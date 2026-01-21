Ein Nik-Bödder-Cup, der bleibt

Volle Ränge, gespannte Gesichter und dieses besondere Kribbeln, das man nicht planen kann – der siebte Nik-Bödder-Cup in der Elbmarschhalle in Stove war von der ersten Minute an mehr als nur ein Hallenturnier. Für die Eintracht Elbmarsch war es ein Tag, an dem Organisation, Sport und Emotion zusammenkamen.

Über Sechs Stunden lang wurde schneller, intensiver und fairer Hallenfußball gespielt. Mannschaften aus verschiedenen Spielklassen, eine spürbare Wertschätzung füreinander und eine Tribüne, die jede Aktion mittrug. Genau das macht den Nik-Bödder-Cup aus – und genau dafür steht die Eintracht Elbmarsch als Ausrichter. Sportlich entwickelte sich das Turnier für die Eintracht zu einer besonderen Reise. Nach der Gruppenphase steigerte sich das Team spürbar, kämpfte sich durch die K.-o.-Runde und wuchs von Spiel zu Spiel. Der Moment, der vielen in Erinnerung bleiben wird, war das Halbfinale gegen den Oberligisten Buchholz 08: ein intensives Duell, ein ausgeglichenes Spiel – und dann das Penaltyschießen. Die Halle hielt den Atem an, jede Parade wurde gefeiert, jeder Treffer bejubelt. Am Ende stand der Einzug ins Finale.

Dort wartete mit dem FC Heidetal ein spielstarker und abgeklärter Gegner, der seine Qualität konsequent ausspielte und sich am Ende verdient den Turniersieg sicherte. Für die Eintracht Elbmarsch bleibt ein Finaltag, der sportlich Mut macht und zeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Doch der Nik-Bödder-Cup definiert sich nicht allein über Ergebnisse. Er lebt von seiner Bedeutung. Das Turnier wird zu Ehren von Nik Bödder ausgetragen und trägt jedes Jahr seine Handschrift: Gemeinschaft, Nähe, ehrlicher Fußball. Dass seine Familie an diesem Tag präsent ist und Teil des Turniers bleibt, gibt dem Cup seine besondere Tiefe.