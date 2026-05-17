Ein neues Kapitel beginnt💛🖤

Wir freuen uns riesig, euch als Neuzugänge in unserem Verein begrüßen zu dürfen.

Mit euch schlagen wir ein neues Kapitel auf: Ein spannendes Projekt beginnt, bei dem wir sowohl sportlich als auch menschlich gemeinsam wachsen wollen. Germania Lechenich setzt auf Neustart – und wir sind stolz, zur kommenden Saison eine sehr ambitionierte Mannschaft ins Rennen zu schicken.



Wenn du auch Teil dieses neuen Teams werden möchtest, melde dich gerne beim SC Germania Erftstadt-Lechenich💛🖤