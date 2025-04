Ein Osterwochenende der Extreme: "Irgendwann wird der Knoten platzen"

Vor dem Start ins Osterwochenende arbeitete Jetzendorfs Trainer Stefan Kellner das 0:0-Remis gegen Dachau 1865 auf. „Wir haben im letzten Drittel und sogar in Richtung Strafraum Chancen en masse. Wir schaffen es aktuell aber nicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen”, so Kellner. Seine Mannschaft blieb zum vierten Mal seit der Winterpause in der Liga ohne eigenen Treffer.

Auf den TSV Jetzendorf wartet ein Ostern der Extreme: Am Samstag (16 Uhr) empfängt der Tabellensiebte der Fußball-Landesliga Südwest das Spitzenteam TSV Schwabmünchen. Am Montag (15 Uhr) steht dann das Gastspiel beim Schlusslicht TV Erkheim auf dem Programm.

Schwabmünchen präsentierte sich in den vergangenen Wochen nicht wie ein Spitzenteam. Der Tabellenzweite holte seit der Winterpause acht Punkte in sieben Spielen – und damit einen Zähler mehr als Jetzendorf in sechs Partien. Zuletzt kassierte Schwabmünchen zwei Niederlagen in Folge. Platz eins rückte erst einmal in weite Ferne.

„Ich sehe sie weiterhin als Topmannschaft, ihre schwächere Phase macht sie eher gefährlicher“, sagt Kellner. „Ich hätte lieber nach fünf Siegen in Folge gegen sie gespielt.” Er rechne mit einer Reaktion der Schwabmünchner. Um den weiterhin die Chance auf den direkten Aufstieg zu haben, muss der Tabellenzweite eine Serie starten.

Die Jetzendorfer schlüpfen gerne in die Außenseiterrolle. „Es tut uns gut, ein Spiel zu haben, in dem ein 0:0 ein überragendes Ergebnis wäre”, sagt Kellner. Nachdem die Jetzendorfer zuletzt selbst häufiger das Spiel machen mussten, erhofft sich der 33-jährige Trainer mehr Umschaltmomente als in den vergangenen ㈠Partien.

Ein Sieg soll mindestens her

Am Montag, nur zwei Tage später, sind die Jetzendorfer dann in Erkheim gefordert. Auf den ersten Blick ein Kontrastprogramm, denn der Gegner steht abgeschlagen am Tabellenende. In der Jahrestabelle holte der TVE allerdings sieben Zähler – und damit genauso viele wie Jetzendorf. Dass sich die Erkheimer nicht hängen lassen, demonstrierten sie vor einer Woche in Oberweikertshofen, wo sie nach einem 0:2-Rückstand noch 2:2 spielten.

„Wichtige Spieler sind wieder fit, ihre erste Elf hat Qualität“, weiß Kellner. „Wer dorthin fährt und es zu locker nimmt, wird sein blaues Wunder erleben.” Der TV Erkheim sei ein ehrlicher Verein, „bei dem die Welt noch in Ordnung ist”.

Morgen, 15:00 Uhr TV Erkheim TV Erkheim TSV Jetzendorf Jetzendorf 15:00 PUSH

In der Hinrunde gewann Jetzendorf gegen Erkheim mit 1:0, während es gegen Schwabmünchen eine 0:3-Niederlage setzte. Mit drei Punkten aus beiden Spielen wäre Kellner dieses Mal zufrieden. „Holen wir drei Punkte, dürfte der Klassenerhalt endgültig gesichert sein.” Dafür müssen die Jetzendorfer aber zumindest einmal treffen.

Nicht richten können es die verletzten Offensivleute Stefan Nefzger und Hannes Frank. Stefan Stöckl ist nach einer Muskelverletzung in der Wade fraglich. Bryan Beyreuther (Muskelfaserriss) und Leon Grauvogl (Urlaub) fallen sicher aus. Kellner ist dennoch überzeugt von seiner Mannschaft: „Wir gehen mit einem guten Kader in die Spiele.”