Ein paar Überraschungen gibt‘s doch: Einteilung der Zugspitz-Ligen Fußball im Zugspitzkreis von Oliver Rabuser · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2022/23; Kreisliga; Felix Habersetzer vom ASV Habach (in Weiß) im Auswärtsspiel beim SV Polling am 30. Oktober 2022 – Foto: Roland Halmel

TSV Peiting, TSV Altenstadt und FC Wildsteig/Rottenbuch wurden in die Kreisliga 2 versetzt. Grund ist die Vielzahl an Absteigern aus der Bezirksliga.

Die ganz großen Überraschungen waren bei der Einteilung der Spielklassen für die Saison 2026/27 von vornherein nicht zu erwarten. Das Schnittmuster in den Spielklassen des Zugspitz-Kreises ändert sich dennoch. So tendiert die Kreisliga 1 kommende Saison geografisch wieder Richtung Nordosten. Der FC Deisenhofen III sowie die Aufsteiger TSV Otterfing und FC Real Kreuth kommen neu hinzu. Nicht mehr mit dabei sind der TSV Peiting, der TSV Altenstadt und der FC Wildsteig/Rottenbuch. Diese drei Landkreisvereine wurden in die Kreisliga 2 versetzt und können sich dort unter anderem auf Duelle gegen Bezirksliga-Absteiger VfL Denklingen freuen. In Gruppe 1 sind der ASV Habach und letztjährige Bezirksligist SV Polling die einzigen Vertreter aus dem Landkreis. Als Derbys lassen sich bei großzügiger Auslegung allenfalls die Duelle gegen Bezirksliga-Absteiger SV Ohlstadt und gegen den TSV Murnau II deklarieren. Prominentester Name in der Kreisliga 1 ist freilich der BCF Wolfratshausen, wenngleich der frühere Bayernligist seine besten Zeiten längst hinter sich hat. In jedem Fall müssen sich die Vereine aus der Gruppe 1 auf ein erhöhtes Spielaufkommen einstellen. Aufgrund der Vielzahl an Absteigern aus der Bezirksliga umfasst diese Staffel 16 Klubs.

In der Kreisklasse folgt die Einteilung einem bewährten Muster, wenngleich sich einige Klubs aus dem Landkreis Weilheim-Schongau in einer anderen Staffel wiederfinden. Durch den Abstieg der SG Hungerbach ist Raum in der geografischen Mitte des Zugspitzkreises frei geworden. Den nehmen künftig die benachbarten Vereine TSV Peißenberg und TSV Hohenpeißenberg ein, die sich auf Nachbarderbys in der Kreisklasse 3 freuen dürfen. In dieser Staffel finden sich wie schon in der abgelaufenen Spielzeit die in der Kreisliga-Relegation abermals gescheiterte SG Antdorf/Iffeldorf, der SV Raisting II, die SG Wielenbach/Pähl und der ESV Penzberg. Dafür wandert der SV Eurasburg/Beuerberg in die von Klubs aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen dominierte Kreisklasse 2, in der sich auch Aufsteiger Schäftlarn/Baierbrunn wiederfindet. Kreisliga-Absteiger TSV Burggen/Bernbeuren tummelt sich auf gewohntem Terrain mit den Aufsteigern TSV Steingaden und TSV Schongau sowie dem SV Hohenfurch in der Gruppe 4. Derweil sind in der A-Klasse die heimischen Teams auf alle Himmelsrichtungen verteilt. Die SG Hungerbach, der ASV Eglfing und die SG SV Eberfing/Söchering sowie die Zweiten Mannschaften des ASV Habach und des SV Polling gehören der Garmischer Gruppe an (A-Klasse 6). Hingegen wurden die Reserven der Penzberger Vereine FC und ESV zusammen mit dem SV Haunshofen und dem FC Seeshaupt in die A-Klasse 5 gruppiert, die sich in der Vergangenheit vorwiegend aus Mannschaften aus dem Altlandkreis Weilheim rekrutierte.