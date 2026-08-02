Ein perfekter Saisonstart für Wormatia Worms

Treffsicher zum Auftakt: Justin Barry (links) und Kapitän Tom Fladung (rechts) beglückwünschen die Wormatia-Torschützen Nico Jäger, Mert Özkaya, Belel Meslem und Nicolas Obas (2.v.l.n.r.). Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Koblenz. Nach 52 Spielminuten war der Auswärtssieg endgültig eingetütet. Mit einem Doppelschlag nach dem Wiederanpfiff stellten die Oberliga-Fußballer von Wormatia Worms im Stadion Oberwerth bei Rot-Weiss Koblenz auf 4:0 und raubten den Gastgebern die letzte Hoffnung auf einen erfolgreichen Saisonstart in die neue Oberliga-Spielzeit. Zwar trafen die Gastgeber noch einmal – am klaren und letztlich total verdienten 4:1 (2:0)-Sieg der Wormaten änderte das aber nichts mehr.

Dabei hatte Rot-Weiss gut ins Spiel gefunden und war auf die Mannschaft von Wormatia-Trainer Artur Lemm bestens vorbereitet. „Ich hatte mir gewünscht, dass wir direkt voll da sind, aber die ersten zehn Minuten gingen an Koblenz“, erklärte der VfR-Trainer anschließend und sagte: „Sie wussten ganz genau, wie wir von hinten rausspielen wollen.“ Die Wormser schüttelten sich kurz und übernahmen dann zunehmend selbst die Spielkontrolle.

Erstes Wormatia-Saisontor gehört Nico Jäger

Nach 16 Minuten war es dann Offensivspieler Nico Jäger vorbehalten, das erste Saisontor der Wormser zu erzielen. Mustergültig abgelegt von Spielmacher Mert Özkaya, dem ein eigener Abschluss in dieser Szene niemand hätte übel nehmen können (16.). „Da hat Mert seine Übersicht gezeigt und den Ball nochmal schön nach links abgelegt“, beschrieb Lemm das erste Pflichtspieltor seiner Wormatia-Amtszeit.

Beim zweiten Gästetreffer glänzte dann Belel Meslem, der einen hohen Ball stark verarbeitete und die Koblenzer Hintermannschaft damit düpierte (30.). Und seinen Trainer damit begeisterte: „Ball toll angenommen, super Aktion.“ Und hinten? Da war der Wormser Schlussmann Luca Pedretti zwar kaum in brenzligen Situationen gefragt, aber dennoch häufig gefragt. Einen Kopfball nahm er schön weg, das kurze Eck machte er gut zu und zahlreiche Flanken pflügte der Rückkehrer so souverän aus der Luft, wie er auch das Aufbauspiel mit seinen Pässen ins Mittelfeld bereicherte.

Nach dem Seitenwechsel ging der schnörkellose Auftritt der Wormser Offensivreihe weiter. Nach einer schönen Kombination durch das Zentrum inklusive Doppelpass stand Nicolas Obas, unter großer Mithilfe der in diesem Moment leicht zu überwindenden Koblenzer Hintermannschaft, völlig frei vor dem Rot-Weiss-Tor und traf zum 3:0 (50.). Kurz darauf markierte Mert Özkaya nach Pass von Nico Jäger mit einem Schlenzer das vierte Wormatia-Tor des Tages (52.).

Wormatia-Trainer: „Nicht alles Gold, was glänzt“

„Mir hat die totale Konsequenz und Effizienz meiner Spieler gefallen“, lobte Artur Lemm. Ganz zufrieden sei er aber nie, erklärte der Coach. „Nach dem 4:0 haben wir Koblenz das Spiel überlassen und waren zu passiv. Nach meinem Geschmack waren sie in dieser Phase viel zu oft in unserer Hälfte.“ Mohannad Saed Haj Mohamed belohnte die Mühen der Gastgeber prompt mit dem Ehrentreffer (56.). Weitere gefährliche Aktionen bereinigten die Wormser aber frühzeitig - die ihrerseits in den letzten 30 Minuten immer wieder gute Umschaltmomente kreierten, aber selbst nicht mehr zu gefährlichen Torchancen kamen. Lemms Fazit: „Es war nicht alles Gold, was glänzt, doch mit dem Spiel haben wir die Wormser Fans und uns heute glücklich gemacht.“

VfR Wormatia: Pedretti – Akoto, Vrella, Büker (86. Siontis) - Rona, Fladung (63. Graf), Obas (81. Alagi) – Jäger, M. Özkaya (86. K. Özkaya) – Barry – Meslem (81. Hashem Sayed).

Tore: 0:1 Jäger (16.), 0:2 Meslem (30.), 0:3 Obas (50.), 0:4 M. Özkaya (52.), 1:4 Haj Mohamed (56.).





