»Ein Ostergeschenk!«: Hauzenberg remisiert gegen Landsberg 28. Spieltag in der Bayernliga Süd - Ostermontag: FC Sturm Hauzenberg vs. TSV Landsberg 1:1 von Helmut Weigerstorfer · Heute, 17:35 Uhr · 0 Leser

Hauzenberg kann den Punkt gegen Landsberg feiern wie einen Dreier. – Foto: Robert Geisler

Ein Teilerfolg gegen den aktuellen "Vize" der Bayernliga Süd - das hätte wohl jeder Hauzenberger vor dem 28. Spieltag blind unterschrieben. Nach dem 1:1 am Ostermontag ist Sturm-Trainer Alex Geiger deshalb auch glücklich, aber irgendwie auch enttäuscht. Denn es wäre seiner Ansicht nach mehr drin gewesen. Nur ein kurzer Moment des Haderns. "Dieser Punkt gegen Landsberg ist definitiv ein Ostergeschenk!", ist der 41-Jährige dann doch überzeugt.

Gerade die jeweiligen Anfangsphasen der beiden Durchgänge gegen Geiger zufolge an seine Truppe. Da fallen Ausdrücke wie "richtig gut" und "wahnsinnig", wie der Aufsteiger gegen den Bayernliga-Platzhirsch aus Oberbayern aufgetreten ist. "Der Führungstreffer war deshalb auch berechtigt, wenn er auch glücklich gefallen ist. Die Flanke von Florian Seibold ist mit Unterstützung vom Wind ins lange Ecke gerauscht", berichtet der Sturm-Chef vom 1:0. Während die Niederbayern ihre erste gute Phase noch ummünzen konnten, blieb die Belohnung nach Wiederanpfiff aus. "Wir hatten gute Konterchancen, waren aber zu kompliziert."

Und so zeigte sich Landsberg dann doch standesgemäß. "Vor der Pause hatten sie 70 Prozent Ballbesitz und maustote Chancen. Auch zum Ende hin haben sie gedrückt. Leider fiel der Ausgleich nach einer undurchsichtigen Situation. Aber gut..." Es wird deutlich: Alexander Geiger ist enttäuscht, aber dann doch eher glücklich. Der Punkt gegen Landsberg ist ein Erfolg, ein Ostergeschenk. Gerade in Anbetracht der Gesamtsituation in der Bayernliga Süd. Für die Gäste hingegen ist der Teilerfolg eine Niederlage: "Klar sind wir enttäuscht. Logisch. Das hat aber nichts mit der Qualität des Gegners zu tun. Es ist vielmehr die Erwartungshaltung an uns selber, solche Spiele zu gewinnen", nimmt Landsberg-Trainer und - Manager Christoph Rech kein Blatt vor den Mund.