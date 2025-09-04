»Ein paar rote Karten mehr« in Ergolding - 7 Tore im Spitzenspiel

Am Vorabend des Gillamoos hat der ATSV 1871 Kelheim seine Spitzenposition in der Bezirksliga mit einem 5:2-Sieg gegen den TV Aiglsbach eindrucksvoll verteidigt. Im Nachholspiel des 5. Spieltags trennten sich der FC Ergolding und der SV Türk Gücü Straubing nach intensiven 90 Minuten mit 2:2.
Das vorgezogene Spitzenspiel des 9. Spieltags wird so schnell keiner vergessen: Der Tabellenführer ATSV 1871 Kelheim traf auf den ärgsten Verfolger TV Aiglsbach – Tore garantiert, denn ein 0:0 hatte es zwischen beiden seit über 15 Jahren nicht mehr gegeben.
Und auch diesmal fielen die Treffer im Minutentakt: Vor stimmungsvoller Kulisse eröffnete Marcus Slonek (15.) für den ATSV. Aiglsbach kam durch ein Eigentor (26.) und Manfred Gröber (36.) zurück, ehe Kamil Hein per Foulelfmeter (47.) zum 2:2 ausglich. Dann folgte eine kuriose Szene: Wegen eines Flutlichtdefekts konnte die zweite Halbzeit erst mit satten 30 Minuten Verspätung angepfiffen werden. Die lange Pause schien jedoch vor allem den Kelheimern gutzutun. Nach Wiederbeginn traf Nico Pollmann doppelt (57., 88./FE) und Stephan König (61.) erhöhte für die Hausherren. Am Ende stand ein verdienter 5:2-Erfolg des Spitzenreiters, der auch statistisch seine Offensivstärke bestätigte.
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim) bilanzierte nach dem Spiel: "Unterm Strich ein verdienter Heimsieg gegen starke Aiglsbacher. Es war ein besonderes Spiel – auch, weil in der Halbzeit das Flutlicht erst mit 30-minütiger Verspätung wieder ansprang. In den ersten 20 Minuten waren wir absolut tonangebend und gingen verdient in Führung. Nach dem unglücklichen Eigentor haben wir den Faden verloren, Aiglsbach übernahm und ging sogar 2:1 in Führung. Der Knackpunkt war dann kurz vor der Pause der Elfmeter zum 2:2. In der zweiten Halbzeit war es ein klar verdienter Sieg, wir waren permanent am Drücker, haben extrem stark verteidigt und kaum etwas zugelassen. Insgesamt eine sehr starke Vorstellung der Mannschaft. Wir sind super happy und genießen jetzt das lange Gillamoos-Wochenende."
Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Beide Mannschaften hatten heute starke Phasen im Spiel. Kelheim war heute sehr effektiv vorm Tor. Wir dagegen haben einige Torchancen liegen lassen. Dazu kamen leider ein paar unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen gegen uns, die das Spiel sicherlich beeinflusst haben. Nichts desto trotz Gratulation an den Gegner und auch an meine Mannschaft, die heute viel am Platz gelassen hat. Jetzt steht eine längere Pause an, und danach wollen wir versuchen, eine neue Serie zu starten."
Die zweite Halbzeit war geprägt von vielen Unterbrechungen, Zweikämpfen und zwei Gelb-Roten Karten (Tobias Richter/TG, Oliver Steil/FCE). Beide Teams warfen alles in die Waagschale, am Ende blieb es beim leistungsgerechten Remis.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding) nach dem Spiel: "Ein verdienter Punkt gegen einen sehr, sehr guten Gegner in einem überragenden Bezirksligaspiel – selten habe ich ein so hohes Tempo gesehen. Hochachtung vor TG Straubing, sie sind genau so stark, wie ich es vorher eingeschätzt habe. Trotzdem ist es für uns fast etwas unglücklich, dass der Elfmeter gegen uns gegeben wurde – korrekt, aber eben auch nicht zwingend nötig. Bei einigen Situationen, insbesondere den 10-Minuten-Strafen, stimmt die Regel zwar formal, entspricht aber nicht meinem Verständnis von Fußball. Wenn man einen Volltreffer abwarten muss, um Rot zu sehen, läuft etwas falsch – die Gesundheit der Spieler geht einfach vor. Wäre ich heute Schiedsrichter gewesen, hätte es ein paar rote Karten mehr gegeben."
Der gegnerische Trainer Asllan Shalaj war ähnlicher Ansicht: "Es war ein sehr geiles, intensives und hitziges Spiel. Einen klaren Sieger hätte es nicht verdient, denn beide Teams haben alles gegeben – Laufbereitschaft, Kampf und Anlaufverhalten waren auf beiden Seiten herausragend. Deshalb ist das Unentschieden absolut gerecht."