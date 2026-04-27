Ein Nichtantritt, Türkspor Stuttgart top, GFV Ermis siegt klar

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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Vor 50 Zuschauern entwickelte sich in Vaihingen ein packender Schlagabtausch, bei dem die Führung mehrfach wechselte. Die Gäste aus Degerloch erwischten den besseren Start: In der 29. Minute erzielte Emil Scheuermann die 0:1-Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Nilson Jemixe glich bereits in der 32. Minute zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause drehte sich das Spiel komplett, als Christoph Keller in der 39. Minute ein unglückliches Eigentor zur 2:1-Führung für den SV Vaihingen II unterlief.
Nach dem Seitenwechsel drängte die Germania auf den Ausgleich. In der 60. Minute behielt erneut Emil Scheuermann die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2. Den Schlusspunkt in dieser spannenden Begegnung setzte Lukas Großmann, der in der 79. Minute den Treffer zum 2:3-Endstand markierte und den Auswärtssieg für den FV Germania Degerloch perfekt machte.
In einer einseitigen Partie dominierte der GFV Ermis Metanastis Stuttgart das Geschehen fast nach Belieben. Der Torreigen begann bereits in der 3. Minute, als Angelos Patitsis zum 1:0 traf. Die Gäste antworteten prompt durch Miroslav Jeremic, der in der 6. Minute zum 1:1 ausglich. Doch das sollte der einzige Lichtblick für Makedonija bleiben.
In der 10. Minute brachte Andreas Kourou die Hausherren mit 2:1 wieder in Front. Danach schlug die Stunde von Ardi Kryeziu, der mit einem Doppelpack in der 32. Minute (3:1) und der 44. Minute (4:1) noch vor der Halbzeit für klare Verhältnisse sorgte. Im zweiten Durchgang schraubten Grigorios Almpantis in der 53. Minute zum 5:1 und Georgios Gkiagkiaev in der 86. Minute zum 6:1-Endstand das Ergebnis weiter in die Höhe.
Der SV Hoffeld präsentierte sich vor 60 Zuschauern als die effizientere Mannschaft und entführte drei Punkte. Bereits in der 8. Minute stellte Mehdi Younis die Weichen auf Sieg und erzielte die 0:1-Führung. Die Sportfreunde fanden zunächst kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gäste. In der 27. Minute erhöhte Patrick Wüst auf 0:2. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit sorgte Noah Greiner in der 47. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Der 1:3-Anschlusstreffer durch Linus Becker in der 56. Minute kam für die Sportfreunde Stuttgart zu spät, um die Partie noch einmal ernsthaft spannend zu machen.
Eine souveräne Vorstellung sahen die Zuschauer in Bernhausen, wo die Hausherren von Beginn an das Heft des Handelns in der Hand hielten. In der 31. Minute brachte Endi Ramadani den KF Kosova Bernhausen mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Dardan Aliu den Vorsprung in der 58. Minute auf 2:0 aus. Heumaden keimte kurzzeitig Hoffnung auf, als Matteo Giordano in der 61. Minute den Anschluss zum 2:1 erzielte. Doch Kosova antwortete eiskalt: Erneut Dardan Aliu in der 73. Minute zum 3:1 und schließlich Endi Ramadani in der 89. Minute zum 4:1 stellten den deutlichen Endstand sicher.
In einem engen Duell vor 60 Zuschauern behielten die Gäste der Waldebene letztlich die Oberhand. Die Weichen für den Auswärtssieg wurden noch in der ersten Halbzeit gestellt. In der 38. Minute markierte David Kobuladze das 0:1. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 47. Minute (45.+2), erhöhte Leon Renner auf 0:2, was ein herber Schlag für Plieningen war. Die Hausherren kamen zwar motiviert aus der Kabine und verkürzten in der 57. Minute durch Maurice Eipper auf 1:2, doch der FSV Waldebene Stuttgart Ost verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff.
Die Partie in Stetten begann für die Gäste ideal, als Etienne Friedrich in der 14. Minute einen Foulelfmeter sicher zur 0:1-Führung für die SpVgg 1887 Möhringen verwandelte. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: In der 24. Minute glich Robin Hock zum 1:1 aus.
Nach der Pause drehte die SpVgg Stetten/Filder dann richtig auf. Innerhalb weniger Minuten wurde die Partie entschieden. Tobias Burghardt erzielte in der 57. Minute die 2:1-Führung, gefolgt von Emirkagan Dursun, der in der 62. Minute auf 3:1 erhöhte. Den Schlusspunkt unter die starke zweite Hälfte setzte Marco Dieter in der 65. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer beim ABV Stuttgart, bei dem die Gäste vom TV Kemnat förmlich überrannt wurden. Die Torfolge war fast im Minutentakt zu bestaunen: Marvin Egunjobi eröffnete in der 10. Minute zum 1:0, bevor Joa Kauderer in der 14. Minute auf 2:0 stellte. Kemnat verkürzte in der 30. Minute durch Dean Kovacevic auf 2:1, doch dann brachen alle Dämme. Erneut Joa Kauderer (32.) zum 3:1 und Benedict Schwier (35.) zum 4:1 sorgten für die Pausenführung.
Nach dem Wechsel ging es munter weiter: Blessing Omoregie (46.) zum 5:1, Valentin Loparco (47.) zum 6:1, erneut Blessing Omoregie (58.) zum 7:1 und ein verwandelter Foulelfmeter von Valentin Loparco (61.) zum 8:1. Nach dem 8:2 durch Dominik Bayer (65.) setzte Benedict Schwier in der 68. Minute mit dem 9:2 den Schlusspunkt unter dieses denkwürdige Spiel.
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In Maichingen sahen die Zuschauer eine Partie, die zunächst ganz anders begann, als es das deutliche Endergebnis vermuten lässt. Die Gäste aus Holzgerlingen erwischten den besseren Start: In der 14. Minute erzielte Kay Niklas Beck die 0:1-Führung für die Spvgg. Holzgerlingen II. Die Hausherren ließen sich jedoch nicht beirren und fanden noch vor der Pause zurück in die Spur. In der 32. Minute glich Endrit Syla zum 1:1 aus.
Nach dem Seitenwechsel drehte der GSV Maichingen II dann richtig auf. In der 58. Minute brachte Abdoul Goffar Tchagbele sein Team mit 2:1 in Front. In der Schlussphase wurde es dann deutlich: Bugra Taskin erhöhte in der 76. Minute auf 3:1, bevor Leandro Orfeo in der 80. Minute das 4:1 nachlegte. Den Schlusspunkt unter eine starke zweite Halbzeit setzte erneut Bugra Taskin, der in der 91. Minute (90.+1) den Treffer zum 5:1-Endstand markierte.
In Kuppingen entwickelte sich eine enge und taktisch geprägte Begegnung, bei der die Fans bis tief in die zweite Halbzeit auf Tore warten mussten. Der Knoten platzte schließlich in der 54. Minute, als Emir Ibrahim Özbek die viel umjubelte 1:0-Führung für den TSV Kuppingen erzielte. Die Gastgeber nutzten das Momentum und legten in der 61. Minute durch Marius Kudler das 2:0 nach. Der TV Altdorf bewies jedoch Kämpferherz und kam in der 68. Minute durch Qendrim Jaha zum 2:1-Anschlusstreffer. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte Kuppingen den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft und sicherte sich so die drei Punkte.
Der Türk. SV Herrenberg lieferte vor heimischer Kulisse eine Machtdemonstration ab. Den Anfang machte Mert Köse, der in der 15. Minute einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung verwandelte. Praktisch mit dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, erhöhte erneut Mert Köse auf 2:0.
Magstadt keimte nach dem Seitenwechsel kurz Hoffnung auf, als Steven Flaig in der 55. Minute auf 2:1 verkürzte. Doch Herrenberg antwortete eiskalt durch Can Miftar, der mit einem Doppelpack in der 63. Minute zum 3:1 und in der 74. Minute zum 4:1 für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Atakan Özpinar in der 86. Minute mit dem Treffer zum 5:1-Endstand.
Statt packender Zweikämpfe herrschte in Oberjesingen leider gähnende Leere auf dem Spielfeld. Die Begegnung konnte nicht sportlich ausgetragen werden, da der Gast, die SV Böblingen II, nicht angetreten ist. Gemäß dem Regelwerk wird dieses Spiel mit 3:0 für den SV Oberjesingen gewertet.
Taktikfreunde kamen in Aidlingen auf ihre Kosten, während die Fans von Torfestivals eher enttäuscht wurden. Über die gesamten 90 Minuten neutralisierten sich die Spvgg Aidlingen und der TSV Schönaich nahezu perfekt. Beide Abwehrreihen standen extrem sicher und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu. So blieb es am Ende bei einem torlosen Unentschieden.
In Deufringen sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe. Die Gäste aus Waldenbuch erwischten den ersten Nadelstich: In der 24. Minute erzielte Giuseppe Liparoti die 0:1-Führung für den TSV Waldenbuch. Die Heimelf zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und schlug schnell zurück. In der 32. Minute war es Oliver Ries, der den Ausgleich zum 1:1 für den FSV Deufringen markierte. In der Folgezeit hatten beide Teams Chancen auf den Siegtreffer, doch letztlich blieb es bei der Punkteteilung.
In Gültstein entschied ein Moment die gesamte Partie. Nachdem sich beide Mannschaften über eine halbe Stunde lang einen intensiven Kampf geliefert hatten, schlug die Stunde von Kevin Humm. Innerhalb von nur 60 Sekunden schockte er die Hausherren komplett: In der 36. Minute erzielte er die 0:1-Führung, und nur eine Minute später, in der 37. Minute, legte Kevin Humm sofort das 0:2 nach. Der TV Gültstein bemühte sich in der restlichen Spielzeit zwar um den Anschluss, fand aber kein Durchkommen gegen die nun sicher stehende Defensive des TV Nebringen.
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