Ein Nichtantritt, SGM MassenbachHausen siegt 11:1, Last-Minute-Wende

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Schwaigern ein enges Duell, bei dem die Gäste das bessere Ende für sich hatten. Die Torfolge begann in der 18. Minute, als Selim Altuner die Gäste vom SV Heilbronn am Leinbach mit 0:1 in Führung brachte. Lange Zeit blieb die Begegnung hart umkämpft, doch ein unglücklicher Moment sorgte für die Vorentscheidung. In der 74. Minute unterlief Nico Lämmlen ein Eigentor zum 0:2. Die Hausherren gaben jedoch nicht auf und schöpften in der Schlussphase noch einmal Hoffnung. In der 86. Minute verwandelte Stefan Waldenmaier einen Foulelfmeter zum 1:2-Anschlusstreffer, doch der Ausgleich sollte dem FSV Schwaigern II nicht mehr gelingen.
In Lauffen sahen die Fans eine Partie, die vor allem durch taktische Disziplin und starke Abwehrreihen geprägt war. Es war ein Spiel, in dem ein einziger Fehler über Sieg oder Niederlage entschied. Dieser Moment ereignete sich in der ersten Halbzeit: In der 35. Minute unterlief Felix Wurst ein unglückliches Eigentor, das die Sportfreunde Lauffen II mit 1:0 in Führung brachte. Der SC Ilsfeld rannte in der Folgezeit unermüdlich an, fand aber kein Durchkommen gegen das gut organisierte Bollwerk der Hausherren, die diesen knappen Vorsprung mit viel Fleiß bis zum Schlusspfiff verteidigten.
In Talheim entwickelte sich ein packendes Duell, das vor allem im zweiten Durchgang an Fahrt aufnahm. Die Hausherren erwischten den besseren Start: In der 11. Minute erzielte Lars Michalitschke die 1:0-Führung für den TSV Talheim 1895. Nach dem Seitenwechsel drängte die Spvgg Heinriet auf den Ausgleich und wurde belohnt. In der 56. Minute markierte Kevin Santos Ferreira das 1:1. Die Schlussphase wurde turbulent: Zuerst brachte Philipp Stapf die Talheimer in der 61. Minute erneut mit 2:1 in Front, doch nur sechzig Sekunden später, in der 62. Minute, glich Bastian Badtke zum 2:2-Endstand aus.
Die Zuschauer in Fürfeld erlebten ein torreiches Spiel, in dem die Heimelf ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. In der 15. Minute eröffnete Philipp Strähle zum 1:0. Die Gäste antworteten in der 31. Minute durch den Ausgleich von Tim Jäger zum 1:1, doch Yannik Neuweiler stellte nur drei Minuten später, in der 34. Minute, die Weichen mit dem 2:1 wieder auf Sieg. Nach der Pause erhöhte Tom Mysliwietz in der 48. Minute auf 3:1. Zwar verkürzte Liam Croneiss in der 56. Minute auf 3:2, doch dann brachen die Dämme: Philipp Strähle in der 67. Minute (4:2), Lukas Krämer in der 74. Minute (5:2) und Kevin Weigelt in der 79. Minute (6:2) besiegelten den deutlichen Heimsieg.
Die Begegnung zwischen dem TGV Dürrenzimmern und dem SV Schluchtern konnte nicht wie geplant stattfinden. Da die Heimmannschaft nicht zum Spiel antrat, wurde die Partie gemäß dem Regelwerk mit 0:3 zugunsten des SV Schluchtern gewertet.
Der SV Leingarten lieferte vor heimischer Kulisse eine Machtdemonstration ab. Besonders Andre Wiedmann erwischte einen Sahnetag und brachte sein Team mit einem Doppelpack in der 6. Minute (1:0) und der 15. Minute (2:0) früh auf die Siegerstraße. Noch vor der Pause erhöhte Luca Widenmayer in der 39. Minute auf 3:0. Auch im zweiten Durchgang kannte das Spiel nur eine Richtung: Alexander Zamzow markierte in der 57. Minute das 4:0, bevor Robin Guldi in der 76. Minute zum 5:0 traf. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Nick Rieker in der 85. Minute mit dem Treffer zum 6:0-Endstand.
In Abstatt erlebten die Zuschauer ein Spiel, das völlig aus den Fugen geriet. Die SGM MassenbachHausen spielte sich in einen regelrechten Rausch. Die Torfolge im Detail: Noel Görmez (8. Minute, 0:1), Maximilian Stock (12. Minute, 0:2), Beat Fischer (17. Minute, 0:3) und erneut Beat Fischer (37. Minute, 0:4). Nach dem Wechsel ging es weiter: Paul Rücker (53. Minute, 0:5), Beat Fischer mit seinem dritten Tor (61. Minute, 0:6), erneut Paul Rücker (63. Minute, 0:7), Maximilian Stock (69. Minute, 0:8), Fabio Tignola (74. Minute, 0:9) und Kimi Eberling (79. Minute, 0:10). Den Ehrentreffer für den SC Abstatt erzielte Leon Beckert in der 87. Minute, bevor Kimi Eberling in der 90. Minute den 1:11-Endstand herstellte.
Ein dramatisches Duell sahen die 130 Zuschauer in Güglingen. Max Morlok brachte die Hausherren in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause glich Kesha Wiczynski in der 59. Minute zum 1:1 aus. Güglingen schien auf der Siegerstraße, als erneut Max Morlok in der 72. Minute das 2:1 erzielte. Doch Cleebronn bewies eine unglaubliche Moral. In der 81. Minute markierte Henry Frank den Ausgleich zum 2:2. Als sich alle bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug die Stunde der Gäste: In der fünften Minute der Nachspielzeit, der 95. Minute, erzielte Jan Sezen den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:3 für den TSV Cleebronn.
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In Löwenstein entwickelte sich ein intensives Spiel, das vor allem durch eine turbulente Phase in der ersten Halbzeit geprägt war. Die Gäste aus Ellhofen erwischten den ersten Nadelstich: In der 29. Minute erzielte Adrian Zejnaj die 0:1-Führung für den TSV Ellhofen 1906. Doch die Freude währte nur Sekunden, denn praktisch im Gegenzug, in der 30. Minute, markierte Kai Stettner den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang übernahmen die Hausherren dann endgültig das Kommando. In der 61. Minute brachte Marinko Fedotov den TSV Löwenstein mit 2:1 in Front, bevor derselbe Spieler in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine starke zweite Hälfte setzte Tim Foshag in der 82. Minute mit dem Tor zum 4:1-Endstand.
Vor 100 Zuschauern sahen die Fans in Heinsheim einen packenden Schlagabtausch. Die Torfolge begann früh: In der 9. Minute erzielte Michael Nied das 1:0 für die Hausherren. Doch Hardthausen antwortete prompt, als Elmedin Lutolli in der 15. Minute zum 1:1 ausglich. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Michael Nied, der in der 54. Minute zur Stelle war und den TSV Heinsheim mit 2:1 in Führung brachte. In der 70. Minute baute Patrick Carvalho den Vorsprung auf 3:1 aus. Es wurde jedoch noch einmal spannend, als Robin Uhlschmied in der 81. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2-Anschluss versenkte. Heinsheim rettete den knappen Vorsprung am Ende mit viel Herzblut über die Zeit.
In dieser Begegnung fackelten die Hausherren nicht lange und überrumpelten die Gäste bereits in der Anfangsphase. Es war gerade einmal eine Minute gespielt, da markierte Dennis Knapp in der 1. Minute die blitzschnelle 1:0-Führung für die SGM Höchstberg/Tiefenbach. Die Spielgemeinschaft blieb am Drücker und kontrollierte das Geschehen nach Belieben. In der 28. Minute erhöhte Sven Schmelcher auf 2:0, bevor Nick Thauer bereits in der 34. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung sorgte. In der zweiten Halbzeit schalteten die Gastgeber einen Gang zurück, ließen defensiv aber nichts mehr anbrennen.
In einer taktisch geprägten Partie behielten die Gäste aus Obereisesheim letztlich die Oberhand. In der 29. Minute brachte Akay Gültekin den VfL Obereisesheim mit 0:1 in Führung. Die Hausherren kamen motiviert aus der Kabine und belohnten sich kurz nach dem Wiederanpfiff: In der 50. Minute erzielte Kevin Baier den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, doch die Gäste bewiesen die größere Effizienz. In der 66. Minute war es Baris Yener, der den Ball zum 1:2 im Netz unterbrachte. Langenbrettach warf in der Schlussphase zwar alles nach vorne, fand aber keine Lücke mehr in der gegnerischen Defensive.
Was für eine unglaubliche Moral der Gäste in Neuhütten! Die Hausherren schienen die Partie nach einer starken Anfangsphase bereits sicher im Griff zu haben. In der 8. Minute markierte Marvin Lang die 1:0-Führung, und als Jean-Pierre Löffler in der 15. Minute auf 2:0 erhöhte, deutete alles auf einen Heimsieg hin. Doch die SGM Neudenau/Siglingen gab niemals auf. Hannes-Ludwig Schmalzhaf erzielte in der 58. Minute den Anschluss zum 2:1. In einer dramatischen Schlussphase kippte das Spiel komplett: In der 90. Minute glich Julian Schnitzler zum 2:2 aus, und in der dritten Minute der Nachspielzeit, der 93. Minute, krönte Niklas Röckel die Aufholjagd mit dem Siegtreffer zum 2:3.
In Amorbach erlebten die Zuschauer eine torreiche erste Halbzeit. Die Heimelf startete druckvoll und ging in der 11. Minute durch Muzaffer Öler mit 1:0 in Führung. Markus Wegle erhöhte in der 25. Minute bereits auf 2:0. Möckmühl schlug zwar durch Dennis Balb in der 31. Minute mit dem 2:1 zurück, doch Ferit Orgo stellte noch vor der Pause, in der 39. Minute, den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Im zweiten Durchgang verteidigte der SC Amorbach leidenschaftlich. Der erneute Anschlusstreffer durch Felix Bauer in der fünften Minute der Nachspielzeit, der 95. Minute, zum 3:2 kam für die Spvgg Möckmühl letztlich zu spät.
Vor 130 Zuschauern war in Bad Wimpfen lange Zeit Geduld gefragt. Beide Mannschaften neutralisierten sich über eine Stunde lang, bevor die Hausherren den Bann brachen. In der 62. Minute erzielte Matthias Geiger die viel umjubelte 1:0-Führung für die SG Bad Wimpfen. Derselbe Spieler war es auch, der in der 71. Minute auf 2:0 erhöhte und damit die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Weinsberg fand an diesem Tag kein Mittel gegen die stabil stehende Defensive der Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte Andreas Lamminger, der in der 88. Minute zum 3:0-Endstand einnetzte.
Das Duell in Sülzbach lockte 200 Zuschauer an und bot alles, was ein echtes Kampfspiel ausmacht. Zunächst jubelten die Gäste: In der 22. Minute verwandelte Jonathan Veith einen Foulelfmeter zur 0:1-Führung für den TSV Duttenberg. Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Hausherren zurück. In der 54. Minute markierte Jannick Hahner den Ausgleich zum 1:1. Die Partie wurde hitziger, was in der 66. Minute in einer Roten Karte gegen Leon Heichele vom TSV Duttenberg gipfelte. In Überzahl nutzte der SV Sülzbach die Räume, und Denis Schaal erzielte in der 75. Minute den Siegtreffer zum 2:1.
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In einer taktisch geprägten Begegnung sahen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Höhepunkte für die zweite Halbzeit reserviert waren. Die Gäste aus Michelbach erwischten den ersten nennenswerten Moment nach dem Seitenwechsel: In der 58. Minute erzielte Yanic Colasuonno die 0:1-Führung für den SC Michelbach/Wald. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und fanden fast postwendend eine Antwort. Nur fünf Minuten später, in der 63. Minute, markierte Thomas Walz den Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung, doch die Defensivreihen standen sicher, sodass es bei der Punkteteilung blieb.
In Bitzfeld entwickelte sich von Beginn an eine muntere Partie. Die Gäste gingen bereits früh in Führung, als Ejmad Demaku in der 20. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 0:1 verwandelte. Die Heimelf antwortete jedoch wütend: In der 26. Minute erzielte Robin Kreuzer den Ausgleich zum 1:1 für die SGM Bitzfeld-Schwabbach. Das Spiel wogte danach hin und her, bis die Gäste nach einer Stunde erneut zuschlugen. In der 60. Minute war es Elmedin Zogaj, der den Ball zur 1:2-Führung für die SGM Künzelsau-Ingelfingen über die Linie drückte. Diesen knappen Vorsprung verteidigten die Künzelsauer mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff.
In Kupferzell schlug die Stunde eines echten Torjägers, der die Weichen für den Auswärtssieg bereits im ersten Durchgang stellte. Die Torfolge begann in der 21. Minute, als Njie Gibbi den SSV Gaisbach mit 0:1 in Front brachte. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 44. Minute, war es erneut Njie Gibbi, der mit seinem zweiten Treffer auf 0:2 erhöhte. Der TSV Kupferzell kam motiviert aus der Kabine und schöpfte Hoffnung, als Moritz Jakesch in der 68. Minute den 1:2-Anschlusstreffer erzielte. Trotz einer Schlussoffensive der Hausherren rettete Gaisbach den Sieg mit viel Einsatz über die Zeit.
Eine klare Angelegenheit war die Partie in Igersheim, wo die Gäste über weite Strecken das Heft des Handelns in der Hand hielten. In der 21. Minute brachte Noah Kohlschreiber den TV Niederstetten mit 0:1 in Führung. Nur vier Minuten später, in der 25. Minute, erhöhte Florian Schulz bereits auf 0:2. Als die Hausherren in der Schlussphase alles nach vorne warfen, wurden sie eiskalt ausgekontert: Marvin Zschau markierte in der 89. Minute das 0:3. Der Ehrentreffer für den 1. FC Igersheim fiel erst tief in der Nachspielzeit, als Yannick Nillies in der 93. Minute (90.+3) einen Foulelfmeter zum 1:3-Endstand verwandelte.
Vor 80 Zuschauern erlebten die Fans in Niedernhall einen turbulenten Fußballnachmittag. Die Gäste aus Bad Mergentheim überrumpelten die Heimelf bereits in der Anfangsphase: In der 10. Minute erzielte Levi Meinczinger das 0:1, und nur fünf Minuten später, in der 15. Minute, legte Bryant Oyeleke das 0:2 nach. Die Hausherren bewiesen jedoch Moral und kamen direkt nach der Pause durch Sinan Akin in der 48. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. In der 70. Minute hatte derselbe Sinan Akin sogar die riesige Chance zum Ausgleich, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter am glänzend parierenden Torwart Marcel Kröner, der damit den Sieg für den VfB Bad Mergentheim festhielt.
In Dörzbach sahen die 110 Zuschauer eine effiziente Gästemannschaft, die vor allem in der ersten Halbzeit durch einen Doppelschlag glänzte. Bastian Landwehr wurde zum Albtraum der Hausherren, indem er zuerst in der 30. Minute die 0:1-Führung erzielte und nur drei Minuten später, in der 33. Minute, auf 0:2 erhöhte. Im zweiten Durchgang sorgte Lukas Gundermann in der 80. Minute mit dem 0:3 für die endgültige Entscheidung. Der Treffer von Nico Walz in der 82. Minute zum 1:3 für den TSV Dörzbach/Klepsau war letztlich nur noch Ergebniskosmetik in einer ansonsten einseitigen Schlussphase.
Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven und bot Dramatik bis in die letzte Sekunde. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, wobei die Partie in der Schlussphase hitziger wurde. In der 80. Minute schwächte sich der SV Harthausen 1970 selbst, als Felix Deeg mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In Überzahl drückten die Gäste auf den Siegtreffer und wurden belohnt: In der zweiten Minute der Nachspielzeit, der 92. Minute (90.+2), war es Mario Bürklen, der den Ball zum viel umjubelten 0:1-Siegtreffer für den SC Amrichshausen im Netz unterbrachte.
Vor 120 Zuschauern in Verrenberg sah es zunächst nach einem Erfolg für die Hausherren aus. In der 23. Minute erzielte Elmir Korjenic die 1:0-Führung für die TSG Verrenberg. Doch der FC Creglingen zeigte sich wenig beeindruckt und drehte die Partie noch vor dem Seitenwechsel. Ayyoub El Aarbi glich in der 31. Minute zum 1:1 aus, bevor Lukas Reuther in der 43. Minute die Gäste mit 1:2 in Front brachte. In der zweiten Halbzeit verteidigte Creglingen geschickt und machte in der 82. Minute durch Sebastian Neser mit dem Treffer zum 1:3-Endstand alles klar.
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