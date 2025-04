Ein noch besser eingestelltes Team

Nach hinten raus wurde es dann doch noch einmal spannend. Nach der 3:0-Führung kassierte der FC Wegberg-Beeck doch noch zwei Treffer, durfte am Ende aber einen 3:2 (2:0)-Sieg in der Fußball-Mittelrheinliga beim Tabellennachbarn Siegburger SV bejubeln und den Verfolger distanzieren. „Wir haben beide Gegentreffer nach Ecken kassiert, Standards sind unsere Achillesferse“, sagte Mike Schmalenberg, der in der Schlussphase mit den noch nicht topfitten Yannik Leersmacher und Marc Kleefisch noch „etwas Größe respektive Kopfball-Stärke“ einwechselte, um die letzten Angriffe schadlos zu überstehen.

Bis dahin hatte der Beecker Coach einen eher ruhigen Nachmittag gehabt, so gut lief es für sein Team, das er auf ein 3-2-3-2-System umgestellt hatte, um Siegburgs gewohntem 3-4-3 etwas entgegenzusetzen. „Es macht Spaß, wenn das so funktioniert. Ein gut eingestelltes Team ist auf eine noch besser eingestellte Mannschaft getroffen“, durfte sich Schmalenberg unwidersprochen auch selbst ein wenig loben. „Von der ersten Minute an haben wir gezeigt, was wir wollten und eine gute Energie und hohe Konzentration auf den Platz gebracht.“

Alessio Tafa (5.) schoss Beeck nach einer Flanke von Pablo Ramm in Front. Francisco San José Justo (34.) erhöhte. „Siegburg hatte nur einen Torschuss, der über das Gehäuse ging. Justin Strauch hatte in Hälfte eins nichts zu tun“, so Beecks Coach, der früh Kai Bösing angeschlagen aus- und dafür Denis Massold einwechseln musste. „Das muss man auch erst mal verkraften“, sah der 39-Jährige aber, dass sein Team das locker wegsteckte. „Wir haben sehr gut verteidigt und hatten gute Ballgewinne“, gab es ein Extralob für Niklas Fensky, der auf der Sechs ein starkes Spiel zeigte, sowohl mit Balleroberungen als auch im Spielaufbau.

In der Pause hatte Siegburgs Coach sein Team auf Viererkette umgestellt, "aber auch darauf haben wir gut reagiert. Wir hatten nun zwar etwas weniger Ballbesitz, aber gute Möglichkeiten im Umschaltspiel.“ Mit einem Lupfer über den Keeper erhöhte San José Justo (51.) auf 3:0. In der Schlussphase fand Beeck nicht mehr so die Entlastung, verteidigte aber alles gut weg. Nach einer Ecke, die durchrutschte, verkürzte Noah Elijy Tomson (67.) auf 1:3. „Danach hat man auch ein bisschen gemerkt, dass bei uns die Körner weg waren“, so Schmalenberg, der personell nicht so viele fitte Alternativen auf der Bank hatte. Und so verkürzte Haruto Idoguchi (85.), ebenfalls nach einer Ecke, auf 2:3. „Die Jungs haben sich noch einmal reingeschmissen und alles gut verteidigt“, atmete Schmalenberg trotzdem auf, als der Schlusspfiff endlich ertönte.