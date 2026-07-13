Ein neues Zeitalter beginnt Kreisklasse A Sinsheim +++ Die Spielgemeinschaft Stebbach/Gemmingen hat den Spielbetrieb aufgenommen +++ Oswald, Pross und Muharemi übernehmen als Trainer von red. · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Die SpG Gemmingen-Stebbach bei ihrem ersten gemeinsamen Training. – Foto: privat

Um Punkt 19.20 Uhr startete am 1. Juli das erste Training bei der neu ins Leben gerufenen Spielgemeinschaft Stebbach/Gemmingen. "Es hat sich einfach angeboten, da beide Vereine im Jahr 1920 gegründet wurden", sagt Michael Schulze.

Der 1. Vorsitzende des 1.FC Stebbach begrüßte an diesem Abend mit Marius Rippel, seinem Amtskollegen des SV Gemmingen, nicht nur die neue Mannschaft, sondern darüber hinaus reichlich interessierte Beobachterinnen und Beobachter aus den beiden Dörfern, die den Weg auf den Stebbacher Sportplatz gefunden haben. Sie kamen zum sogenannten Startschuss der Spielgemeinschaft, die in der neuen Saison 2026/27 mit ihrer ersten Mannschaft in der Kreisklasse A auf Punktejagd gehen wird. Die zweite Mannschaft dann in der Kreisklasse C. Neben dem Training haben sich die Verantwortlichen ein kleines Programm überlegt, währenddessen sie die zahlreichen Sponsoren vorstellten, und schickten dabei die Spieler zum Trainingsbeginn mit Einlaufmusik auf den Platz. "Das war ein purer Gänsehaut-Moment", verrät Schulze. Angeführt wird die Spielgemeinschaft von drei Trainern und dabei haben die beiden Klubs auf ganz viel Routine gesetzt.

Peter Oswald, Ricky Pross und Agim Muharemi heißen die Coaches. Als ehemalige Fußballer sind die beiden Stebbacher Oswald und Pross weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Vor 20, 30 Jahren gehörten der Torjäger Oswald und Pross mit zum Besten, was der Fußballkreis Sinsheim zu bieten hatte. Als Trainer sind sie in den vergangenen Jahren aber nicht in Erscheinung getreten. Oswald coachte von 2010 bis ´14 den FC Berwangen in der B-Klasse und fungierte von 2015 bis ´18 als Co-Trainer beim SV Gemmingen. Der Gemminger Muharemi komplettiert das Trainerteam und verfügt seinerseits über viel Erfahrung im Jugendbereich. "Er kennt die jungen Kicker sehr gut und ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Junioren- und Erwachsenenbereich", sagt Schulze über den Dritten im Trainerbunde, der seit neun Jahren im Jugendbereich aktiv ist.

v.l.: Agim Muharem, Peter Oswald, Ricky Pross, Michael Schulze und Marius Rippel. – Foto: privat

Rein sportlich soll das erste gemeinsame Jahr dem Einspielen dienen. "Es muss sicher an einigen Stellschrauben gedreht werden, darauf freuen wir uns aber", so der Stebbacher Vorstand, der es als großen Vorteil sieht, „dass die Spieler sich untereinander sehr gut kennen und auch privat viel miteinander unternehmen.“ Wenn das Zusammenwachsen das übergeordnete Ziel für die erste Saison ist, dann soll im zweiten Jahr laut Schulze, "ein bisschen oben herangeschnuppert", und im dritten Jahr, "der Angriff auf den Aufstieg erfolgen." Mit geballten Kräften ist dies sicher nicht unmöglich. Ein großes Plus wird die Tatsache sein, dass Gemmingen und Stebbach im Jugendbereich schon viele Jahre gemeinsame Sache machen. Neben den sportlichen Aspekten sind im Hintergrund viele Ehrenamtliche tätig und dabei die Spielgemeinschaft auf ein breites Fundament zu stellen. Eine 26-köpfige Gruppe ist der große Kern der neuen Spielgemeinschaft, daraus entstand unter anderem das neue Wappen, das eigenständig kreiert wurde. Darüber hinaus gibt es eine Anlaufstelle, die sich die mediale Berichterstattung kümmert. Abschließend spricht Schulze, "von einer Riesen-Euphorie und uns ist allen schnell klar gewesen, dass dies der Weg ist, den wir einschlagen wollen." Das erste Pflichtspiel wird passenderweise ein Heimspiel sein. Am Sonntag, den 2. August kommt der Ligakonkurrent SV Sinsheim zur ersten Runde im Kreispokal nach Gemmingen (Anpfiff, 16 Uhr).