb es bis zum Ende eng, hektisch und umkämpft, ehe nach sieben Minuten Nachspielzeit feststand: Der SC Baccum bringt das 1:0 über die Zeit.

Dennis Hagen: Ersatzbank und Liveticker in Personalunion

Eine besondere Randnotiz lieferte an diesem Nachmittag Dennis Hagen. Während andere Auswechselspieler auf ihren Einsatz warten, saß er auf der Bank und führte parallel den FuPa-Liveticker.

Jede Großchance, jede Karte, jede strittige Szene wanderte direkt vom Spielfeldrand ins Handy und machte die Begegnung damit für Tausende nachvollziehbar. 4.366 Aufrufe sprechen dafür, dass genau diese Form des Mitnehmens den Amateurfußball ausmacht.

Nicht nur elf gegen elf auf dem Rasen also, sondern auch einer auf der Bank, der FuPa mit Leben füllt. Genau wegen solcher Leute bleibt ein Kreisliga-1:0 eben nicht nur ein Kreisliga-1:0.