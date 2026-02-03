Ein Parsberg-Duo für Lupburg: Treese wird Chefcoach, Meister „Co“ Das Duo tritt zur neuen Saison in die Fußstapfen von Aufstiegstrainer Werner Ruppert, der sich mit dem Kreisliga-Erhalt verabschieden will von Florian Würthele · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Die Abteilungsleiter Florian Schnabl (links) und Tobias Reinwald (rechts) präsentieren David Treese (Zweiter von links) und Patrick Meister als künftiges Trainerduo. – Foto: SV Lupburg

Seit Herbst 2023 steht Werner Ruppert beim SV Lupburg in der Verantwortung. Gleich im ersten gemeinsamen Jahr feierte man die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga. Dort glückte über die Relegation der Klassenerhalt. Auch in der aktuellen Saison kämpfen die Grünweißen wieder gegen den Abstieg. Zur Winterpause bekleiden sie in der Kreisliga 2 zwar den letzten Tabellenplatz, sind angesichts eines sehr engen Tabellenbildes und mehrerer Nachholspiele aber noch voll im Rennen.



Unabhängig vom Saisonausgang werden der SVL und Werner Ruppert nicht weitermachen. Als Nachfolger hat der Klub nun David Treese verpflichten können, der gegenwärtig die sportliche Leitung beim TV Parsberg innehat und an der Hatzengrün ein langjähriger Führungsspieler sowie bis letzten Sommer Co-Trainer war. Der 37-Jährige wird Unterstützung vom aktuellen Parsberger Reserve-Coach Patrick Meister (35) erhalten. Er kommt als Co-Trainer mit nach Lupburg.

Lupburgs 2. Abteilungsleiter Tobias Reinwald sagt zur Trennung von Werner Ruppert am Saisonende: „Wir sind mit Werner in die Kreisliga aufgestiegen, wofür wir ihm immer noch sehr dankbar sind. Sportlich sind wir immer unter Druck gestanden – sei es im Aufstiegs- und dann im Abstiegskampf. Dadurch sind die Köpfe der Mannschaft ein bisschen schwer; zurzeit ist ein kleines Tief drin. Wir glauben, dass nach zweieinhalb Jahren ein guter Zeitpunkt ist, um frischen Wind in die Mannschaft zu bringen“, erklärt Reinwald, der Ruppert schon jetzt seinen Dank ausspricht: „Mit Werners Arbeit sind wir voll zufrieden. Er ist ein Lupburger, legt ein wahnsinniges Engagement an den Tage und lebt diesen Verein wirklich.“



Mit David Treese traten die Verantwortlichen kurz nach Weihnachten erstmals in Gespräch. „Er war unser Favorit“, bekräftigt Reinwald und führt aus: „Durch die lokale Nähe zu Parsberg kannten wir ihn und seine Art schon. Er war lange Führungsspieler und Kapitän beim TVP, agierte dort auch als Interimstrainer sowie als Co-Trainer unter Stefan Weber. So sammelte er erste Trainererfahrung. Es hat vom ersten Gespräch an sofort gepasst. David hat Richtung Lust drauf und ist von der Art her so wie wir auch sind. Zudem kennt er die Mannschaft gut und hat ein paar Spieler bereits in der Jugend trainiert. Das dürfte sehr gut passen und ich denke, er wird kaum Anlaufzeit brauchen.“





Als „rechte Hand“ nimmt sich Treese Patrick Meister mit nach Lupburg. Durch die lange gemeinsame Zeit beim TV Parsberg kennen und schätzen sich die beiden sehr, sind auch privat sehr gut befreundet. Momentan machen beide die C-Lizenz. Zugesagt haben sie dem SVL auch im Falle des Abstiegs. Lupburgs künftiger Chefanweiser lässt verlauten: „Ein wichtiger Faktor waren auch die guten Gespräche, die wir in den letzten Wochen hatten. Ich habe von Anfang an gemerkt, dass die neue Abteilungsleitung mich wirklich will. Sie haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und wir waren sofort der gleichen Meinung, was Ausrichtung und Idee angeht. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Für mich persönlich ist es der logische Schritt und der perfekte Verein, um meine Trainerkarriere im Herrenbereich als Chefcoach zu starten. Der Verein lief direkt vor der Haustüre und ist – auch infrastrukturell – gut aufgestellt. Man findet eine junge Mannschaft vor, die ich entwickeln möchte und in der ich viele Spieler kenne“, so Treese, dem wichtig war, dass auch der TV Parsberg frühzeitig Klarheit über seine Zukunft hat.



Auf die weitere Zusammenarbeit mit seinem Trauzeugen Patrick Meister freut sich Treese schon: „Ich kenne ihn ewig, habe ihn vor drei Jahren gefragt, ob er die Zweite des TV Parsberg übernehmen möchte. Wir beiden denken sehr ähnlich und sind auf der gleichen Wellenlänge. Beim SV Lupburg wollen wir ein gemeinsames Konzept erarbeiten.“ Ab Sommer gelte es, „die Spieler und den Verein zu entwickeln. Daher ist es im Grunde unwichtig, ob wir dann Kreisliga oder Kreisklasse spielen. Klar: Wenn wir Kreisliga spielen können, wäre das super. Nichtsdestotrotz ist unsere Zusage ligaunabhängig.“





13 Zähler liegen zur Pause auf dem Lupburger Punktekonto. Die Teams der unteren Tabellenhälfte sind eng beisammen, und so muss der SVL als Tabellenletzter nur drei Punkte zum rettenden Ufer aufholen. Gegenüber der Konkurrenz hat man zwei bis drei Spiele weniger absolviert. „Es wird eng bleiben bis zum Saisonende“, ist sich Tobias Reinwald ziemlich sicher. „Wir werden natürlich alles versuchen, den Klassenerhalt zu schaffen und Werner Ruppert einen schönen Abschied zu bereiten. Es würde aber keine Welt zusammenbrechen, sollten wir in die Kreisklasse runtergehen.“