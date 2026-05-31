Ein perfekter Tag für den SC Kapellen

Es war ein rundum gelungener Tag für den SC Kapellen: Durch den 4:0-Sieg beim VdS Nievenheim II machte die Zweite Mannschaft des SCK den Aufstieg in die Kreisliga A klar. Danach empfing die Landesliga-Mannschaft den FC Kosova, gegen den der SCK zuvor alle fünf Pflichtspiele verloren hatte – diesmal gewann er mit 4:0 (1:0).
Der SC Kapellen hatte in den 15 Rückrundenpartien zuvor noch keine Niederlage kassiert, das sollte auch gegen Angstgegner Kosova so bleiben. Bereits nach 16 Minuten brachte Alexander Fuchs die Hausherren in Führung. Das 1:0 hatte bis zum Pausenpfiff Bestand. Im zweiten Durchgang dauerte es bis in die Schlussphase, ehe der SC Kapellen das Spiel entscheiden konnte. Alexander Fuchs (75.) schnürte seinen Doppelpack zum 2:0 und führt dadurch mit 14 Treffern die mannschaftsinterne Torjägerliste an. Alexander Kiriakidis (86.) und Bryan Schonmann (90.) machten den Sack dann zu.
„Wir waren über neunzig Minuten die bessere Mannschaft. Wir können mit unserem letzten Heimspiel der Saison sehr zufrieden sein. Jetzt freuen wir uns auf unser kleines Endspiel in Süchteln“, sagte der Sportliche Leiter Jörg Ferber. Dadurch, dass der SC Velbert den ASV Süchteln mit 2:1 besiegen konnte, steht der SC Kapellen wieder auf dem zweiten Tabellenrang, zwei Punkte vor dem ASV. Am letzten Spieltag (Sonntag, 15 Uhr) steigt in Süchteln das direkte Duell um den zweiten Platz, welcher jedoch nicht für einen Aufstieg reicht.
Der SC Kapellen nutzte das letzte Heimspiel der Saison dazu, sich zu verabschieden: Jörg Ferber hört nach der Saison auf. Von 2018 bis 2021 agierte er als sportlicher Leiter, Jugendtrainer und Interimstrainer. Zwei Jahre später kam er als sportlicher Leiter zurück. Jetzt feiert er seinen zweiten Abschied. „Unsere zweite Mannschaft ist aufgestiegen, wir sind in der Rückrunde noch ungeschlagen und haben den Kreispokal gewonnen. Einen besseren Abschied hätte ich mir nicht vorstellen können“, sagte er.