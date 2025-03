EIN PACKENDES UNENTSCHIEDEN

Am Sonntagmittag stand vor heimischer Kulisse von SV Fortuna Ballendorf ein packendes

Fußballspiel gegen den TSV Pfuhl auf dem Programm. Trotz einer 2:0-Führung zur Halbzeit musste sich Ballendorf am Ende mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.

Frühe Chancen für Ballendorf. Schon in der 4. Minute hatte der SVB die erste gute Gelegenheit. Nach einer Ecke von Ebse kam Jannis Böttcher zum Kopfball, doch der Torwart der Gäste konnte den Ball sicher abfangen. Nur drei Minuten später war erneut Florian Wachter in der Nähe des gegnerischen Tores. Ebse setzte sich auf der rechten Seite durch und legte für Wachter ab, doch der Ball landete im Bein des grätschenden Innenverteidigers und somit war auch diese Chance vergeben.

1:0 für Ballendorf. In der 26. Minute war es dann soweit – der SVB ging in Führung! Nach einem langen Ball in die Spitze konnte Werner nur unter Druck den Ball zurück zum Torwart spielen. Florian Wachter lauerte und setzte den Torhüter so unter Druck, dass dieser den Ball verlor. Wachter nutzte die Gelegenheit, legte auf Christian Junginger ab, der den Ball sicher ins linke untere Eck schob. Damit erzielte Junginger sein 4. Saisontor und brachte Ballendorf mit 1:0 in Führung.

Weitere Chancen und das 2:0. Die Partie nahm nach dem Führungstreffer an Fahrt auf. In der 45. Minute hatte Nikolai Werner noch eine gute Gelegenheit, das Ergebnis auszubauen. Wachter spielte Werner perfekt frei, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Kurz nach der Pause, in der 48. Minute, erhöhte der SVB auf 2:0. Moritz Rittlinger setzte sich auf der rechten Seite durch und spielte einen präzisen Pass auf Florian Wachter, der sich am Strafraumeck geschickt um seinen Gegenspieler drehte und den Ball unhaltbar ins Kreuzeck jagte – 2:0 für Ballendorf!

Elfmeter für Pfuhl und Spannung im Spiel. Die Gäste kamen in der 71. Minute zurück ins Spiel, als ein Haltevergehen eines Ballendorfer Abwehrspielers vom Schiedsrichter mit einem Elfmeter bestraft wurde. Der Pfuhler Schütze verwandelte sicher und verkürzte auf 2:1. Das Spiel wurde nun intensiver und hitziger, da Pfuhl immer mehr Druck ausübte. In der 76. Minute waren die Gäste näher am Ausgleich, und Ballendorf musste sich vermehrt verteidigen.

Großchance für Ballendorf und der Ausgleich für Pfuhl. In der 80. Minute hatte Ballendorf noch eine gute Möglichkeit, die Führung auszubauen. Christian Junginger hätte nach einem Pass in die Spitze durch sein können, doch er vertändelte den Ball und scheiterte an der Abwehr. Kurz vor dem Ende, in der 90. Minute, war es dann Dominik Held, der den Ausgleich für Pfuhl erzielte. Pfuhl setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte den Ball zum zweiten Pfosten, wo Held goldrichtig stand und den Ball zum 2:2 ins Tor beförderte.

Spannung bis zur letzten Sekunde. In der Nachspielzeit (95. Minute) war es dann Jan David, der mit einer beherzten Rettungstat den Punkt für Ballendorf sicherte. Ein langer Ball rollte auf das leere Tor zu, doch Jan David reagierte blitzschnell und klärte in letzter Sekunde vor der Linie, sodass das 2:2-Unentschieden letztlich feststand.

Fazit:

Ein spannendes und packendes Spiel, in dem Ballendorf zunächst mit 2:0 führte, doch Pfuhl nie aufgab und mit einem Elfmeter sowie einem Last-Minute-Treffer den Ausgleich erzielte. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, doch der SVB musste sich letztlich mit dem

Unentschieden begnügen.