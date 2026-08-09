Ein perfekter Gladbach-Start für die U23 und ihren Trainer Enache

Darf sich freuen: Mihai Enache. – Foto: Imago Images

Mihai Enache ist Fußballtrainer und als solcher wird er sich den Blick auf die Tabelle meist verkneifen, vor allem nach zwei Spieltagen. Gleichwohl sagt das aktuelle Klassement der Regionalliga West viel aus über seinen Start als Trainer der U23 von Borussia Mönchengladbach. Kurz gesagt: Er ist perfekt gelungen.

Enache trug mit einer gelungenen Einwechslung zum Sieg bei. Denn in der 63. Minute schickte er Kerim Karyagdi, den Zugang von Westfalia Rhynern, aufs Feld - und Karyagdi sorgte nach dem Ausgleich durch Thilo Töpken (80.) mit seinem Doppelpack für den Erfolg (81./90.+3). Bei seinem zweiten Tor schob Karyagdi den Ball aus 40 Metern ins Ziel, da der Paderborner Torwart zwecks Aufholjagd sein Tor verlassen hatte.

Auf den 2:0-Heimerfolg bei seinem Debüt gegen den SV Rödinghausen folgte am Samstag ein 3:1 bei der zweiten Mannschaft des SC Paderborn. Nach zwei Spielen ist Enaches Team mit sechs Punkten und 5:1 Toren Tabellenführer, theoretisch kann Rot-Weiß Oberhausen mit einem Sieg mit vier Toren Unterschied gegen die Sportfreunde Lotte an Gladbach vorbeiziehen.

Enache findet den Sieg „ein bisschen glücklich“

Wie in der Vorwoche gegen Rödinghausen trafen die Gladbacher in der Nachspielzeit und machten damit alles klar. Anders als im Auftaktspiel wurde in Paderborn allerdings ein Rückstand gedreht, die Ostwestfalen gingen durch einen Elfmeter in Führung (50.).

„Es hat eine Weile gedauert, bis wir uns vom Rückstand erholt haben. Ab der 75. Minute hat sich das Spiel dann komplett geändert. Durch drei Umschaltsituationen, die wir hervorragend ausgespielt haben, haben wir das Spiel gedreht“, resümierte Enache.

„Insgesamt war der Sieg schon ein bisschen glücklich“, befand Enache. Er meinte unter anderem die Szene, die fast das 2:2 bedeutet hätte. Nach einer Flanke von der rechten Seite kam Neo Staczwia per Kopf zum Abschluss, der Ball landete aber am Pfosten.

„Wichtig ist aber die Moral, die die Mannschaft bewiesen hat. Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt und uns gegen die Niederlage gestemmt, auch wenn wir spielerisch nicht so gut waren, wie man das vielleicht von uns erwartet und kennt“, sagte Enache.

Borussia: Neutgens - Muradian (77. Bellahsen), Vali Fard, Schweers, Igboanugo - Spahic - Zickler (63. Affo), Horvat (63. Koukkumäki), Vidic, Josiah Uwakhonye (63. Karyagdi) - Töpken.

Tore: 1:0 Bugenhagen (50./FE), 1:1 Töpken (80.), 1:2 Karyagdi (81.), 1:3 Karyagdi (90.+3).