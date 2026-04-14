Ein Pflichtsieg mit ungenutztem Potenzial

– Foto: Philipp Reichelt

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 setzt sich der TuS Sudweyhe mit 3:1 gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke durch. Trotz klarer Überlegenheit fällt das Ergebnis aus Sicht der Gastgeber zu knapp aus.

Bereits in der ersten Halbzeit erspielten sich die Gastgeber mehrere hochkarätige Möglichkeiten, darunter ein Pfostenschuss von Niklas Behrens. Dennoch blieb es zunächst torlos. „In der ersten Halbzeit haben wir mehrere hundertprozentige Torchancen“, erklärte Lehmkuhl und ergänzte: „Da waren wir sehr fahrlässig.“ Die mangelnde Effizienz hielt den Gegner im Spiel: „Steimbke haben wir so am Leben gehalten.“

Der TuS Sudweyhe dominierte die Partie von Beginn an, ließ jedoch zunächst die notwendige Konsequenz im Abschluss vermissen. Trainer Jan Lehmkuhl bilanzierte entsprechend kritisch: „Das ist ein hochverdienter Sieg. Das Ergebnis von 3:1 ist sehr milde. Es hätte deutlich höher ausfallen können, wenn wir unsere Chancen besser nutzen.“

Nach dem Seitenwechsel setzte Sudweyhe seine Überlegenheit dann auch in Tore um. Leon Behrami erzielte in der 52. Minute die Führung, nachdem Niklas Behrens vorbereitet hatte. Nur fünf Minuten später erhöhte Bastian Helms auf 2:0, nachdem er einen Ballgewinn im Mittelfeld ausnutzte und aus der Distanz traf.

Mit dem dritten Treffer schien die Partie bereits entschieden. Joshua Brandhoff erhöhte in der 75. Minute auf 3:0. Der Anschlusstreffer durch Philip Deeke zum 1:3 in der 78. Minute änderte daran nur noch wenig.

Auch in der Schlussphase blieb Sudweyhe das spielbestimmende Team, ohne die sich bietenden Möglichkeiten konsequent zu verwerten. „Ein deutlich höheres Ergebnis wäre möglich gewesen“, resümierte Lehmkuhl.

Mit dem Sieg festigt Sudweyhe Rang fünf in der Tabelle und bleibt im Rennen um die oberen Plätze. „Unser Ziel bleibt weiterhin Platz drei, und diesem Ziel sind wir einen großen Schritt näher gekommen.“

TuS Sudweyhe – SV Brigitta-Elwerath Steimbke 3:1

TuS Sudweyhe: Hannes Frerichs, Maximilian Wirth, Jan-Ove Bäker (66. Miká Pieper), Bastian Helms, Jason-Mark Traemann, Ermal Behrami (62. Mehmet Yesildag), Joshua Brandhoff (81. Jörn Kastens), Maik Behrens, Leon Behrami (74. Maximilian Golembski), Niklas Behrens, Finn Kastens - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Luis Bernardo Oetting, Lars Klose (20. Leon Thies), Fynn Bahr, Simon Wilke (22. Darian Guse), Yilmaz Hauran, Philip Deeke, Mirko Theiss, Moritz Strutz, Marco Thies (72. Klaus-Lorenz Kretschmer), Jarek Büchau (67. Dennis Pissor) - Trainer: Dennis Pissor

Schiedsrichter: Timon Hösl

Tore: 1:0 Leon Behrami (52.), 2:0 Bastian Helms (57.), 3:1 Joshua Brandhoff (75.), 2:1 Philip Deeke (78.)