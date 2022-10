„Ein phänomenales Spiel“: Oberweikertshofen trotzt dem Favoriten einen Punkt ab SCO-Trainer Sammer zufrieden

Oberweikertshofen – Der SC Oberweikertshofen rang vor 200 Zuschauern dem Tabellendritten FC Kempten aufgrund einer starken zweiten Halbzeit am Ende ein verdientes 2:2 ab. „Es war ein phänomenales Spiel“, schwärmte SCO-Trainer Dominik Sammer nach den 90 Minuten von der Begegnung. „Die ersten 45 Minuten gehörten Kempten, da hatten wir Schwierigkeiten in der Zuteilung, aber die zweiten 45 Minuten gehörten uns. Deshalb geht das Remis am Ende auch in Ordnung.“