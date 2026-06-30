„Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen"

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Eine holprige Saison liegt hinter dem FC Spraitbach – Platz acht, zu viele liegen gelassene Punkte und ein Trainerwechsel im Sommer. Doch Abteilungsleiter Michael Jakob blickt im FuPa-Teamcheck nach vorne: Mit einem neuen Spielertrainer, wichtigen Rückkehrern und klaren Ambitionen soll die Kreisliga A1 Ostwürttemberg in der neuen Spielzeit von einem ganz anderen FC Spraitbach erlebt werden.

Die Bilanz der Saison 2025/2026 fällt beim FC Spraitbach durchwachsen aus. „Mit der Saison können wir nur bedingt zufrieden sein. Schlussendlich sind wir auf Platz 8 komplett im Mittelfeld gelandet", sagt Michael Jakob gegenüber FuPa. Sechs bis acht Punkte zu wenig, unnötig verschenkte Zähler – und mittendrin der Schatten zweier einschneidender Ereignisse: der Abgang von Vinzenz Brenner zu Saisonbeginn sowie die Ankündigung im Winter, dass Trainer Mattyden Verein im Sommer verlassen würde. „Auch wenn es sportlich etwas holprig war, so war unsere Kameradschaft und der Zusammenhalt immer top", betont Jakob. Den Abschluss der Saison feierten 27 Mann gemeinsam in Köln – ein Zeichen, dass der Geist im Verein intakt ist.

Neustart mit Sascha Bechthold: Ein neues Kapitel beginnt

Am 10. Juli begrüßt der neue Spielertrainer Sascha Bechthold, der vom SV Waldhausen kommt, die Mannschaft zum Trainingsstart. Bis dahin absolvieren die Spieler bereits individuelle Laufeinheiten. „Mit Sascha wird ein neues Kapitel beim FC aufgeschlagen, welches die Jungs sicherlich mit großer Vorfreude begegnen", sagt Jakob. Bechthold soll nicht nur als Trainer, sondern auch als Spieler auf dem Platz eine deutliche Verstärkung sein.

Vereinsphilosophie: Jung, hungrig, ohne Transferbudget

Beim FC Spraitbach wird kein Geld für Spieler ausgegeben – das ist Prinzip, keine Not. „Wir wollen weiterhin auf junge, hungrige Spieler setzen. Der Mix aus jung und alt passt denke ich sehr gut", erklärt Jakob. Eine Haltung, die in der Vergangenheit funktioniert hat und auch künftig die DNA des Vereins prägen soll.

Zielsetzung: Unter die ersten Drei

Die Ambitionen für die neue Saison sind klar formuliert: Platz eins bis drei. Nach dem Mittelfeldjahr eine deutliche Ansage – und eine, die durch die Personalplanungen gedeckt ist. Der Kader soll breiter, erfahrener und hungriger werden als zuletzt.

Rückkehrer, Neuzugänge und ein verletzter Hoffnungsträger

Personell tut sich beim FC Spraitbach einiges. Neben Bechthold als Spielertrainer kehrt Vinzent Brenner nach einem Jahr beim FC Bargau zurück – und Jakob macht keinen Hehl daraus, wie sehr er dem Team gefehlt hat. „Wie es ohne ihn aussah, haben wir vergangene Saison gemerkt." Ebenfalls zurück ist Robin Fischer, der den Verein einst als C-Jugendlicher verlassen hatte. Wegen einer Kreuzbandverletzung wird er voraussichtlich erst gegen Jahresende im Trikot zu sehen sein – bis dahin soll er Bechthold bei Training und Organisation unterstützen. Frischen Wind bringen zudem Bugra Kaya von der SG Bettringen und Ben Pirnat vom TSV Heubach, zwei Youngster, die der Mannschaft neue Energie geben sollen. Auf der Abgangsseite verlassen Tobias Pongratz (Ziel unbekannt) und Tim Weller zu den SF Lorch den Verein.

Keine klaren Favoriten: Die Liga wird ausgeglichener

Einen konkreten Titelfavoriten für die Kreisliga A1 Ostwürttemberg mag Jakob nicht nennen. „Denke, die Kreisliga A wird noch ausgeglichener werden als sie vergangene Saison schon war." Eine Einschätzung, die ebenso Respekt vor der Konkurrenz wie Selbstvertrauen in die eigene Stärke verrät.

WM-Regeländerungen: Zeitspiel-Kritik trifft, Ticketpreise auch

Beim Thema WM-Regeländerungen hält Jakob nicht hinterm Berg. Kritisch sieht er die Trinkpausen bei 20 Grad – „um weiter Werbegelder zu generieren" – und die Ticketpreise. Positiv bewertet er hingegen das konsequentere Unterbinden von Zeitspiel bei Auswechslungen und Behandlungen auf dem Feld. Eine Regelung, die auch im Amateurfußball ihren Platz verdient hätte.