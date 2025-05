Günterfürsts Trainer Tobias Hastert kann sich auf viel neue Qualität und Quantität für die neue Saison freuen. Foto: Guido Schiek

Ein neues Trio und zwei Rückkehrer beim TSV Günterfürst Kreisoberligist rüstet zur neuen Saison auf und gehört plötzlich zum Favoritenkreis +++ Ein Wunschspieler kommt nicht Verlinkte Inhalte KOL Dieburg/Odenwald Günterfürst Philipp Koch Steffen Weber Matthias Hallstein + 7 weitere

Günterfürst. Noch rollt der Ball in den Odenwälder Fußballligen. Und doch laufen im Hintergrund längst die Planungen für die neue Saison bei den Fußballklubs. Besonders fleißig waren sie dabei beim TSV Günterfürst. Der Kreisoberligist hat sich hochkarätig verstärkt und wird in der Szene schon als heißer Aufstiegsfavorit für die nächste Runde gesehen. Mit Marius Möldner kommt ein ehemaliger Jugendspieler zurück vom SV Fürth. Der Verbandsliga-erfahrene Verteidiger sei so etwas wie der „Königstransfer“, sagt Trainer Tobias Hastert über seinen zukünftigen spielenden Assistenten. Philipp Koch verstärkt den TSV von der SG Sandbach. „Er ist ein sehr offener Typ und spielt sehr abgeklärt“, lobt Hastert. Mit Joshua Strater kommt zudem der nächste Rückkehrer nach Louis Timocin zurück von der SG Wald-Michelbach. Die beiden waren gemeinsam mit Kim Naas im vergangenen Sommer nach Wald-Michelbach gewechselt. Auch bei Torjäger Naas bleibt zumindest eine leise Hoffnung auf eine Rückkehr. Gerüchten um einen Wechsel von Knipser Roman Schiedlowski, der Lebensversicherung der KSG Vielbrunn, erteilte Hastert dagegen eine Absage.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Mit Luca Edelmann, Lennart Müller und Kevin Schuhmann kommen zudem drei der talentiertesten Kicker vom TV Hetzbach nach Günterfürst. „Durch die vielen Derbys waren die drei immer im Fokus“, schildert Hastert. Doch lange spielte Hetzbach höher oder waren beide Teams in einer Klasse, ein Wechsel also kein Thema. Erst durch den Klassenunterschied, die Hetzbacher kämpfen in der A-Liga um den Klassenerhalt, sei ein Wechsel für das Trio attraktiv gewesen, erklärt der 35 Jahre alte Coach. Böses Blut seitens der Hetzbacher habe es nicht gegeben.

Torgefahr aus Hetzbach Alle drei bringen jede Menge Torgefahr mit: Der 23-jährige Schuhmann bringt es auf zwölf Tore und sieben Vorlagen in dieser Saison. Der 21-jährige Luca Edelmann erzielte 14 Treffer und sechs Assists. Und Lennart Müller (24), immerhin Kapitän der Hetzbacher, markierte 15 Tore (zwei Assists). Mit den Neuzugängen will der TSV auch eine Verjüngung auf den Weg bringen. „Es ist Zeit für frisches Blut“, sagt Hastert. Denn mit Steffen Weber, Matthias Hallstein und Tobias Kaufmann beendet ein Trio im Sommer seine Karriere. „Ich gönne ihnen den fußballerischen Ruhestand, aber ihr Karriereende tut uns schon weh“, sagt Hastert über das Trio, das die gesamte sportliche Karriere beim TSV Günterfürst verbrachte. Zudem steht ein Fragezeichen hinter Can Timocin, der seinen zweiten Kreuzbandriss erlitten hat. Mit Lucas Wolf, David Lamos, Danilo Lang und Philipp Strat verstärken vier A-Jugendliche den Kader. Kapitän Andre Moser, der eigentlich kürzertreten wollte, konnte überzeugt werden, weiter an Bord zu bleiben, „weil er sieht, dass sich etwas tut“, so Hastert.