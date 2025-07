Ein Neuzugang des 1. FC Kleve fällt vorerst aus

Der 1. FC Kleve bleibt während der Vorbereitung auf die in drei Wochen beginnende Saison in der Fußball-Oberliga ungeschlagen. Der Mannschaft gelang am Samstag ein 2:0 (1:0)-Erfolg im Test beim Landesligisten TuRU Düsseldorf. Co-Trainer Lars van Rens, der Coach Umut Akpinar (Urlaub) erneut vertrat, war zufrieden mit der Mannschaft. „Die Leistung war in Ordnung“, sagte er. Nermin Badnjevic (36.), der einen Freistoß von der Strafraumgrenze aus sehenswert verwandelte, und Juliano Ismanovski (49.) erzielten die Treffer.

Lars van Rens freute, dass die Mannschaft das umgesetzt hatte, was sie sich für das vierte Testspiel vorgenommen hatte. „Wir wollten unbedingt, dass die Null diesmal steht, nachdem wir in den drei Partien zuvor immer zwei Gegentreffer kassiert haben“, sagte der Co-Trainer. Der 1. FC Kleve arbeitete von der ersten Minute an sehr konzentriert in der Defensive und ließ über die komplette Distanz keine hochkarätige Chance des Kontrahenten zu.

Dabei hatte es zum Abschluss der vierten Trainingswoche eine schlechte Nachricht für den 1. FC Kleve gegeben. Daniel Lee, Neuzugang vom Ligarivalen Sportfreunde Baumberg, verletzte sich bei der Übungseinheit am Freitag bei einem unglücklichen Zusammenprall. Er wird voraussichtlich vier bis fünf Wochen ausfallen.

Der Koreaner erlitt, wie sich bei einer Untersuchung im Krankenhaus herausstellte, einen Haarriss in der Rippe. Der Mann, der im offensiven Mittelfeld helfen sollte, den Verlust von Luca Thuyl, der wegen eines Auslandssemesters eine Pause einlegt, zu kompensieren, wird beim Saisonstart mit großer Wahrscheinlichkeit fehlen. „Das ist sehr schade, weil Daniel Lee bislang in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen hat“, so van Rens.

Lee war allerdings auch anzumerken, dass ihm ein wenig die Spielpraxis gefehlt hat. Er konnte in der vergangenen Saison nur wenige Partien für Baumberg bestreiten, weil er für ein halbes Jahr zurück in seine Heimat musste. Jetzt wird der Koreaner, der in der Jugend für die SG Unterrath und den Wuppertaler SV in der Junioren-Bundesliga aufgelaufen ist, beim Versuch, wieder in Bestform zu kommen, erneut zurückgeworfen.

Ein weiterer Neuzugang darf sich dagegen berechtigte Hoffnungen machen, in drei Wochen im Oberliga-Auftaktspiel beim Neuling Holzheimer SG in der Klever Startelf zu stehen. Samuel Derkum, der vom SC Union Nettetal gekommen ist, zeigte in Düsseldorf in der Abwehr auf der linken Seite über 90 Minuten eine gute Leistung.

Noch drei Wochen für den Feinschliff

Der 23-Jährige vertrat Elidon Bilali (Urlaub), der auf der Position in den vergangenen beiden Spielzeiten gesetzt war, bestens. Derkum agierte in der Defensive fehlerlos und schaltete sich immer wieder gut ins Angriffsspiel ein. Er war verpflichtet worden, damit der 1. FC Kleve in der Defensive auf der linken Außenbahn sowie in der Innenverteidigung eine Alternative hat. Die Partie bei der TuRU hat bestätigt, dass der Klub eine gute Wahl getroffen hat.

Ansonsten gab es nicht allzu viele neue Erkenntnisse für Lars van Rens und den Sportlichen Leiter Georg Mewes. Dass der 1. FC Kleve in der Verteidigung und im defensiven Mittelfeld gut aufgestellt ist, wenn, wie am Samstag, alle Stammkräfte an Bord sind, ist hinlänglich bekannt und war erneut zu sehen. Und dass es im Spiel nach vorne noch Steigerungsbedarf gibt, ist ebenfalls keine neue Nachricht. In Düsseldorf fehlte in einigen Szenen der nötige Zug zum Tor.

Lars van Rens kann dies nicht aus der Ruhe bringen. „Wir wissen, dass wir uns im Spiel nach vorne steigern müssen. Aber wir haben ja auch noch drei Wochen Zeit, im Training daran zu arbeiten“, sagte van Rens, der mit dem Team bereits am kommenden Mittwoch, 31. Juli, das nächste Spiel bestreitet. Dann tritt der westfälische Oberligist SV Schermbeck um 19.30 Uhr in der ­Eroglu-Arena an. „Das wird ein richtiger Härtetest“, sagte Georg Mewes.