Ein Nichtantritt, Auingen top, Metzingen siegt 8:1, Drama in Lustnau

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
In Oberstetten entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung, die eine ganz besondere Kuriosität bereithielt. Die Hausherren der Spielgemeinschaft erwischten den besseren Start und gingen durch Kevin Waidmann (11.) früh in Führung. Holzelfingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Oliver Koch (16.) zum schnellen Ausgleich. In der 25. Minute überschlugen sich dann die Ereignisse: Holzelfingens Philipp Louis Kunkel scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Heim-Keeper Christoph Krohmer – schaltete jedoch am schnellsten und drückte den Nachschuss in derselben Minute zur 1:2-Gästeführung über die Linie. In der Schlussphase machte erneut Kunkel (83.) mit dem Treffer zum 1:3-Endstand alles klar.
Der SV Bremelau nutzte den Heimvorteil optimal aus und feierte einen Erfolg gegen den SV Hülben. Die Hausherren dominierten das Geschehen im ersten Durchgang nach Belieben und legten bereits vor dem Pausenpfiff den Grundstein für die drei Punkte. Nico Baier brach in der 23. Minute den Bann und besorgte die viel umjubelte Führung. Exakt mit dem Halbzeitpfiff versetzte Markus Brunner (45.) den Gästen den psychologischen Knockout, als er zum 2:0 nachlegte. Im zweiten Spielabschnitt verwaltete Bremelau den Vorsprung clever und ließ defensiv überhaupt nichts mehr anbrennen.
In Würtingen sahen die Zuschauer lange Zeit ein enges Match auf Augenhöhe, das erst in einer verrückten Schlussphase komplett eskalierte. Esso Hashral brachte die Gäste aus Wittlingen im ersten Durchgang in Front (22.), doch Würtingen kämpfte sich nach dem Seitenwechsel zurück und belohnte sich durch den Ausgleich von Florian Christner (55.). Bis zur 80. Minute deutete alles auf eine Punkteteilung hin, ehe der TSV Wittlingen einen brutalen Offensiv-Express startete: Innerhalb von nur acht Minuten schossen Niklas Mayer (80.), Dejan Vidakovic (87.) und Maurice Ruess (88.) einen am Ende deutlichen 1:4-Auswärtssieg heraus.
In Sonnenbühl bekamen die Fans ein Geduldsspiel zu sehen, bei dem die Hausherren die reifere Spielanlage zeigten. Die dreifache Spielgemeinschaft der Gäste igelte sich defensiv ein und machte die Räume extrem eng, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel knackte der FC jedoch das Bollwerk: Manuel König erlöste die Heimfans in der 57. Minute mit dem wichtigen Treffer zum 1:0. Die Gäste mussten nun gezwungenermaßen die Abwehrreihen lockern, was Sonnenbühl in der Schlussphase Räume öffnete. Volodymyr Naiko (88.) nutzte die Gelegenheit eiskalt und machte kurz vor dem Abpfiff den 2:0-Heimsieg perfekt.
In Lichtenstein entschied am Ende eine konzentrierte und leidenschaftliche Abwehrleistung über die Vergabe der drei Punkte. Die Zuschauer hatten kaum ihre Plätze eingenommen, da zappelte der Ball bereits im Netz der Hausherren: Die Gäste vom SV Lautertal präsentierten sich in der Anfangsphase hellwach, und Marvin Spohn markierte bereits in der 3. Minute die blitzschnelle Gästeführung. In der Folge entwickelte sich ein intensiver Abnutzungskampf. Lichtenstein rannte im weiteren Spielverlauf unermüdlich an, biss sich am Lautertaler Abwehrbollwerk jedoch über die verbleibenden 87 Minuten bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.
Einen Traumstart nach Maß erwischten die Hausherren in Auingen. Die Reserve aus Metzingen war gedanklich wohl noch in der Kabine, als die Heimelf das Spiel innerhalb kürzester Zeit im Alleingang entschied. Felix Keller schockte die Gäste mit einem brutalen Blitz-Doppelpack in der 1. und 4. Spielminute. Als Fabian Pallas (14.) wenig später sogar auf 3:0 schraubte, drohte den Gästen ein Debakel. Metzingen II fing sich jedoch und verkürzte durch einen von Mert Dökmen verwandelten Foulelfmeter (20.) auf 3:1. Im zweiten Durchgang kontrollierte Auingen das Geschehen souverän, ehe Achim Rauscher (82.) den 4:1-Endstand besiegelte.
Ein Fünf-Tore-Drama bekamen die Zuschauer bei der SG zu sehen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Pascal Geiselhart (48.) die Hausherren in Führung. Bad Urach schüttelte den Rückstand jedoch beeindruckend schnell ab und drehte das Spiel durch Treffer von Tarik Mollahüseyinoglu (55.) und Fabian Klein (72.) vorübergehend komplett auf 1:2. Die Spielgemeinschaft bewies tolle Moral und kam durch Bastian Herter (80.) zum viel umjubelten Ausgleich. Das letzte Wort in dieser dramatischen Begegnung hatten jedoch die Gäste aus Bad Urach, die in der 89. Minute den entscheidenden Punch setzten und den dramatischen 2:3-Auswärtssieg eintüteten.
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In Mähringen entwickelte sich ein packendes und enges Bezirksduell, das am Ende durch die Kaltschnäuzigkeit eines einzelnen Akteurs entschieden wurde. Die Gäste aus Betzingen präsentierten sich im Abschluss eiskalt und schlugen zum psychologisch besten Zeitpunkt zu: Damjan Ivancic erlöste die mitgereisten Fans kurz vor dem Pausentee mit der 40. Minute zur Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ivancic der Fixpunkt im Betzinger Spiel und erhöhte in der 60. Minute folgerichtig auf 0:2. Mähringen bewies in der Schlussphase zwar noch einmal eine tolle Moral und kam durch Tapha Biyai (87.) zum Anschlusstreffer, doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung clever über die Zeit.
Die Gäste von der TuS Metzingen präsentierten sich in Torlaune. Ein verwandelter Foulelfmeter von Michael Paradzikovic (12.) eröffnete das Schützenfest, ehe die große Marco-Wanes-Show begann: Der Metzinger Angreifer war schlichtweg nicht zu bändigen und schoss den VfL mit einem brutalen Viererpack (23., 46., 71., 82.) quasi im Alleingang ab. Die weiteren Treffer für die bärenstarken Gäste steuerten Anid Bajrami (35.), Serhan Sahin (52.) und Mentor Duraku (90.) bei. Der späte Ehrentreffer von Pfullingens Paul David Jatta (86.) zum zwischenzeitlichen 1:7 war verständlicherweise kein Trost mehr.
Das zweite geschichtsträchtige Debakel des Spieltags ereignete sich auf dem Sportplatz in Wannweil. Der TSV Sondelfingen brannte ein phänomenales Offensivfeuerwerk ab und ließ den Hausherren über die gesamten 90 Minuten nicht den Hauch einer Chance. Silas Häfner stellte bereits in der 12. Minute die Weichen auf Auswärtssieg, ehe Tim Bayer die Partie mit einem schnellen Doppelpack (21., 26.) zur komfortablen Pausenführung vorentschied. Auch nach dem Seitenwechsel kannte Sondelfingen kein Erbarmen: Tom Schenk per Foulelfmeter (67.), Patrick Allzeit (71.) und Sven Fritz (80.) schraubten das Ergebnis auf 0:6 hoch. Nach dem Wannweiler Ehrentreffer durch Kaan Görkem Genis (89.) setzte Malte Priewe (90.) exakt mit dem Schlusspfiff den Deckel auf den deklassierenden 1:7-Kantersieg.
Der SV Walddorf II trat nicht an. Das Spiel wird mit 3:0 für den TSV Eningen gewertet.
In Degerschlacht sahen die Zuschauer ein klassisches Kampfspiel, das die Hausherren dank eines bärenstarken Doppelschlags im ersten Durchgang für sich entschieden. Die Heimelf agierte extrem fokussiert und schockte die Spielgemeinschaft innerhalb von nur drei Minuten, als erst Moritz Möller (33.) goldrichtig stand und Simon Schmidt (36.) unmittelbar danach zum viel umjubelten 2:0 nachlegte. Die SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen steckte im zweiten Spielabschnitt zwar keineswegs auf und erhöhte das Risiko, mehr als der späte Anschlusstreffer durch Hazar Günen (81.) sprang gegen den kompakt stehenden Degerschlachter Abwehrverbund jedoch nicht mehr heraus.
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In Derendingen zeigten sich die Gäste aus Hagelloch als das reifere und vor dem Tor eiskalte Team. Der TSV legte einen optimalen Start hin, als Josef Kasimir Mailänder bereits in der 8. Minute zur Führung traf. Noch vor der Pause schraubte Max Leibfahrt (26.) das Ergebnis auf 0:2 hoch. Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Janick Speth (51.) für die Vorentscheidung. Derendingen schöpfte zwar noch einmal kurz Hoffnung, als Daniel Marx einen Foulelfmeter (58.) zum 1:3 verwandelte, doch kurz vor dem Abpfiff machte erneut Janick Speth (83.) mit seinem zweiten Tagestreffer zum 1:4-Endstand alles klar.
Was für ein schier unglaubliches und historisches Drama in Lustnau, das komplett als die große „Bekai-Jagne-Show“ in die Chroniken eingehen wird! Der Lustnauer Angreifer erwischte eine Sternstunde: Exakt mit dem Pausenpfiff (45.) und unmittelbar mit dem ersten Angriff nach dem Seitenwechsel (46.) schoss er sein Team mit einem Blitz-Doppelpack mit 2:0 in Front. Bodelshausen bewies jedoch eine Wahnsinns-Moral und glich die Partie durch Daniel Heuberger (48.) und Jannik Schuler (72.) zum 2:2 aus. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, explodierte die Nachspielzeit: Mit zwei weiteren genialen Streichen in der 91. und 94. Minute machte Bekai Jagne seinen Viererpack perfekt und ließ das Stadion im kollektiven Jubel über den dramatischen 4:2-Heimsieg versinken.
Eine abgeklärte und souveräne Vorstellung lieferte die Spielgemeinschaft aus Mössingen und Belsen in Dußlingen ab. Die Gäste kontrollierten von Beginn an das Tempo und gingen durch Moritz Bamann (25.) in Führung, mit der es auch in die Kabinen ging. Die Sportfreunde bemühten sich im zweiten Durchgang zwar um Struktur, fanden gegen die kompakt stehende Gäste-Defensive jedoch kein Durchkommen. In der Schlussphase sorgte schließlich Demir Deliu mit einem blitzschnellen Doppelpack innerhalb von nur vier Minuten (74., 78.) für den 0:3-Auswärtserfolg.
Ein echtes Drama bis zur allerletzten Sekunde bekamen die Zuschauer in Wurmlingen geboten. In einer lange Zeit von Taktik geprägten und ausgeglichenen Begegnung fielen alle Treffer erst in der Schlussphase. Johannes Fuhrer erlöste die Heimfans in der 70. Minute mit dem viel umjubelten Führungstreffer. Die Rottenburger Reserve steckte jedoch nicht auf und schlug durch Taylan Canpolat (78.) postwendend zurück. Das letzte und entscheidende Wort hatte jedoch die Heimelf: Tief in der Nachspielzeit (90.+1) traf Daniel Schmieder zum dramatischen 2:1-Siegtreffer.
Vor 80 Zuschauern brannten die Hausherren in Dettingen ein regelrechtes Blitz-Offensivfeuerwerk ab. Die Ofterdinger Reserve war gedanklich wohl noch in der Kabine, als Leon Beck das Spiel mit einem brutalen Doppelschlag in der 2. und 7. Spielminute im Alleingang auf 2:0 stellte. Ofterdingen II verkürzte zwar durch Mehmet Sahan zum zwischenzeitlichen 2:1, doch Dettingen ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Riccardo Carili stellte noch vor der Pause (40.) den alten Abstand wieder her, ehe Patrick Vollmer (84.) in der Schlussphase den Deckel zum 4:1-Heimsieg draufmachte.
Die Hausherren mussten eine herbe und glatte Heimniederlage einstecken. Die Gäste der SG Poltringen/Pfäffingen präsentierten sich über die gesamten 90 Minuten als das reifere und zielstrebigere Team. Bereits in der 5. Minute schockte Moritz Batte die Heimelf mit der frühen Führung. Im zweiten Durchgang erlahmte der Widerstand der Hausherren schließlich komplett: Erst erhöhte Jesse Lechner (67.) auf 0:2, ehe erneut Moritz Batte (70.) nur drei Minuten später mit seinem zweiten Tagestreffer den 0:3-Auswärtsdreier perfekt eintütete.
In Kiebingen entwickelte sich das erwartet zähe und von intensiven Zweikämpfen geprägte Derby, das am Ende mit einer Punkteteilung endete. Die Gäste aus Wendelsheim erwischten den besseren Start und belohnten sich in der 13. Minute durch den Führungstreffer von Manuel Brunnenmiller. Die Heim-SG schüttelte den Rückstand in der Kabine jedoch erfolgreich ab, kam wie verwandelt wieder auf den Rasen und belohnte sich schnell: In der 50. Minute markierte Catalin-Sorin Cristurean den 1:1-Ausgleich. Da im Anschluss beide Abwehrreihen Beton anrührten, blieb es beim Remis.
Der SV Neustetten nutzte den Heimvorteil optimal aus und feierte dank einer bärenstarken ersten halben Stunde einen Erfolg. Zum Matchwinner des Tages avancierte dabei Bastian Schimpf, den die Hirrlinger Defensive zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekam. Bereits in der 4. Minute besorgte er die blitzschnelle Führung für den SVN. Neustetten blieb drückend überlegen und legte folgerichtig nach: In der 30. Minute war es erneut Bastian Schimpf, der eiskalt zum 2:0 vollstreckte. Im zweiten Durchgang verwalteten die Hausherren den Vorsprung routiniert und ließen defensiv überhaupt nichts mehr anbrennen.
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