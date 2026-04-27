Ein Nichtantritt, Türkspor Stuttgart top, GFV Ermis siegt klar

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – OFK Beograd Stuttgart 0:4

Vor 200 Zuschauern lieferte der OFK Beograd Stuttgart eine extrem abgeklärte Vorstellung ab. Die Torfolge begann in der 33. Minute, als Nikola Lakovic einen Handelfmeter sicher zur 0:1-Führung verwandelte. Kurz nach dem Seitenwechsel, in der 49. Minute, legte Nikola Lakovic nach und erhöhte auf 0:2. Die Gastgeber aus Münster fanden kein Mittel gegen die spielstarken Gäste. In der 63. Minute sorgte Phil Schmidt mit dem Treffer zum 0:3 für die endgültige Entscheidung. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte erneut der überragende Nikola Lakovic, der in der 90. Minute mit seinem dritten Tor den 0:4-Endstand besiegelte.

TV Zazenhausen – Türkspor Stuttgart 0:6

In Zazenhausen erlebten die Fans eine Lehrstunde der Gäste. Türkspor Stuttgart dominierte das Geschehen von der ersten Minute an nach Belieben. Den Anfang machte Emir Dogansoy in der 15. Minute mit dem 0:1. In der 29. Minute baute Shkemb Miftari die Führung auf 0:2 aus. Die Spielfreude der Gäste hielt an: Emir Dogansoy schnürte in der 37. Minute seinen Doppelpack zum 0:3, bevor Shkemb Miftari in der 48. Minute mit dem 0:4 ebenfalls zum zweiten Mal traf. In der Schlussphase schraubten Can Camkerten in der 86. Minute zum 0:5 und Alexander Grigoras in der 88. Minute zum 0:6 das Ergebnis weiter in die Höhe.

SV Prag Stuttgart – TSV Uhlbach 1:3

Der TSV Uhlbach präsentierte sich auf dem Pragsattel als die kaltschnäuzigere Mannschaft. In der 35. Minute brachte Noah Pilchowski die Gäste mit 0:1 in Führung. Praktisch mit dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, erhöhte Marc Kevin Thöne auf 0:2, was den Hausherren sichtlich zusetzte. Im zweiten Durchgang kontrollierte Uhlbach die Partie und sorgte in der 75. Minute durch Lucca Ziegler mit dem 0:3 für klare Verhältnisse. Der SV Prag Stuttgart bewies jedoch Moral und kam noch in der gleichen 75. Minute durch Tim Wernecke zum 1:3-Anschlusstreffer, der jedoch nur noch Ergebniskosmetik blieb.

SSV Zuffenhausen – TSV Mühlhausen/Stuttgart 1:3

In einem intensiven Duell in Zuffenhausen behielt der TSV Mühlhausen/Stuttgart letztlich die Oberhand. Die Gäste gingen in der 34. Minute durch Kevin Krewenka mit 0:1 in Front. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: In der 40. Minute glich Oktay Yilmaz zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel war es jedoch erneut Kevin Krewenka, der in der 52. Minute zur Stelle war und den SSV Zuffenhausen mit dem 1:2 schockte. Den Deckel auf die Partie machte schließlich Denes Saritas, der in der 74. Minute zum 1:3-Endstand für Mühlhausen traf.

SC Stammheim – Sportvg Feuerbach 1:5

Die Sportvg Feuerbach brannte in Stammheim ein wahres Offensivfeuerwerk ab, angeführt von einem entfesselten Marin Pranjic. Bereits in der 5. Minute erzielte Marin Pranjic die 0:1-Führung, und nur zehn Minuten später, in der 15. Minute, erhöhte Marin Pranjic bereits auf 0:2. Im zweiten Durchgang bauten Omar Srihi in der 62. Minute auf 0:3 und Eric Gursch in der 68. Minute auf 0:4 aus. In der 75. Minute krönte Marin Pranjic seine Leistung mit seinem dritten Treffer zum 0:5. Der SC Stammheim kam in der 77. Minute durch Naba Lucein Palenfo zum 1:5-Ehrentreffer, konnte die deutliche Niederlage aber nicht mehr abwenden.

SG Stuttgart West – TV89 Zuffenhausen 4:1

An der Westseite der Stadt feierten die Hausherren einen überzeugenden Heimsieg. In der 18. Minute brachte Luis Henke die SG Stuttgart West mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause, in der 39. Minute, behielt Mario Fetsch die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0. Zuffenhausen keimte in der 60. Minute noch einmal Hoffnung auf, als Thorben-Yanick Nallinger auf 2:1 verkürzte. Doch die Antwort der West-Stuttgarter folgte prompt: Nico Müller stellte in der 63. Minute den alten Abstand zum 3:1 wieder her und besorgte in der 88. Minute mit seinem zweiten Tor den 4:1-Endstand.

TSV Weilimdorf II – TB Untertürkheim 1:2

Dieses Spiel bot Dramatik bis in die letzte Sekunde. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, eröffnete Michael Höschele in der 53. Minute den Torreigen zur 0:1-Führung für den TB Untertürkheim. Die Weilimdorfer Reserve kämpfte sich zurück und glich in der 62. Minute durch Denis Windhager zum 1:1 aus. Es sah alles nach einer Punkteteilung aus, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit, in der 94. Minute, schlug Michael Höschele erneut eiskalt zu und sicherte den Untertürkheimern mit seinem zweiten Treffer zum 1:2 den umjubelten Last-Minute-Sieg.

SportKultur Stuttgart – SG Weilimdorf 0:1

In einer taktisch geprägten Partie, in der beide Abwehrreihen über fast die gesamte Spielzeit absolut sicher standen, entschied ein einziger Geistesblitz kurz vor dem Ende. Die Zuschauer mussten bis zur 87. Minute warten, ehe Shawn Christiansen das goldene Tor zum 0:1 für die SG Weilimdorf erzielte. Die SportKultur Stuttgart warf in den letzten Minuten zwar noch einmal alles nach vorne, fand aber keine Lücke mehr in der Defensive der Gäste, die diesen knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit retteten.