Ein neues System für die neue Liga beim SSV Delrath

Das sagt Sascha Querbach über seinen SSV Delrath – Foto: D. Stasch

Der SSV Delrath startet als Aufsteiger in die Kreisliga A. Trainer Sascha Querbach hat die Vorbereitung genutzt, um der Mannschaft ein neues System zu vermitteln – mit Erfolg, auch wenn bis zum Saisonstart noch Arbeit wartet. Nicht die Ergebnisse der Testspiele standen für Sascha Querbach im Vordergrund. Wichtiger war ihm, dass seine Mannschaft die neue Spielidee verinnerlicht. Die ersten Fortschritte sind erkennbar, bis zum Ligaauftakt soll nun der letzte Feinschliff folgen.

„Wir wollten ein neues System einspielen, das meiner Meinung nach besser zu der Mannschaft und den Spielern auf ihren Positionen passt“, sagt Querbach. Die ersten Wochen hätten bereits gezeigt, dass die Entscheidung richtig war. „Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen und schon sehr gute Fortschritte gemacht.“

Die Mannschaft habe die Veränderungen schnell angenommen. „Die Jungs versuchen, alles direkt umzusetzen.“ Das funktioniere bereits über weite Strecken. Noch fehle allerdings die Konstanz über die gesamte Spielzeit. „Da braucht es noch etwas Zeit, bis sich alle an die Abläufe gewöhnt haben.“ Auch die Kommunikation auf dem Platz soll mit jedem Training besser werden.

Was läuft bisher noch nicht so gut?

„Die Ergebnisse der Testspiele waren bislang nicht so doll.“ Für Querbach ist das allerdings nur ein Teil der Wahrheit. Wie viele andere Vereine kämpfte auch Delrath mit Urlauben und angeschlagenen Spielern. „Oft trainieren wir nur mit zwölf Mann.“ Unter diesen Bedingungen sei es deutlich schwieriger, ein neues System einzustudieren. Bis zum Saisonstart soll deshalb noch an den letzten Details gearbeitet werden. „Wir brauchen die letzte Woche Vorbereitung noch für den Feinschliff und die Spritzigkeit.“

Wie präsentieren sich die Neuzugänge?

Große Veränderungen gab es im Kader nicht. Mit einem Spieler aus der A-Jugend und einem aus der Zweiten Mannschaft kamen lediglich zwei Neuzugänge dazu. „Die Integration war dementsprechend nicht schwierig.“ Gleichzeitig weiß Querbach, dass der Kader nicht besonders breit besetzt ist. Gerade in der Vorbereitung machte sich das immer wieder bemerkbar.

Was ist drin in der Saison?

Als Aufsteiger macht sich der SSV Delrath nichts vor. „Der Klassenerhalt ist unser Ziel“, sagt Querbach. Nach dem Rückzug des SV Uedesheim aus der Bezirksliga stehen in dieser Saison vier Absteiger fest. Entsprechend zählt für den Trainer zunächst nur der Ligaverbleib. Die Favoritenrolle sieht er bei Delhoven und Rosellen. Dahinter rechnet er auch mit Büttgen, Glehn und Vorst. „Wir freuen uns jetzt auf die Saison in der neuen Liga.“