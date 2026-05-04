– Foto: Wojciech Banaszkiewicz

Der Tabellendritte dominiert die Partie und entscheidet sie in der zweiten Halbzeit.

Die Gäste legten früh den Grundstein für den Erfolg. „Wir waren von der ersten Sekunde an da und sind hochintensiv angelaufen“, sagte Edis Bajrovic. Die frühe Führung folgte konsequent: „Wir gehen früh mit 1:0 in Führung, erobern den Ball auf der rechten Seite, legen ihn quer, und Per Stetzkowski steht richtig und schiebt ein.“

Der TSV Stelingen hat seine Ambitionen im Aufstiegsrennen eindrucksvoll untermauert. Beim TSV Bemerode setzte sich die Mannschaft mit 5:1 durch und bleibt damit auf Rang drei der Tabelle.

Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit bestimmte Stelingen das Geschehen. „Über die gesamte erste Halbzeit waren wir spielbestimmend und haben sehr wenig zugelassen“, so Edis Bajrovic, der zugleich die Chancenverwertung kritisierte: „Wir hätten das Ergebnis schon in der ersten Halbzeit weiter ausbauen müssen.“

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild zunächst fort. Stelingen erhöhte auf 2:0, ehe Bemerode per Elfmeter verkürzte. „Wir erzielen das 2:0, bekommen dann aber relativ schnell den Anschlusstreffer zum 2:1 durch einen berechtigten Elfmeter“, erklärte Edis Bajrovic.

Die Antwort folgte jedoch umgehend. „Danach waren wir im Abschluss deutlich konsequenter als noch in der ersten Halbzeit und erhöhen auf 3:1, 4:1 und 5:1. Damit war das Spiel entschieden, und wir konnten es bis zum Ende kontrollieren.“

Am Ende steht ein deutlicher Auswärtssieg, der auch in der Bewertung des Trainers keine Zweifel lässt: „Insgesamt war es eine hervorragende Mannschaftsleistung. Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Es war ein perfekter Sonntag für uns.“

TSV Bemerode – TSV Stelingen 1:5

TSV Bemerode: Luke Stebbe, Jorden Stoppa (89. Lars Lincke), Leonard Bült, Philipp Kreye, Niklas Mauer, Josef Flink (73. Maximilian Saric), Malte-Jonas Oberbeck (46. Luca-Elias Wild), Jasper Kernchen, David Jonathan Oduneye (85. Norrie Jackie Coleman), Alan Coleman, Perrin Willmann (73. Karsten Malarowski) - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Max Adamski, Justin Fehder (77. Dennis Zabel), Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai, Richard Leimann (66. Robin Ziegler), Jannis Bovenschen, Per Stetzkowski (74. Nino Melnjak), Jannik Klemm, Lukas Brinkmann (74. Dustin Quast), Elias Göhr (57. Kevin Wittbold) - Trainer: Edis Bajrovic

Schiedsrichter: Lukas Möhle

Tore: 0:1 Per Stetzkowski (3.), 0:2 Jonathan Mai (59.), 1:2 Niklas Mauer (61.), 1:3 Jannis Bovenschen (62.), 1:4 Per Stetzkowski (73.), 1:5 Marc-Benjamin Klusmann (78.)