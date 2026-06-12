Ein Niedersachse ist Deutschlands Amateur des Jahres

An seiner Seite wurde Clara Fünfgeld vom FC Heitersheim als Amateurfußballerin des Jahres ausgezeichnet. Beide werden im Laufe des Jahres von Ronny Zimmermann offiziell geehrt und erhalten für ihre Vereine jeweils einen Trikotsatz sowie zwei VIP-Tickets für ein Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft. Ehrenamt mit außergewöhnlicher Leidenschaft Jödicke ist beim VfB Südharz seit Jahrzehnten in nahezu jeder Rolle aktiv. Er steht selbst noch zwischen den Pfosten, hilft bei Bedarf in den Herrenmannschaften aus und trainiert seit mehr als zwanzig Jahren Nachwuchsteams. Aktuell betreut er die G-Jugend des Vereins. Darüber hinaus engagiert er sich bei zahlreichen organisatorischen Aufgaben und gilt als unverzichtbarer Bestandteil des Vereinslebens.

Besonders beeindruckend ist seine persönliche Geschichte. Trotz zweier Herzinfarkte und einer schweren Operation kehrte Jödicke auf den Fußballplatz zurück und setzte sein ehrenamtliches Engagement fort. Seine Motivation: dem Fußball und seinem Heimatverein etwas zurückzugeben. Bernd Neuendorf würdigte die Sieger als Vorbilder für den Amateurfußball: „Clara Fünfgeld und Olaf Jödicke sind zwei Persönlichkeiten, die mit ihrem Einsatz Maßstäbe setzen – für ihre Teams, ihre Vereine und weit darüber hinaus.“ Auch Ronny Zimmermann hob die Bedeutung des Ehrenamts hervor und bezeichnete beide Gewinner als würdige Sieger der Jubiläumsausgabe der Wahl.