Ein Ostler-Tor drückt Irchenrieth hinab in die Kreisklasse

Nach zwei Spielzeiten Kreisliga müssen Petr Slajs (in Grau) und seine DJK Irchenrieth in den saueren Apfel des Abstiegs beissen. – Foto: Rainer Rosenau

Es wurde das erwartete Match auf Augenhöhe, ein knappes Ergebnis war irgendwie vorherzusehen. Am Ende von 90 und ein paar mehr Minuten eines umkämpften Duells reichte dem Kreisklassen Vizemeister FC Weiden-Ost II ein Tor, um den Kreisliga-12. DJK Irchenrieth im Relegationsduell niederzuhalten. Während die U23 der Ostler nun die Chance auf den Kreisligaaufstieg wahrt, bestätigt sich für die DJK Irchenrieth die Fußball-Weisheit, dass das zweite Jahr eine Etage höher immer das schwerste ist. Dort wo man vor dem Aufstieg 2023 für vier Spielzeiten seine sportliche Heimat hatte, nämlich in der Kreisklasse Ost, müssen die Hirnert-Männer nun einen Neuanfang starten.

In einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit konnten beide Teams eine gewisse Nervosität nicht verbergen. Kleinere Aufreger erzeugten eigentlich nur die Ostler, während die DJK - bis auf eine Ausnahme - in der Offensive weitgehend wirkungslos blieb. Nach und nach bekamen beide Mannschaften dann Zugriff. In der Nachspielzeit des ersten Spielabschnitts dann der Lucky Punch für die Max-Reger-Städter: Nach einer Standardsituation nutzte Michael Kraus das Durcheinander und markierte das 1:0 für seine Farben. (46.). Hatte sich die DJK-Defensive bis dahin gut auf die FC-Offensivkräfte eingestellt, hätten in dieser Situation vielleicht zwei oder drei Spieler eingreifen können, die jedoch geschlafen hätten, so der Irchenriether Spartenleiter Andreas Stolorz gegenüber "Oberpfalznetz" im Rückblick.









Die DJK kam verbessert aus der Kabine zurück aufs Spielfeld, war sichtlich bemüht, mehr Gefahr für das Ostler-Gehäuse zu erzeugen, was ihr jedoch nicht gelingen sollte. Die Irchenriether "Abteilung Attacke" um Goalgetter Maximilian Kaufmann kreierte gegen einen defensiv einen guten Job verrichtenden Kreisklassisten einfach zu wenig Torchancen, zudem fehlte hier und da das notwendige Spielglück. Selbst als Weidens David Hofmeister eine Zeitstrafe aufgebrummt bekam (73.), schaffte es die DJK nicht, einen Nutzen daraus zu ziehen. So avancierte der Kraus-Treffer kurz vor dem Seitenwechsel tatsächlich zum "goldenen" Tor. Die Ostler um die beiden Routiniers Dominik Forster im Tor und Abwehrstrategen Andreas Heller führten das junge FC-Team (Durchschnittsalter 23,8 Jahre), das unter anderem drei Spieler aus der A-Jugend aufbot, letztlich zum Sieg mit dem knappsten aller Ergebnisse. Ob dieser 1:0-Sieg nun schon zum Kreisligaaufstieg reicht, oder ob die Mannen von der Weidener Stresemannstrasse am Sonntag, 25. Mai in einem weiteren Relegationsspiel gegen den SC Kirchenthumbach noch einmal ran müssen, entscheiden die Ergebnisse der Bezirksliga-Relegationsspiele am Freitagabend.



"Wir sind leider nicht gut in das Spiel gestartet und waren offensiv nicht gut genug, uns Chancen zu erarbeiten. Defensiv war unsere Leistung in Ordnung, aber leider macht Weiden-Ost mit der ersten richtigen Torchance direkt das 1:0. Wir haben dann in der Halbzeit Anpassungen vorgenommen und haben versucht, in der zweiten Halbzeit mehr Chancen zu kreieren. Dies ist allerdings nur bedingt gelungen, da die Ostler dies meistens sehr gut verteidigt haben. Es war das erwartete 50/50 Spiel, bei dem wir leider offensiv zu harmlos waren. Wir werden die Saison nun intern aufarbeiten und werden nächste Saison gemeinsam neu angreifen", so das Resümee von DJK-Coach Markus Hirnert am Mittwochmorgen.



"Ich denke, über 90 Minuten war es ein verdienter Sieg. Wir haben DJK im Zentrum spielen lassen, ließen aber außer ein paar Distanzschüssen keine gefährlichen Szenen zu. Ihre Schlüsselspieler hielten wir sehr eng und nach vorne konnten wir uns immer wieder Chancen herausspielen. Kurz vor der Halbzeit dann der Lucky Punch. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir einige Chancen, unter anderem ein Pfostenschuss, zudem müssen wir meiner Meinung nach einen Elfmeter bekommen. Wenn Irchenrieth dann Mal über die Außenpositionen durchkam, war die Kette auf der Höhe, diese war gut organisiert von Andreas Heller und Samuel Solter, ebenso strahlte Dominik Forster Sicherheit im Tor aus. Unsere Bank war top besetzt und wir konnten eins zu eins wechseln, das war ein weiterer Pluspunkt heute. Nun hoffe ich, dass Irchenrieth sich abschüttelt und in der Kreisklasse eine gute Rolle spielen wird. Wir werden Freitag trainieren und uns auf den nächsten Gegner vorbereiten", sagte der Trainer der Ostler, Christian Schwarz.



Tor: 0:1 Michael Kraus (45.+1) - Schiedsrichter: Wilhelm Hirsch - Zuschauer: 850 - Zeitstrafe für David Hofmeister (73./Weiden)