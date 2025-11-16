Ein Notarzteinsatz überschattet Laupheims dritte Niederlage in Folge

Das sportliche Ergebnis rückte an diesem Nachmittag in den Hintergrund. Beim Landesligaspiel des FV Olympia Laupheim gegen den FV Weiler ereignete sich ein schwerer Zwischenfall, der für Betroffenheit sorgte – nicht nur auf dem Platz, sondern im gesamten Stadion. Abwehrspieler Christian Gavric, 24 Jahre alt, wurde im Spielverlauf aus kurzer Distanz am Kopf getroffen und musste vom Notarzt versorgt werden.
„Christian Gavric hat gestern aus 12 Metern den Ball ziemlich scharf und hart gegen den Kiefer bekommen, seitlich ins Gesicht“, schilderte Trainer Andreas Spann die Szene gegenüber FuPa. „Er war dann kurz bewusstlos, zusammengesackt und auf den Boden gefallen. Er hat dann auch aus dem Mund geblutet und somit war klar, dass wir für die Situation den Notarzt holen müssen und nach ihm schauen müssen.“
Der Einsatz verlief professionell und zügig. „Der Notarzt war sehr schnell da, das ist vorbildlich und muss auch positiv erwähnt werden. Ich glaube, keine sieben Minuten hat es gedauert, bis der Notarzt da war und sich dann um ihn gekümmert sowie stabilisiert hat.“ Kurz darauf gab es erste Entwarnung. „Nach einer Weile war er ansprechbar, der Puls war da und somit geht es ihm wieder gut“, sagte Spann. „Er ist jetzt über Nacht in der Klinik geblieben, zur Beobachtung, und wird dann heute wieder raus können. Ein Schrecken mit gutem Ende und somit das wichtigste des Tages oder des Spiels.“
Das Ergebnis – eine 0:3-Niederlage – trat für den Laupheimer Trainer an diesem Tag deutlich in den Hintergrund. „Spiel selber, sind wir natürlich sehr unglücklich“, erklärte Spann. „Das war durch ein Flankentor, sind wir 0:1 in Rückstand geraten, wo wir vorher selber in Führung gehen müssen durch eine hundertprozentige Torchance von Hugo.“
Nach zwei verlorenen Spielen in Folge erwischte die Mannschaft auch diesmal keinen glücklichen Tag. „Es hat uns nicht gut getan nach zwei Niederlagen, dass wir da so in Rückstand geraten sind“, so Spann.
Die Verletzungsunterbrechung brachte den Spielfluss endgültig zum Erliegen. „Kurz nach der langen Pause von Christian hat Weiler auch gleich das 2:0 gemacht. Dann war das in der Gemengelage an diesem Tag leider zu viel. Mit dem verschossenen Elfmeter vom Lude hätten wir nochmal schnuppern können, aber an diesem Tag gab es dann wichtigere Themen.“
Die Worte des Trainers machten deutlich, wie sehr die Sorge um den Mitspieler das Geschehen bestimmte. „Deswegen ist es nur ein Fußballspiel gewesen, das wir leider verloren“, resümierte Spann.
Für den FV Olympia Laupheim war es die dritte Niederlage in Folge – eine Serie, die angesichts des Vorfalls zweitrangig blieb. In der Tabelle der Landesliga Staffel 4 steht die Mannschaft mit 29 Punkten dennoch auf Platz zwei, sechs Zähler hinter Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm.
Das Fazit von Spann lautete dann wie folgt: „Ein Schrecken mit gutem Ende und somit das wichtigste des Tages.“