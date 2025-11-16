Ein Notarzteinsatz überschattet Laupheims dritte Niederlage in Folge

Christian Gavric – Foto: FV Olympia Laupheim

Das sportliche Ergebnis rückte an diesem Nachmittag in den Hintergrund. Beim Landesligaspiel des FV Olympia Laupheim gegen den FV Weiler ereignete sich ein schwerer Zwischenfall, der für Betroffenheit sorgte – nicht nur auf dem Platz, sondern im gesamten Stadion. Abwehrspieler Christian Gavric, 24 Jahre alt, wurde im Spielverlauf aus kurzer Distanz am Kopf getroffen und musste vom Notarzt versorgt werden.

„Christian Gavric hat gestern aus 12 Metern den Ball ziemlich scharf und hart gegen den Kiefer bekommen, seitlich ins Gesicht“, schilderte Trainer Andreas Spann die Szene gegenüber FuPa. „Er war dann kurz bewusstlos, zusammengesackt und auf den Boden gefallen. Er hat dann auch aus dem Mund geblutet und somit war klar, dass wir für die Situation den Notarzt holen müssen und nach ihm schauen müssen.“ Der Einsatz verlief professionell und zügig. „Der Notarzt war sehr schnell da, das ist vorbildlich und muss auch positiv erwähnt werden. Ich glaube, keine sieben Minuten hat es gedauert, bis der Notarzt da war und sich dann um ihn gekümmert sowie stabilisiert hat.“ Kurz darauf gab es erste Entwarnung. „Nach einer Weile war er ansprechbar, der Puls war da und somit geht es ihm wieder gut“, sagte Spann. „Er ist jetzt über Nacht in der Klinik geblieben, zur Beobachtung, und wird dann heute wieder raus können. Ein Schrecken mit gutem Ende und somit das wichtigste des Tages oder des Spiels.“

„Nur ein Fußballspiel gewesen“ Das Ergebnis – eine 0:3-Niederlage – trat für den Laupheimer Trainer an diesem Tag deutlich in den Hintergrund. „Spiel selber, sind wir natürlich sehr unglücklich“, erklärte Spann. „Das war durch ein Flankentor, sind wir 0:1 in Rückstand geraten, wo wir vorher selber in Führung gehen müssen durch eine hundertprozentige Torchance von Hugo.“