– Foto: Thomas Vogelsang

Ein paar alte Bekannte sind zu Gast beim SC Herfprd Der Sport-Club empfängt am Sonntag den 1. FC Nieheim mit Trainer Jörg Böhme un drei Akteuren, die in der vergangenen Saison noch in Herford spielten. Verlinkte Inhalte LL Westfalen St. 1 SC Herford

Den Kreispokal mit eingerechnet, hat Landesligist SC Herford zehn seiner letzten elf Spiele gewonnen und ist im Ligabetrieb dadurch nach eher holprigem Start als Tabellenzweiter in der Spur. Vor allem die Defensive, in der es anfangs immer wieder Abstimmungsprobleme gab, hat sich inzwischen ganz offensichtlich gefunden, was die Anzahl von lediglich elf Gegentoren – dem klaren Bestwert der Spielklasse – unterstreicht. SC-Trainer Tim Daseking betont, dass es auf die Abwehr auch an diesem Sonntag ab 14.30 Uhr im Spiel gegen den 1. FC Nieheim wieder besonders ankommen dürfte.

„Nieheim hat mit Tobias Puhl einen der besten Torjäger der Liga, er ist quasi ihre Lebensversicherung.“ 13 Treffer hat der inzwischen 35-jährige Routinier für die Gäste aus dem Kreis Höxter im bisherigen Saisonverlauf erzielt. Doch nicht nur er hat zuletzt geglänzt; Nieheim holte nach schwachem Start in den letzten vier Spielen zehn Punkte und hat sich dadurch aus dem Tabellenkeller auf Rang zwölf hochgearbeitet. Trainiert werden die Gäste übrigens vom ehemaligen Nationalspieler Jörg Böhme, der 2012 kurzzeitig auch in Herford tätig war. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit den im letzten Jahr noch in Herford spielenden Arian und Florent Berisha sowie Calier Menie. Nico Bartling und Ilias Illig kehren in den Kader zurück