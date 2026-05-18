Ein Nichtantritt, Auingen top, Metzingen siegt 8:1, Drama in Lustnau

TV Derendingen II – TSV Hagelloch 1:4

In Derendingen zeigten sich die Gäste aus Hagelloch als das reifere und vor dem Tor eiskalte Team. Der TSV legte einen optimalen Start hin, als Josef Kasimir Mailänder bereits in der 8. Minute zur Führung traf. Noch vor der Pause schraubte Max Leibfahrt (26.) das Ergebnis auf 0:2 hoch. Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Janick Speth (51.) für die Vorentscheidung. Derendingen schöpfte zwar noch einmal kurz Hoffnung, als Daniel Marx einen Foulelfmeter (58.) zum 1:3 verwandelte, doch kurz vor dem Abpfiff machte erneut Janick Speth (83.) mit seinem zweiten Tagestreffer zum 1:4-Endstand alles klar.

TSV Lustnau – VfB Bodelshausen 4:2

Was für ein schier unglaubliches und historisches Drama in Lustnau, das komplett als die große „Bekai-Jagne-Show“ in die Chroniken eingehen wird! Der Lustnauer Angreifer erwischte eine Sternstunde: Exakt mit dem Pausenpfiff (45.) und unmittelbar mit dem ersten Angriff nach dem Seitenwechsel (46.) schoss er sein Team mit einem Blitz-Doppelpack mit 2:0 in Front. Bodelshausen bewies jedoch eine Wahnsinns-Moral und glich die Partie durch Daniel Heuberger (48.) und Jannik Schuler (72.) zum 2:2 aus. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, explodierte die Nachspielzeit: Mit zwei weiteren genialen Streichen in der 91. und 94. Minute machte Bekai Jagne seinen Viererpack perfekt und ließ das Stadion im kollektiven Jubel über den dramatischen 4:2-Heimsieg versinken.

Sportfreunde Dußlingen – SG Mössingen/Belsen 0:3

Eine abgeklärte und souveräne Vorstellung lieferte die Spielgemeinschaft aus Mössingen und Belsen in Dußlingen ab. Die Gäste kontrollierten von Beginn an das Tempo und gingen durch Moritz Bamann (25.) in Führung, mit der es auch in die Kabinen ging. Die Sportfreunde bemühten sich im zweiten Durchgang zwar um Struktur, fanden gegen die kompakt stehende Gäste-Defensive jedoch kein Durchkommen. In der Schlussphase sorgte schließlich Demir Deliu mit einem blitzschnellen Doppelpack innerhalb von nur vier Minuten (74., 78.) für den 0:3-Auswärtserfolg.

SV Wurmlingen – FC Rottenburg II 2:1

Ein echtes Drama bis zur allerletzten Sekunde bekamen die Zuschauer in Wurmlingen geboten. In einer lange Zeit von Taktik geprägten und ausgeglichenen Begegnung fielen alle Treffer erst in der Schlussphase. Johannes Fuhrer erlöste die Heimfans in der 70. Minute mit dem viel umjubelten Führungstreffer. Die Rottenburger Reserve steckte jedoch nicht auf und schlug durch Taylan Canpolat (78.) postwendend zurück. Das letzte und entscheidende Wort hatte jedoch die Heimelf: Tief in der Nachspielzeit (90.+1) traf Daniel Schmieder zum dramatischen 2:1-Siegtreffer.

TSV Dettingen/Rottenburg – TSV Ofterdingen II 4:1

Vor 80 Zuschauern brannten die Hausherren in Dettingen ein regelrechtes Blitz-Offensivfeuerwerk ab. Die Ofterdinger Reserve war gedanklich wohl noch in der Kabine, als Leon Beck das Spiel mit einem brutalen Doppelschlag in der 2. und 7. Spielminute im Alleingang auf 2:0 stellte. Ofterdingen II verkürzte zwar durch Mehmet Sahan zum zwischenzeitlichen 2:1, doch Dettingen ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Riccardo Carili stellte noch vor der Pause (40.) den alten Abstand wieder her, ehe Patrick Vollmer (84.) in der Schlussphase den Deckel zum 4:1-Heimsieg draufmachte.

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SG Poltringen/Pfäffingen 0:3

Die Hausherren mussten eine herbe und glatte Heimniederlage einstecken. Die Gäste der SG Poltringen/Pfäffingen präsentierten sich über die gesamten 90 Minuten als das reifere und zielstrebigere Team. Bereits in der 5. Minute schockte Moritz Batte die Heimelf mit der frühen Führung. Im zweiten Durchgang erlahmte der Widerstand der Hausherren schließlich komplett: Erst erhöhte Jesse Lechner (67.) auf 0:2, ehe erneut Moritz Batte (70.) nur drei Minuten später mit seinem zweiten Tagestreffer den 0:3-Auswärtsdreier perfekt eintütete.

SG Kiebingen/Bühl – SV Wendelsheim 1:1

In Kiebingen entwickelte sich das erwartet zähe und von intensiven Zweikämpfen geprägte Derby, das am Ende mit einer Punkteteilung endete. Die Gäste aus Wendelsheim erwischten den besseren Start und belohnten sich in der 13. Minute durch den Führungstreffer von Manuel Brunnenmiller. Die Heim-SG schüttelte den Rückstand in der Kabine jedoch erfolgreich ab, kam wie verwandelt wieder auf den Rasen und belohnte sich schnell: In der 50. Minute markierte Catalin-Sorin Cristurean den 1:1-Ausgleich. Da im Anschluss beide Abwehrreihen Beton anrührten, blieb es beim Remis.

SV Neustetten – SV Hirrlingen 2:0

Der SV Neustetten nutzte den Heimvorteil optimal aus und feierte dank einer bärenstarken ersten halben Stunde einen Erfolg. Zum Matchwinner des Tages avancierte dabei Bastian Schimpf, den die Hirrlinger Defensive zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekam. Bereits in der 4. Minute besorgte er die blitzschnelle Führung für den SVN. Neustetten blieb drückend überlegen und legte folgerichtig nach: In der 30. Minute war es erneut Bastian Schimpf, der eiskalt zum 2:0 vollstreckte. Im zweiten Durchgang verwalteten die Hausherren den Vorsprung routiniert und ließen defensiv überhaupt nichts mehr anbrennen.