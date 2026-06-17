Ein Oberliga-Durchstarter für den Regionalliga-Aufsteiger

Das ist Linus Ansumana. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Allmählich geht es beim VfB 03 Hilden Schlag auf Schlag, denn der Meister der Oberliga Niederrhein präsentiert den nächsten Zugang - diesmal für die Defensive. Für das Projekt Regionalliga West hat sich der VfB die Dienste von Linus Ansumana vom FC Büderich gesichert.

Ein absolut logischer Transfer der Hildener, denn Ansumana gehörte zu den auffälligsten Innenverteidigern der abgelaufenen Saison. Nach Landesliga-Jahren beim SV Scherpenberg, Spvgg Sterkrade-Nord und Blau-Weiß Mintard wechselte er erst vor einem Jahr nach Büderich - und schlug dort sofort ein. Zwei Tore erzielte der 1,92 Meter große Hüne, der vor allem im Kopfballspiel seine Stärken hat.

Startet Ansumana auch in der Regionalliga durch?

Der gebürtige Duisburger ist erst 22 Jahre alt und hat entsprechend noch viel Entwicklung vor sich - das sieht auch der Sportliche Leiter des VfB so. Manuel Schulz erklärt bei der Vorstellung von Ansumana: „Linus hat in seiner ersten Oberligasaison sehr auf sich aufmerksam gemacht. Er bringt aufgrund seiner starken Physis und Athletik eine sehr gute Zweikampfstärke mit. Mit seinen 1,92 Meter ist er auch in der Luft eine absolute Waffe. Mit ihm verpflichten wir einen weiteren jungen Spieler, dessen Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Linus bringt auch eine sehr hohe Eigenmotivation und Leistungsbereitschaft mit. Daher passt er auch perfekt in unser Anforderungsprofil, weil wir auch in der Regionalliga auf junge, hungrige und entwicklungsfähige Spieler setzen wollen.“