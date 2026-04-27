Ein Nichtantritt, SGM MassenbachHausen siegt 11:1, Last-Minute-Wende

TSV Löwenstein – TSV Ellhofen 1906 4:1

In Löwenstein entwickelte sich ein intensives Spiel, das vor allem durch eine turbulente Phase in der ersten Halbzeit geprägt war. Die Gäste aus Ellhofen erwischten den ersten Nadelstich: In der 29. Minute erzielte Adrian Zejnaj die 0:1-Führung für den TSV Ellhofen 1906. Doch die Freude währte nur Sekunden, denn praktisch im Gegenzug, in der 30. Minute, markierte Kai Stettner den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang übernahmen die Hausherren dann endgültig das Kommando. In der 61. Minute brachte Marinko Fedotov den TSV Löwenstein mit 2:1 in Front, bevor derselbe Spieler in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine starke zweite Hälfte setzte Tim Foshag in der 82. Minute mit dem Tor zum 4:1-Endstand.

TSV Heinsheim – TSV Hardthausen 3:2

Vor 100 Zuschauern sahen die Fans in Heinsheim einen packenden Schlagabtausch. Die Torfolge begann früh: In der 9. Minute erzielte Michael Nied das 1:0 für die Hausherren. Doch Hardthausen antwortete prompt, als Elmedin Lutolli in der 15. Minute zum 1:1 ausglich. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Michael Nied, der in der 54. Minute zur Stelle war und den TSV Heinsheim mit 2:1 in Führung brachte. In der 70. Minute baute Patrick Carvalho den Vorsprung auf 3:1 aus. Es wurde jedoch noch einmal spannend, als Robin Uhlschmied in der 81. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2-Anschluss versenkte. Heinsheim rettete den knappen Vorsprung am Ende mit viel Herzblut über die Zeit.

SGM Höchstberg/Tiefenbach – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 3:0

In dieser Begegnung fackelten die Hausherren nicht lange und überrumpelten die Gäste bereits in der Anfangsphase. Es war gerade einmal eine Minute gespielt, da markierte Dennis Knapp in der 1. Minute die blitzschnelle 1:0-Führung für die SGM Höchstberg/Tiefenbach. Die Spielgemeinschaft blieb am Drücker und kontrollierte das Geschehen nach Belieben. In der 28. Minute erhöhte Sven Schmelcher auf 2:0, bevor Nick Thauer bereits in der 34. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung sorgte. In der zweiten Halbzeit schalteten die Gastgeber einen Gang zurück, ließen defensiv aber nichts mehr anbrennen.

SGM Langenbrettach – VfL Obereisesheim 1:2

In einer taktisch geprägten Partie behielten die Gäste aus Obereisesheim letztlich die Oberhand. In der 29. Minute brachte Akay Gültekin den VfL Obereisesheim mit 0:1 in Führung. Die Hausherren kamen motiviert aus der Kabine und belohnten sich kurz nach dem Wiederanpfiff: In der 50. Minute erzielte Kevin Baier den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, doch die Gäste bewiesen die größere Effizienz. In der 66. Minute war es Baris Yener, der den Ball zum 1:2 im Netz unterbrachte. Langenbrettach warf in der Schlussphase zwar alles nach vorne, fand aber keine Lücke mehr in der gegnerischen Defensive.

VfB Neuhütten – SGM Neudenau/Siglingen 2:3

Was für eine unglaubliche Moral der Gäste in Neuhütten! Die Hausherren schienen die Partie nach einer starken Anfangsphase bereits sicher im Griff zu haben. In der 8. Minute markierte Marvin Lang die 1:0-Führung, und als Jean-Pierre Löffler in der 15. Minute auf 2:0 erhöhte, deutete alles auf einen Heimsieg hin. Doch die SGM Neudenau/Siglingen gab niemals auf. Hannes-Ludwig Schmalzhaf erzielte in der 58. Minute den Anschluss zum 2:1. In einer dramatischen Schlussphase kippte das Spiel komplett: In der 90. Minute glich Julian Schnitzler zum 2:2 aus, und in der dritten Minute der Nachspielzeit, der 93. Minute, krönte Niklas Röckel die Aufholjagd mit dem Siegtreffer zum 2:3.

SC Amorbach – Spvgg Möckmühl 3:2

In Amorbach erlebten die Zuschauer eine torreiche erste Halbzeit. Die Heimelf startete druckvoll und ging in der 11. Minute durch Muzaffer Öler mit 1:0 in Führung. Markus Wegle erhöhte in der 25. Minute bereits auf 2:0. Möckmühl schlug zwar durch Dennis Balb in der 31. Minute mit dem 2:1 zurück, doch Ferit Orgo stellte noch vor der Pause, in der 39. Minute, den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Im zweiten Durchgang verteidigte der SC Amorbach leidenschaftlich. Der erneute Anschlusstreffer durch Felix Bauer in der fünften Minute der Nachspielzeit, der 95. Minute, zum 3:2 kam für die Spvgg Möckmühl letztlich zu spät.

SG Bad Wimpfen – TSV Weinsberg 3:0

Vor 130 Zuschauern war in Bad Wimpfen lange Zeit Geduld gefragt. Beide Mannschaften neutralisierten sich über eine Stunde lang, bevor die Hausherren den Bann brachen. In der 62. Minute erzielte Matthias Geiger die viel umjubelte 1:0-Führung für die SG Bad Wimpfen. Derselbe Spieler war es auch, der in der 71. Minute auf 2:0 erhöhte und damit die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Weinsberg fand an diesem Tag kein Mittel gegen die stabil stehende Defensive der Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte Andreas Lamminger, der in der 88. Minute zum 3:0-Endstand einnetzte.

SV Sülzbach – TSV Duttenberg 2:1

Das Duell in Sülzbach lockte 200 Zuschauer an und bot alles, was ein echtes Kampfspiel ausmacht. Zunächst jubelten die Gäste: In der 22. Minute verwandelte Jonathan Veith einen Foulelfmeter zur 0:1-Führung für den TSV Duttenberg. Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Hausherren zurück. In der 54. Minute markierte Jannick Hahner den Ausgleich zum 1:1. Die Partie wurde hitziger, was in der 66. Minute in einer Roten Karte gegen Leon Heichele vom TSV Duttenberg gipfelte. In Überzahl nutzte der SV Sülzbach die Räume, und Denis Schaal erzielte in der 75. Minute den Siegtreffer zum 2:1.