Ein perfekter Heimspieltag zum Saisonabschluss

Unsere 1. Mannschaft startete perfekt ins Spiel: Langer Ball von Felix Müller auf Niklas Witt, der das Spielgerät gut unter Kontrolle bringt und links auf Simon Mittelbach querlegt, der noch einen Gegenspieler aussteigen lässt und dann per Picke den Ball im Tor versenkt - Das 1:0 nach gerade einmal drei Minuten. Während die Torjingle das erste mal erklingt erinnert sich der ein oder andere an eine der Statistiken der Saison - "Wenn Simon Mittelbach trifft, gewinnt der SV Ehlen 100% seiner Spiele".

Alles war angerichtet am vergangenen Sonntag im Habichtswaldstadion. Die 1. Mannschaft des SV Blau Weiss Ehlen empfing zum letzten Spieltag die Gäste vom FSV Wolfhagen III und konnte dank der Schützenhilfe vom SV Balhorn II eine Woche zuvor heute aus eigener Kraft Meister werden. Ein alles andere als leichter Gegner zum Saisonabschluss, die Gäste belegten immerhin Platz 4 der Tabelle und auch das Hinspiel endete äußerst knapp mit einem 1:0 Auswärtssieg. Die Anspannung war daher vor dem Spiel natürlich zu spüren, der Fokus auf das Ziel allerdings auch. Was dann folgte war ein Doppel-Heimspieltag, den man sich im Vorfeld wohl nicht viel besser hätte ausmalen können.

In der Folgezeit vergibt der FSV Wolfhagen einmal relativ frei aus 6 Metern und dann noch einen Freistoß direkt von der Strafraumgrenze, der aber in der Mauer endet. Nach zwei weiteren guten Paraden durch den Schussmann der Gäste fällt das erlösende 3:0 dann aber noch kurz vor der Halbzeit: Fabio Rudolph setzt den letzten Verteidiger der Gäste gut unter Druck und kann diesem den Ball abnehmen und bleibt danach erneut mit links eiskalt und der Ball zappelt im Netz.

Kurz danach war erstmal Halbzeit, in der man aber sehr klar darauf bedacht war, hier den Fokus nicht zu verlieren. Man führte zwar 3:0, wusste aber natürlich auch über die Offensivstärke der Gäste Bescheid. Das vermeintliche 4:0 kurz nach der Halbzeit wurde dann vom Unparteiischen zur Verwunderung aller Ehlener zurückgepfiffen. In der Folgezeit entwickelte sich dann ein ruhiges Spiel, unsere Mannschaft verstand es an diesem Tag hervorragend, die Führung zu verwalten und Zeit von der Uhr zu nehmen. Eine gute Viertelstunde vor Abpfiff wechselte Trainer Michael Rocky Schulz dann noch zwei Spieler ein, die an diesem Tag ihre vorerst letzten Spiele für den Verein machen sollten: Lennart Glodeck und Colombos Amhation. In der 87. Minute scheitert Lennart Glodeck dann zunächst aus kurzer Distanz mit der Chance für sein Abschiedstor, keine 10 Sekunden später gelang dies dann "Colo" mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze - das 4:0, die endgültige Entscheidung und nun brachen alle Dämme.

Kurze Zeit später dann der Abpfiff - Der SV Ehlen hatte sein Saisonziel erreicht und ist Meister der Kreisliga B! Doch bevor die richtig großen Feierlichkeiten beginnen sollten, stand ja auch für die zweite Mannschaft noch das letzte Saisonspiel an. Gegner am letzten Spieltag war die SG Elbetal II und mit einem Heimsieg wollte man Platz 4 und damit auch eine sehr gute Saison sichern. Das Spiel startete gut, der beste Torschütze der Mannschaft Pawel Szopinski erzielte nach 11 Minuten sehenswert das 1:0. Nach 21 Minuten dann aber der Ausgleich durch die Gäste durch Heitmann, was gleichzeitig das Halbzeitergebnis darstellte.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich dann ein absolut verrücktes Spiel. Zunächst konnte Maximilian Pötter unsere Mannschaft mit einem Doppelpack mit 3:1 in Führung bringen, insbesondere das 3:1 per sehenswertem Fernschuss ins rechte Eck. Nur fünf Minuten später sollte es allerdings schon wieder 3:3 stehen, zwei Gegentore innerhalb von zwei Minuten. Aber was Pötter bei seinem zweiten Tor gezeigt hatte, sollten die Zuschauer im Habichstwaldstadion heute noch einige weitere Male zu sehen bekommen: Zunächst schoss Fanel Coptil unsere Farben in ähnlicher Form erneut in Führung, ehe nur eine Minute später dies auch Janick Schulz in seinem Abschiedsspiel gelingen sollte - 5:3. Im Gegenzug verkürzen die Gäste erneut auf 5:4, ehe Levin Schaffer in der 89. Minute dann schlussendlich den Deckel drauf machte - natürlich per Fernschuss ins rechte Eck. Vier sich sehr ähnelnde Tore, die Gäste wähnten sich an diesem Tag wohl im falschen Film. Kurz darauf - Schlusspfiff, 6:4, 6-Punkte-Wochenende, Meisterfeier - Freibier!