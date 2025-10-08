Ein neues Schmuckstück für den 1.FC Stern Mögglingen

Seit Sonntag ist sie in Betrieb: Die neue Anzeigetafel im Stadion des 1. FC Stern Mögglingen. Gefertigt wurde das moderne Modell von der Firma Torzähler aus Gärtringen. Die solarbetriebene Anlage lässt sich bequem per Funk-Fernbedienung steuern und überzeugte bereits bei ihrer Premiere am vergangenen Wochenende – beim 3:1-Heimsieg gegen den FC Schechingen.

Auch widrige Wetterbedingungen konnten dem neuen Schmuckstück nichts anhaben: Selbst bei starkem Regen war die Anzeige für die Zuschauerinnen und Zuschauer aus allen Bereichen des Sportgeländes gut sichtbar. Damit ist die neue Tafel nicht nur ein funktionaler Fortschritt, sondern auch ein echter Blickfang, der das Stadionerlebnis in Mögglingen aufwertet.

„Ein echter Meilenstein für unseren Verein“, betonten Sportvorstand Helmut Pfeifer und Vorstandssprecher Heiko Hegele bei der offiziellen Präsentation. Beide dankten den zahlreichen Sponsoren, die das Projekt ermöglicht haben und deren Namen nun auf der neuen Anzeigetafel verewigt sind.

Zur feierlichen Einweihung waren auch die Unterstützer zu einem kleinen Umtrunk eingeladen. Zu den Sponsoren zählen:

die Eni Service Station Omar Abdallah (Mögglingen), die Römer Apotheke (Inhaber Martin Heinzelmann), die Pizzeria Da Roberto, der Pflegedienst Wall, die Fahrschule Tiede (Schwäbisch Gmünd), Hartwig Thaler Autolackierung (Böbingen), Grieser Sanitär & Heizungsmonteur (Heubach), die Brenner Reparatur Werkstatt (Böbingen) sowie brunner mobil aus Gärtringen.