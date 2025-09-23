Ein neues Kunstrasenfeld auf der Sportanlage Lohausen

Oberbürgermeister Stephan Keller hat jetzt ein neues Kunstrasenkleinspielfeld auf der Sportanlage des Lohausener Sport-Vereins eröffnet. Im Beisein der Bezirksvertretung, von Mitgliedern des Sportausschusses, Vertretern des Vereins und weiteren Gästen übergab Keller dem Verein die Fläche. „Die Euro in Düsseldorf hat auch den Vereinssport in Düsseldorf gepusht. Beim Lohausener SV ist nun eine nachhaltige Maßnahme im Nachgang zur Fußball-Europameisterschaft umgesetzt worden. Der Stadt ist es dabei sehr wichtig, dass auch nach einem mitreißenden großen Sport-Event wie der Euro im vergangenen Jahr die Menschen vor Ort von guten Sportmöglichkeiten profitieren können. Damit wird die wertvolle Arbeit unserer Sportvereine dauerhaft gestärkt“, betonte Keller.
Das Sportamt als Bauherr hat mit dem Kunstrasenkleinspielfeld die Anlage deutlich aufgewertet und damit weitere Trainingskapazitäten geschaffen. Das alte Spielfeld hatte einen Naturrasenbelag, war in der Pflege sehr aufwendig und insbesondere im Herbst und im Winter bei Nässe kaum bespielbar.
Das neue Kunstrasenkleinspielfeld kann nun ganzjährig genutzt werden und bietet zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten, die der Verein vielseitig nutzen möchte. Neben der Fußballjugend wird auch der Fußballkindergarten von dem Spielfeld profitieren. Außerdem bietet es Trainingsmöglichkeiten für den Mädchen- und Frauenfußball; es unterstützt zudem die Entwicklung des Walking-Fußballs und weitere Breitensportangebote des Lohausener Sport-Vereins.
Auch die Ausstattung des Spielfelds wurde aufgewertet: Es ist nun fünf Meter breiter und verfügt über vier neue mobile Jugendtore sowie zwei Spielerbänke. Damit das Spielfeld auch in der dunklen Jahreszeit gut ausgeleuchtet ist, wurde zusätzlich eine neue Beleuchtung mit vier LED-Flutern errichtet. Auch die beiden vorhandenen Kunstrasengroßspielfelder wurden auf energiesparende Flutlichtanlagen umgerüstet.
„Die Übergabe des neuen Spielfelds ist für die gesamte Vereinsfamilie ein ganz besonderer Moment. Für alle Ehrenamtlichen im Verein ist dies auch eine Geste der Anerkennung für die engagierte Arbeit rund um die 35 Teams im Verein. Die Rahmenbedingungen für Fußballer und Fußballerinnen aller Altersklassen wird erheblich verbessert – und der Verein kann nunmehr noch mehr Interessierten eine Heimat geben“, erklärte Peter Frymuth für den Vorstand des Lohausener Sport-Vereins.