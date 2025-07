Ein Österreicher vom Liechtensteiner Klub FC Vaduz für Illertissen

Der Stürmer wurde in der Akademie Vorarlberg und im Nachwuchs des FC St. Gallen ausgebildet und traf anschließend in der 4. österreichischen Liga 13 Mal in 39 Einsätzen für den FC Bizau. Beim FC Vaduz durfte er wertvolle Erfahrungen durch regelmäßige Trainings mit dem Profiteam und 49 Einsätze (21 Tore und 13 Vorlagen) in der zweiten Mannschaft sammeln. Nico Helbock sagt vor seinem Start in Deutschland: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe hier in Illertissen! In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich mich gleich sehr wohl gefühlt und freue mich schon darauf, alles für die Mannschaft geben zu können."



Indes hat der FV Illertissen mit Blick auf den Saisonstart in der Regionalliga Bayern in drei Wochen auch sein zweites Testspiel am gestrigen Mittwochabend erfolgreich gestalten können. Nach dem 3:1-Sieg am vergangenen Samstag gegen den TSV Schwabmünchen setzte sich der FVI mit 2:0 gegen den Landesligisten Sonthofen durch.



Die bisherigen Zu- und Abgänge des FV Illertissen (Stand 02.07.)

Zugänge: Finn Annabring (SC Staig), Michel Witte (VfR Mannheim), Robin Muth (1. FC Kaiserslautern II), Niklas Musch (SC Freiburg), Eduard Heckmann (FC 08 Villingen), Jakob Mayer (VSG Altglienicke), Daniel Hausmann (FC Augsburg II), Mussa Fofanah (VfR Aalen), Marco Hingerl (KSV Hessen Kassel), Clayton Irigoyen (1. FC Nürnberg II), Nico Helbock (FC Vaduz)



Abgänge: Nico Fundel (SV Stuttgarter Kickers), David Udogu (SV Stuttgarter Kickers), Gökalp Kilic (TSV Essingen), Liam Omore (FC Würzburger Kickers), Markus Ponath (FC Ingolstadt 04), Eliot Muteba (FC Würzburger Kickers), Marco Mannhardt (SC Verl), Marin Pudic (SV Wacker Burghausen), Franz Helmer (TSV Aubstadt), Niklas Jeck (Ziel unbekannt), Maximilian Weisbäcker (1. FC Schweinfurt 05)