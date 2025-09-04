»Ein paar rote Karten mehr« in Ergolding - 7 Tore im Spitzenspiel

Das vorgezogene Spitzenspiel des 9. Spieltags wird so schnell keiner vergessen: Der Tabellenführer ATSV 1871 Kelheim traf auf den ärgsten Verfolger TV Aiglsbach – Tore garantiert, denn ein 0:0 hatte es zwischen beiden seit über 15 Jahren nicht mehr gegeben.

Und auch diesmal fielen die Treffer im Minutentakt: Vor stimmungsvoller Kulisse eröffnete Marcus Slonek (15.) für den ATSV. Aiglsbach kam durch ein Eigentor (26.) und Manfred Gröber (36.) zurück, ehe Kamil Hein per Foulelfmeter (47.) zum 2:2 ausglich. Dann folgte eine kuriose Szene: Wegen eines Flutlichtdefekts konnte die zweite Halbzeit erst mit satten 30 Minuten Verspätung angepfiffen werden. Die lange Pause schien jedoch vor allem den Kelheimern gutzutun. Nach Wiederbeginn traf Nico Pollmann doppelt (57., 88./FE) und Stephan König (61.) erhöhte für die Hausherren. Am Ende stand ein verdienter 5:2-Erfolg des Spitzenreiters, der auch statistisch seine Offensivstärke bestätigte.



Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim) bilanzierte nach dem Spiel: "Unterm Strich ein verdienter Heimsieg gegen starke Aiglsbacher. Es war ein besonderes Spiel – auch, weil in der Halbzeit das Flutlicht erst mit 30-minütiger Verspätung wieder ansprang. In den ersten 20 Minuten waren wir absolut tonangebend und gingen verdient in Führung. Nach dem unglücklichen Eigentor haben wir den Faden verloren, Aiglsbach übernahm und ging sogar 2:1 in Führung. Der Knackpunkt war dann kurz vor der Pause der Elfmeter zum 2:2. In der zweiten Halbzeit war es ein klar verdienter Sieg, wir waren permanent am Drücker, haben extrem stark verteidigt und kaum etwas zugelassen. Insgesamt eine sehr starke Vorstellung der Mannschaft. Wir sind super happy und genießen jetzt das lange Gillamoos-Wochenende."

Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Beide Mannschaften hatten heute starke Phasen im Spiel. Kelheim war heute sehr effektiv vorm Tor. Wir dagegen haben einige Torchancen liegen lassen. Dazu kamen leider ein paar unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen gegen uns, die das Spiel sicherlich beeinflusst haben. Nichts desto trotz Gratulation an den Gegner und auch an meine Mannschaft, die heute viel am Platz gelassen hat. Jetzt steht eine längere Pause an, und danach wollen wir versuchen, eine neue Serie zu starten."