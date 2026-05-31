Ein perfekter Tag für den SC Kapellen

„Wir waren über neunzig Minuten die bessere Mannschaft. Wir können mit unserem letzten Heimspiel der Saison sehr zufrieden sein. Jetzt freuen wir uns auf unser kleines Endspiel in Süchteln“, sagte der Sportliche Leiter Jörg Ferber. Dadurch, dass der SC Velbert den ASV Süchteln mit 2:1 besiegen konnte, steht der SC Kapellen wieder auf dem zweiten Tabellenrang, zwei Punkte vor dem ASV. Am letzten Spieltag (Sonntag, 15 Uhr) steigt in Süchteln das direkte Duell um den zweiten Platz, welcher jedoch nicht für einen Aufstieg reicht.