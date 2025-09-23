Ein neues Kunstrasenfeld auf der Sportanlage Lohausen

Beim Lohausener SV wurde ein neues Kunstrasenfeld fertiggestellt. – Foto: Marcel Eichholz

Oberbürgermeister Stephan Keller hat jetzt ein neues Kunstrasenkleinspielfeld auf der Sportanlage des Lohausener Sport-Vereins eröffnet. Im Beisein der Bezirksvertretung, von Mitgliedern des Sportausschusses, Vertretern des Vereins und weiteren Gästen übergab Keller dem Verein die Fläche. „Die Euro in Düsseldorf hat auch den Vereinssport in Düsseldorf gepusht. Beim Lohausener SV ist nun eine nachhaltige Maßnahme im Nachgang zur Fußball-Europameisterschaft umgesetzt worden. Der Stadt ist es dabei sehr wichtig, dass auch nach einem mitreißenden großen Sport-Event wie der Euro im vergangenen Jahr die Menschen vor Ort von guten Sportmöglichkeiten profitieren können. Damit wird die wertvolle Arbeit unserer Sportvereine dauerhaft gestärkt“, betonte Keller.

Das Sportamt als Bauherr hat mit dem Kunstrasenkleinspielfeld die Anlage deutlich aufgewertet und damit weitere Trainingskapazitäten geschaffen. Das alte Spielfeld hatte einen Naturrasenbelag, war in der Pflege sehr aufwendig und insbesondere im Herbst und im Winter bei Nässe kaum bespielbar. Das neue Kunstrasenkleinspielfeld kann nun ganzjährig genutzt werden und bietet zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten, die der Verein vielseitig nutzen möchte. Neben der Fußballjugend wird auch der Fußballkindergarten von dem Spielfeld profitieren. Außerdem bietet es Trainingsmöglichkeiten für den Mädchen- und Frauenfußball; es unterstützt zudem die Entwicklung des Walking-Fußballs und weitere Breitensportangebote des Lohausener Sport-Vereins.