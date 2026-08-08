Ein Neusser wandelt auf den Spuren von Friedhelm Funkel

Simon Pesch steht vor einer Saison beim 1. FC Kaiserslautern. – Foto: Marcel Eichholz

Das Engagement beim FC Hansa Rostock hatte für den 37-Jährigen zum Ende der Spielzeit 2024/2025 vorzeitig geendet. „Es war eine Entscheidung, die beide Seiten so getroffen haben“, erinnert sich Simon Pesch. „Die Zusammenarbeit mit dem neuen Cheftrainer hat nicht gepasst, wir hatten unterschiedliche Vorstellungen. Und so habe ich Rostock verlassen.“

Er zog von Warnemünde an der Ostsee zurück in seine Heimatstadt Neuss. „Dort habe ich mein soziales und familiäres Umfeld und natürlich ist rund um Neuss auch das Ballungsgebiet größer, um sich Spiele anzuschauen oder bei Vereinen zu hospitieren“, sagt Pesch. Die Auszeit vom Profifußball hat er genutzt, sich selbst fortzubilden und auch mal etwas Urlaub zu machen. „Ich habe in diesem Jahr viel hospitiert. Ich war sowohl in England und Japan als auch in Deutschland. Ich habe mir viele Spiele und Trainingseinheiten angesehen.“

Vater stand für die DJK Gnadental im Kasten

Eines Tages klopfte der 1. FC Kaiserslautern, bei dem die Neusser Brüder Friedhelm und Wolfgang Funkel Legendenstatus besitzen, bei ihm an und wollte ihn als Co-Trainer verpflichten. „Es gab mehrere Gespräche mit den Offiziellen des Vereins, unter anderem auch mit Cheftrainer Torsten Lieberknecht und Sportdirektor Marcel Klos“, sagt der 37-Jährige. „Nachdem klar war, dass es inhaltlich passt, haben wir uns auf eine Zusammenarbeit geeinigt.“ Schon nach Ende der vergangenen Spielzeit stand fest, dass Simon Pesch in der Saison 2026/2027 im Trainerteam vom 1. FC Kaiserslautern arbeiten würde. Am 29. Juni begann der FCK mit der Vorbereitung. Damit stand für den Neusser, dessen Vater über viele Jahre hinweg das Tor der DJK Gnadental gehütet hatte, der nächste Umzug an. In Kaiserslautern wohnt er nur wenige Minuten vom legendären Betzenberg mit dem Fritz-Walter-Stadion entfernt.

„Kaiserslautern und Rostock sind ähnlich, Hansa ist nur etwas kleiner“, sagt Pesch: „Der Verein liegt der Region sehr am Herzen und konnte jüngst auch wieder einige Erfolge feiern, beispielsweise den Aufstieg in die Zweite Liga oder den Einzug ins Pokalfinale.“ Auch Erfolge wie die bislang letzte Deutsche Meisterschaft (1998) und der Sieg im DFB-Pokal (1996) sind noch nicht so lange her wie bei Hansa Rostock. Pesch: „Wenn man durch die Stadt fährt, sieht man, wie präsent dieser Klub ist.“

Pesch ist einer von drei Co-Trainern im Stab des 1. FC Kaiserslautern, die anderen beiden sind Max Lieberknecht und Mike Wunderlich. Neben der Trainingsplanung, in die sich alle aus dem Coaching-Staff einbringen, sind die Defensiv-Standards und die Innenverteidiger die Spezialaufgaben des gebürtigen Neussers.

Mit dem Match am Samstagabend in der Volkswagen Arena geht für Simon Pesch ein Traum in Erfüllung. Dann wird er zum ersten Mal als Co-Trainer in der 2. Bundesliga auf der Bank Platz nehmen. Um 20.30 Uhr ist er mit dem 1. FC Kaiserslautern zu Gast beim Bundesligaabsteiger VfL Wolfsburg. „Die Vorfreude auf den Saisonstart ist nach der langen Vorbereitung bei allen da, wir haben gehört, dass uns auch viele Fans nach Wolfsburg begleiten werden“, sagt er.

Auftakt gegen Wolfsburg

Bereits eine Woche später, ebenfalls an einem Samstagabend, steigt ab 20.30 Uhr das erste Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Pesch: „Ich habe jetzt erst einmal nur das Spiel in Wolfsburg im Kopf. Aber man merkt schon, dass die Fans den Spielen gegen Karlsruhe und im DFB-Pokal in Mannheim entgegenfiebern, denn das sind Derbys. Ich freue mich schon darauf, diese Derbys live zu erleben.“

In der Quirinusstadt sind die Daumen schon gedrückt. Zuletzt war der 37-Jährige vor dem Trainingslager auf Heimatbesuch in Neuss. „Mit einer Fahrzeit von nur zweieinhalb Stunden werde ich jetzt sicherlich auch wieder mal öfter zu Hause sein als es in meiner Zeit in Rostock gewesen ist“, sagt er. In Neuss leben nach wie vor seine Eltern. Auf dem Neusser Markt besucht der neue Co-Trainer des 1. FC Kaiserslautern gerne eines der zahlreichen Cafés und genießt mit Freunden und Bekannten einen Kaffee.

Seine sportliche Karriere begann Simon Pesch bei der DJK Gnadental – in der A- und B-Jugend in der Niederrheinliga. Bei den Senioren ging es für den Innenverteidiger, der auch im zentralen Mittelfeld spielte, dagegen nur bis in die Bezirksliga. Schon mit 24 Jahren beendete Pesch seine aktive Karriere und setzte voll und ganz auf die Trainertätigkeit.

Als er nach Köln zog, knüpfte er wertvolle Kontakte. Seine erste wichtige Station war die „1. Jugend-Fußball-Schule Köln“, ehe er bei Fortuna Köln als Scout und bei Fortuna Düsseldorf in der U16 auf sich aufmerksam machte. Später folgten zwei Jahre als Co-Trainer beim damaligen Regionalligisten Alemannia Aachen und anschließend ein dreijähriges Engagement beim FSV Mainz 05 II, ehe er mit seinem Cheftrainer Bartosch Gaul nach Polen zum Erstligisten Górnik Zabrze wechselte.