Ein neues Quartett für Blau-Weiß Zorbau: "Wir sind weiter fleißig"

Mit Oberliga-Erfahrung wechseln Tom Seidel und Aaron Sothen in den Burgenlandkreis. Der 22-jährige Seidel kam für die BSG Wismut Gera in der abgelaufenen Saison auf 26 Einsätze, war zuvor schon für den FC Hansa Rostock II in der Oberliga am Ball. "Er ist uns mit seiner Physis ins Auge gestochen und wird uns in der Innenverteidigung oder auf der Sechs weiterhelfen", sagt Zorbaus Sportlicher Leiter Ioannis Karageorgos. Für die Offensive dagegen ist der ebenfalls 22-jährige Sothen eingeplant. "Er kennt sich in Zorbau schon aus", weiß Karageorgos. Bereits in der Rückrunde der Saison 2022/23 lief der Angreifer für die Blau-Weißen auf - damals in der Oberliga. Danach folgten Stationen bei der BSG Wismut Gera, der SG Union Sandersdorf und zuletzt beim SV Braunsbedra. Zu den Spielerprofilen:

