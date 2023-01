Ein Novum und ein besonderes Turnier zugleich Ü60- und Ü70-Senioren mit zwei aktiven Frauen-Teams spielen beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Hallenfußball-Wettkämpfe für Ü60- und Ü70-Senioren mit zwei aktiven Frauen-Teams

Das gab es vermutlich im Ländle, möglicherweise sogar in ganz Deutschland, ganz sicher aber in der 115-jährigen Geschichte des Traditionsvereins vom Bruchwald noch nie: ein Senioren- Hallenfußball-Turnier mit insgesamt 13 Mannschaften, an dem auch zwei aktive Frauen-Teams teilnehmen.

Das auf alle Fälle außergewöhnliche 11. Walter-Nolle-Gedächtnis-Event mit Teilnehmern bis vom Bodensee steigt am Samstag, 28. Januar, in der großen, bewirtschafteten Sporthalle am Bruchwald von 11 bis etwa 18.30 Uhr und wird von der von homas Nossa geleiteten Senioren-Abteilung des FSV 08 Bietigheim-Bissingen veranstaltet.

Teilnehmende Mannschaften bei den Ü60-Teams sind der VfB Tamm, die Unterland-Auswahl, der SC Hohenhaslach, der TSV Altenberg + Freunde, der SV Bergfelden-Holzhausen, die SF Erolzheim/Schwendi, der FC 09 Überlingen und der FSV 08 Bietigheim-Bissingen.