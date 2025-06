Ein neues Trainerduo für den FC Ehekirchen

Der FC Ehekirchen ist wenige Tage vor dem offiziellen Auftakt in die Saisonvorbereitung in Sachen Trainersuche fündig geworden. Mit Jonas Halbmeyer (zuletzt VfB Eichstätt) und Max Käser (TSV Rain) wird künftig ein gleichberechtigtes Duo beim Landesligisten das sportliche Sagen haben. Unterstützt werden die beiden neuen Coaches von Christoph Hollinger, der weiterhin als spielender Assistent fungieren wird.

„Wir sind sehr glücklich über diese Lösung und freuen uns, dass wir diese in die Tat umsetzen konnten“, sagt Abteilungsleiter Markus Bissinger. Sowohl Halbmeyer als auch Käser seien „mit die ersten Kandidaten“ gewesen, mit denen sich die FCE-Führung um Bissinger und seinen Spartenleiter-Kollegen Simon Schmaus ausgetauscht hätten. „Der Tipp, auf Jonas zuzugehen, kam dabei von Markus Mattes“, verrät Bissinger. Während dessen Zeit als Cheftrainer des Regionalligisten VfB Eichstätt habe Halbmeyer drei Jahre unter Mattes gespielt.

Nachdem Halbmeyer in der vergangenen Saison aufgrund einer Zehen-Operation nicht zum Einsatz gekommen war, kehrt der 28-Jährige nun auf den Platz zurück und soll künftig im Mittelfeld die Fäden ziehen. An Halbmeyers Seite wird dabei ein gleichberechtigter Partner mit „Stallgeruch“ stehen: Max Käser! Der 31-jährige Angreifer ging von 2013 bis 2017 für den FC Ehekirchen erfolgreich auf Torejagd und feierte dabei unter anderem mit dem Klub den Aufstieg in die Landesliga.