Ein Nichtantritt, Fehrbellin trumpft auf, Vierraden/Gartz bejubelt 8:1

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – Zernitzer SV 1951 1:2
In Zaatzke erlebten die 45 Zuschauer eine dramatische Phase nach knapp einer Stunde Spielzeit, in der die Partie komplett auf den Kopf gestellt wurde. Zunächst brachte Christian Michalski die Hausherren in der 58. Minute in Führung und sorgte für großen Jubel auf den Rängen. Doch die Freude währte nur kurz: Praktisch im Gegenzug markierte Christof Bernier (60.) den Ausgleich für den Zernitzer SV. Nur fünf Minuten später folgte die bittere Wendung für Zaatzke, als ein Eigentor von Martin Zerbian (65.) die Gäste endgültig auf die Siegerstraße brachte. Zernitz verteidigte diesen knappen Vorsprung in der verbleibenden Spielzeit mit viel Leidenschaft und entführte drei wichtige Punkte aus der Fremde.
MSV 1919 Neuruppin II – FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 2:0
Vor 10 Zuschauern lieferte die Reserve des MSV Neuruppin eine konzentrierte und taktisch disziplinierte Vorstellung ab. In einer Partie, in der lange um jeden Zentimeter Boden gekämpft wurde, fiel die Führung zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt: Adrian Noel Kupfer behielt in der 45. Minute die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zur 1:0-Pausenführung. Wusterhausen bemühte sich im zweiten Durchgang um den Ausgleich, doch Mohamed Azelmad machte in der 67. Minute mit dem Treffer zum 2:0 den Deckel auf die Partie. Die Neuruppiner kontrollierten das Geschehen danach souverän und ließen gegen die Blau-Weißen nichts mehr anbrennen.
SV Prignitz-Maulbeerwalde – TSV Wustrau 2:2
Diese Begegnung in Maulbeerwalde bot den 51 Zuschauern alles, was ein packendes Fußballspiel ausmacht – inklusive eines Last-Minute-Ausgleichs. Der TSV Wustrau erwischte einen Blitzstart, als Erik Gürtel bereits in der 1. Minute zur Führung traf. Als Domenic Dean Biemann in der 61. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Messe für die Gäste gelesen. Doch Maulbeerwalde bewies eine heroische Moral und startete eine furiose Aufholjagd. Calvin Hahn verkürzte in der 68. Minute auf 1:2 und hauchte seinem Team neues Leben ein. In einer nervenaufreibenden Schlussphase war es schließlich Jannes Langerwisch, der in der 90. Minute den umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte und die Heimmannschaft für ihren unermüdlichen Einsatz belohnte.
SV Union Neuruppin 1990 – SV Eiche 05 Weisen 3:1
In Neuruppin sahen die 30 Zuschauer einen harten Kampf, der bereits in der 4. Minute mit der frühen Führung durch Christian Karstedt furios für die Hausherren begann. Lange Zeit blieb es bei diesem knappen Vorsprung, da beide Defensivreihen kaum Lücken boten. Erst in der 71. Minute gelang Chris Markus Fetzko das wichtige 2:0, was jedoch noch nicht die endgültige Entscheidung war. Weisen warf in der Schlussphase alles nach vorne und kam durch Hugo Erdmann (85.) noch einmal heran, was für eine spannungsgeladene Endphase sorgte. Die endgültige Erlösung für Union brachte Eddy Forgber, der in der 89. Minute zum 3:1-Endstand traf und den leidenschaftlichen Heimsieg sicherstellte.
SV Blumenthal-Grabow – FSV Veritas Wittenberge/Breese II 1:1
In Blumenthal entwickelte sich vor 49 Zuschauern ein intensives und ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe. Die Gäste aus Wittenberge erwiesen sich als der erwartet unangenehme Gegner und gingen in der 32. Minute durch Gordon Lahno mit 0:1 in Führung. Blumenthal-Grabow rannte in der Folge unermüdlich gegen das Abwehrbollwerk der Veritas-Reserve an, musste sich aber bis weit in die zweite Halbzeit gedulden. In der 69. Minute belohnte Mamadou-Saliou Bah die Bemühungen der Hausherren mit dem Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase suchten beide Teams den Siegtreffer, doch die Abwehrreihen hielten stand, sodass es bei einer Punkteteilung in dieser umkämpften Partie blieb.
Meyenburger SV Wacker 1922 – SV Eintracht Alt Ruppin II 0:1
Ein einziges Tor entschied die Begegnung in Meyenburg, die vor 35 Zuschauern vor allem von der Spannung lebte. In einem Spiel, in dem beide Mannschaften aus einer gesicherten Defensive agierten, gelang den Gästen aus Alt Ruppin der entscheidende Nadelstich. Lucas Lück markierte in der 30. Minute den Treffer zum 0:1, was die Hausherren sichtlich unter Zugzwang setzte. Wacker Meyenburg versuchte im weiteren Verlauf alles, um die drohende Heimniederlage abzuwenden, biss sich aber am leidenschaftlich verteidigenden Bollwerk der Eintracht-Reserve die Zähne aus. So reichte den Gästen dieser eine Treffer, um die volle Punktezahl in einem Spiel zu entführen, das durch puren Kampf geprägt war.
SV 90 Fehrbellin – SG Stahl Wittstock 6:1
Die 70 Zuschauer in Fehrbellin wurden Zeugen einer beeindruckenden Machtdemonstration des SV 90, der die SG Stahl Wittstock phasenweise förmlich überrannte. Dominik Müller eröffnete den Torreigen in der 25. Minute, bevor Timo Jürgens (32.) schnell auf 2:0 erhöhte. Wittstock schöpfte durch Til Weber (41.) kurzzeitig Hoffnung, doch erneut Dominik Müller stellte noch vor der Pause (43.) den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Fehrbelliner in einen Rausch: Bastian Grimmoni (54.), Jakob Schniedermeier (60.) und Neo-Geronimo Semrau (69.) schraubten das Ergebnis auf 6:1 hoch. Es war eine glanzvolle Vorstellung der Hausherren, die an diesem Tag in Spiellaune waren und den Gästen zu keinem Zeitpunkt eine Chance ließen.
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SpG Schwedt/Criewen II – SC Victoria 1914 Templin II 2:0/Wertung
Der SC Victoria Templin II trat an, somit wird das Spiel gewertet.
SV Eintracht Göritz – SV 1926 Lübbenow 1:2
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Göritz ein packender Schlagabtausch, bei dem die Gastgeber zunächst den Ton angaben. Chris Schmeling versetzte die Heimfans in der 29. Minute in Jubelstimmung, als er die Eintracht mit 1:0 in Führung brachte und eine Pausenführung sicherte. Nach dem Seitenwechsel wendete sich jedoch das Blatt, als Lübbenow mit viel Wut im Bauch aus der Kabine kam. Pascal Podgorny erzwang in der 62. Minute den Ausgleich, was die Moral der Gäste sichtlich beflügelte. In einer nervenaufreibenden Schlussphase behielt Stephan Bethke für den SV 1926 die Nerven und markierte in der 76. Minute den 1:2-Siegtreffer, der die Göritzer Träume vom Heimsieg jäh platzen ließ.
SpG Storkow/Vietmannsdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 4:2
Die 90 Zuschauer in Storkow wurden Zeugen einer spektakulären Gala von Pablo Steltner, der dieses Spiel maßgeblich prägte. Bereits in der 2. Minute eröffnete er den Torreigen und legte in der 11. Minute direkt das 2:0 nach, was die Prenzlauer Reserve früh in Schockstarre versetzte. Die Gäste bewiesen jedoch Kämpferherz und kamen durch Bruno Turner (54.) wieder heran, doch Chris Rohne stellte in der 75. Minute den alten Abstand wieder her. Als James Baurice Pokam kurz vor Schluss (85.) den erneuten Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte, zitterten die Heimfans um den Dreier. Erst tief in der Nachspielzeit (90.+5) erlöste Pablo Steltner sein Team mit seinem dritten Treffer des Tages und besiegelte den leidenschaftlichen 4:2-Erfolg.
Heinersdorfer SV 1973 – SV 90 Pinnow 1:4
In Heinersdorf erlebten die 146 Zuschauer eine der beeindruckendsten Einzelvorstellungen des Wochenendes. Kevin Wilke zerlegte die Hintermannschaft des HSV innerhalb von nur acht Minuten fast im Alleingang, als er zwischen der 11. und 19. Minute einen lupenreinen Hattrick zur 0:3-Führung für Pinnow in den Rasen brannte. Heinersdorf wirkte überrumpelt, bewies aber im zweiten Durchgang Moral und verkürzte durch Justin Meyer (56.) auf 1:3. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd keimte kurz auf, wurde aber in der 75. Minute im Keim erstickt, als Gunnar Haser mit dem 1:4 den endgültigen Schlusspunkt setzte. Pinnow dominierte die Partie dank des frühen Blitzstarts souverän und entführte die Punkte.
FC Husaria Schwedt – SpG Parmen/Fürstenwerder 4:4
Was für eine unglaubliche Achterbahnfahrt der Gefühle bekamen die 35 Zuschauer beim FC Husaria geboten! Die Schwedter schienen nach Toren von Kalitowski (21.), Andrzejewski (44.), Janczyk (52.) und Sac (64.) bei einer komfortablen 4:1-Führung bereits wie der sichere Sieger. Doch was die SpG Parmen/Fürstenwerder in der Schlussphase ablieferte, glich einem sportlichen Wunder. Jakob Schulz (77.) und Ricardo Küster (82.) brachten die Gäste wieder in Schlagdistanz und versetzten die Schwedter Defensive in helle Aufregung. In der dramatischen 90. Minute war es erneut Jakob Schulz, der den Ball zum 4:4-Ausgleich im Netz versenkte und eine furiose Aufholjagd krönte, die die Hausherren fassungslos zurückließ.
SpG Vierraden/Gartz – LSV Zichow 8:1
In Vierraden bekamen die 90 Zuschauer ein Schützenfest zu sehen, das sie so schnell nicht vergessen werden. Maciej Piotr Czyzewski lieferte eine historische Performance ab und erzielte allein in der ersten Halbzeit fünf Treffer (5., 9., 23., 25., 41.), was die Gäste aus Zichow demoralisierte. Danny Zimmermann (21.) und Christian Röpke (45.) schraubten das Ergebnis noch vor der Pause auf ein brutales 7:0 hoch. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Martin Emeling (50.) das 8:0 nach, bevor die Hausherren angesichts der totalen Dominanz einen Gang zurückschalteten. Zichow gelang in der 85. Minute zwar noch der Ehrentreffer zum 8:1, doch am Ende stand eine Machtdemonstration der Spielgemeinschaft, die jeden Fehler der Gäste eiskalt bestrafte.
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