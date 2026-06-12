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Ein Niedersachse ist Deutschlands Amateur des Jahres
Der Ehrenamtler des VfB Südharz gewinnt als erster Niedersachse die bundesweite Wahl von FUSSBALL.DE und dem DFB
Mit seinem jahrzehntelangen Engagement für den VfB Südharz hat sich Olaf Jödicke weit über die Grenzen seines Vereins hinaus einen Namen gemacht. Nun wurde der 62-Jährige für seinen außergewöhnlichen Einsatz belohnt: Jödicke ist zum „Amateur des Jahres 2025/26“ gewählt worden und damit der erste Vertreter des Niedersächsischer Fußballverband (NFV), der die seit 2014 ausgetragene bundesweite Wahl des Deutschen Fußball-Bundes.
An seiner Seite wurde Clara Fünfgeld vom FC Heitersheim als Amateurfußballerin des Jahres ausgezeichnet. Beide werden im Laufe des Jahres von Ronny Zimmermann offiziell geehrt und erhalten für ihre Vereine jeweils einen Trikotsatz sowie zwei VIP-Tickets für ein Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft.
Ehrenamt mit außergewöhnlicher Leidenschaft
Jödicke ist beim VfB Südharz seit Jahrzehnten in nahezu jeder Rolle aktiv. Er steht selbst noch zwischen den Pfosten, hilft bei Bedarf in den Herrenmannschaften aus und trainiert seit mehr als zwanzig Jahren Nachwuchsteams. Aktuell betreut er die G-Jugend des Vereins. Darüber hinaus engagiert er sich bei zahlreichen organisatorischen Aufgaben und gilt als unverzichtbarer Bestandteil des Vereinslebens.
Besonders beeindruckend ist seine persönliche Geschichte. Trotz zweier Herzinfarkte und einer schweren Operation kehrte Jödicke auf den Fußballplatz zurück und setzte sein ehrenamtliches Engagement fort. Seine Motivation: dem Fußball und seinem Heimatverein etwas zurückzugeben.
Bernd Neuendorf würdigte die Sieger als Vorbilder für den Amateurfußball: „Clara Fünfgeld und Olaf Jödicke sind zwei Persönlichkeiten, die mit ihrem Einsatz Maßstäbe setzen – für ihre Teams, ihre Vereine und weit darüber hinaus.“ Auch Ronny Zimmermann hob die Bedeutung des Ehrenamts hervor und bezeichnete beide Gewinner als würdige Sieger der Jubiläumsausgabe der Wahl.
NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert zeigte sich besonders erfreut über den Erfolg des Südniedersachsen: „Olaf Jödicke hat trotz schwerer gesundheitlicher Schicksalsschläge seine Liebe für die ehrenamtliche Tätigkeit nie verloren und ist für viele Menschen ein Vorbild an Herzblut, Hingabe und Vereinstreue. Beim VfB Südharz ist er nicht wegzudenken.“
In der dreiwöchigen Abstimmungsphase wurden rund 5400 Stimmen für die insgesamt zehn Nominierten abgegeben. Neben den Fans bewertete auch eine Jury die Kandidatinnen und Kandidaten. Zu ihr gehörten unter anderem Bernd Neuendorf, Ronny Zimmermann, die Nationalmannschaftskapitäne Giulia Gwinn und Joshua Kimmich sowie die Vorjahressieger Luisa Krückl und Michael Bauder.
Mit seinem Erfolg schreibt Olaf Jödicke nun ein kleines Stück niedersächsische Fußballgeschichte – und steht beispielhaft für die vielen Ehrenamtlichen, ohne die der Amateurfußball in Deutschland nicht funktionieren würde.