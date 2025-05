Ein Nichtantritt besiegelt den Abstieg aus der Landesklasse

Aufgrund von Personalmangels hatte der FSV am Sonnabend nicht zum Auswärtsspiel beim SV Eintracht Salzwedel anreisen können. Entsprechend wird die Partie mit 3:0 für die Hausherren gewertet. Für die Havelberger stand mit der Absage jener Partie fest: Eine dritte Landesklasse-Spielzeit in Folge wird es nicht geben.

Als Kreismeister der östlichen Altmark und noch unter dem Namen SpVgg Havelberg/Kamern war man 2023 in die Landesklasse zurückgekehrt. Mit Platz eins in der Hinrundentabelle sorgten die Havelberger in ihrer ersten Saison noch für Furore. Aus der Rückserie gab es dann allerdings nur noch zehn Punkte. In der aktuellen Serie lief es auch nicht besser: Nur zwölf Punkte holte der FSV in 22 Partien und steht damit neben dem zurückgezogenen Haldensleber SC II vorzeitig als zweiter Absteiger der Landesklasse 1 fest.