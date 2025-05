Ein nicht ganz geplanter Umbruch des FC Büderich

Der SC St. Tönis ist sicherlich die große Überraschung in der laufenden Oberliga-Saison, doch auch ein weiterer Klub hat sich erneut prächtig entwickelt: Vorjahresaufsteiger FC Büderich! Der FCB wird vermutlich Siebter werden, doch im Sommer wird sich der Kader nachhaltig verändern. Trainer Sebastian Siebenbach gibt Einblicke in die Kaderplanung. Außerdem wird noch ein Torwarttrainer gesucht.

Rang sieben nach der Hinrunde, Rang sieben in der laufenden Rückrunde-Tabelle - der FC Büderich liefert konstant in der Oberliga Niederrhein ab und hat sich nach seinem starken Platz neun in der Debütsaison nochmal verbessert. Die Platzierung ist vier Spieltage vor dem Saisonende sogar schon halbwegs sicher, denn der Vorsprung auf den SV Sonsbeck auf Platz acht beträgt schon sieben Punkte.

Die zweite Saison ist für Aufsteiger oftmals schwieriger, spielt Büderich für die eigenen Verhältnisse daher eine perfekte Saison? "Das finde ich merkwürdig, wenn sechs Mannschaften vor einem stehen", sagt Siebenbach. "Für das, wo wir vor vier Jahren waren und herkommen, läuft es aber sicherlich sehr gut. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass wir insgesamt weniger Tore kassiert hätten und Niederlagen zum Teil nicht so deutlich ausgefallen wären." Mit 70 Toren stellt der FCB zwar die drittbeste Offensive, doch die gefangenen 62 Gegentreffer sind im unteren Tabellendrittel anzusiedeln. Verheerend war vor allem die 0:9-Packung gegen den Tabellenführer SpVg Schonnebeck.

Elf Spieler verlassen den FC Büderich

Für die kommende Saison wäre es also ein logisches Ziel, am Defensivverhalten zu arbeiten, doch in Büderich steht ein großer Umbruch an: Während Marvin Commodore, Lukas van den Bergh, Hendrik Kortgödde aufhören und Brian Schwechel erstmal pausiert, verlassen Leon Jonah Lepper (SSVg Velbert), Dennis Schreuers (CfR Links Düsseldorf), Alexander von Ameln (CfR Links Düsseldorf), Antonio Munoz-Bonilla (SG Unterrath), Younes Mouadden (VfB Homberg), Anas El-Rifai (Holzheimer SG) und Bora Nurettin Kat (ASV Einigkeit Süchteln) den Verein. Damit verliert Büderich viel Substanz und Kaderstärke.

"Der Umbruch hat sich über längere Zeit angedeutet", urteilt Siebenbach, denn die erfahrenen Commodore, van den Bergh, Munoz-Bonilla und Schreuers liebäugelten schon vor Jahresfrist mit einem reduzierten Engagement im Amateurfußball. Der 35-Jährige verrät allerdings auch, dass die "eine oder andere Überraschung" bei den Abgängen dabei ist. Deshalb macht der Klub auch aus der Not eine Tugend und hat an der Altersstruktur angesetzt: "Wir haben den Kader um circa vier Jahre verjüngt und sind davon überzeugt, auch in der kommenden Saison eine interessante Mannschaft aufbauen zu können", sagt Siebenbach überzeugt.

Zwei Zugänge veröffentlicht, andere folgen bald

Morgen, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert FC Büderich FC Büderich 19:30 live PUSH

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr FC Büderich FC Büderich VfB 03 Hilden VfB Hilden 15:00 PUSH

Ein ausgewogener Mix soll auch 2025/26 in der Oberliga bestehen. Wichtig ist laut Siebenbach vor allem, dass "die Charaktere in die Mannschaft und zum Verein passen". Mit Oliver Dessau und Jamil Jamal Al Hussein (beide SG Unterrath) hat Büderich schon zwei Zugänge präsentiert. "Oliver ist ein Flügelflitzer auf der linken Seite, an dem auch andere Oberligisten dran waren. In seinem ersten Seniorenjahr hat er sich super entwickelt und sieht bei uns die Chance, den nächsten Schritt zu machen. Bei Jamil verhält es sich ganz ähnlich, er ist rechter Verteidiger. Wir sind sehr froh, beide für uns gewonnen zu haben", verrät der Trainer. Mit weiteren Akteuren ist sich der Oberliga-Siebte ebenfalls schon einig, die Zugänge werden aber zunächst intern an die Mannschaft kommuniziert.

Mit dem Auswärtsspiel am Freitag bei der SSVg Velbert beginnt also für viele Akteure ihre Abschiedstournee, die nach dem Aufstiegsanwärter noch drei (erweiterte) Derbys bereithält: Daheim geht es gegen den VfB 03 Hilden und Ratingen 04/19, am 25. Mai steigt das Lokalduell beim TSV Meerbusch.

Torwarttrainer gesucht

Der FC Büderich sucht nach einem neuen Torwarttrainer. Interessierte Kandidaten dürfen sich bei Trainer Sebastian Siebenbach melden: +49 176 46586320