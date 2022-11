Ein neues Gesicht beim MSV Börde: "Hat sich seinen Platz erarbeitet" Landesliga Nord +++ Mittelfeldspieler mit Verbandsliga-Erfahrung debütiert bei den Magdeburgern

Schöppe imponiert mit seinem Verhalten

21 Minuten vor dem Ende betrat Robin Schöppe erstmals im Dress des MSV den Platz. In der vergangenen Saison lief der 27-Jährige noch neunmal für den SC Bernburg in der Verbandsliga auf und erzielte dabei zwei Tore. "Er hat sich beruflich nach Magdeburg verändert und ist auf der Suche nach einem neuen Verein bei uns vorstellig geworden", erzählt Börde-Coach Marcus Mähnert. Das war zwar bereits im Sommer, weil sich der SCB und der MSV aber bei den Ablöse-Modalitäten nicht einigen konnten, musste Schöppe noch bis zum November-Anfang aussetzen. Zum Spielerprofil:

>> Robin Schöppe

"Er hat, wenn man so will, eine gewisse Leidenszeit hinter sich, weil er nur mittrainieren, aber nicht spielen konnte", erzählt Mähnert, der aber auch gleichermaßen betont: "Die Forderung aus Bernburg war absolut legitim." Schöppes Verhalten jedoch, wie er mit der Situation umgegangen ist, hat Mähnert imponiert: "Er hat großes Interesse gezeigt, am Mannschaftsleben teilzunehmen, ist mit zu Auswärtsspielen gefahren und war immer ganz nah dran. Man kann sagen: Er hat sich seinen Platz im Team erarbeitet." Auch sportlich sieht der Coach im Mittelfeldspieler eine Bereicherung: "Robin ist ein sehr geradliniger und robuster Spieler, der uns mehr körperliche Präsenz bringt. In der Schlussphase gegen Bismark hat uns das schon gutgetan."

Börde hält am gesetzten Saisonziel fest

Dass der MSV Börde nach dem fortgesetzten Erfolgslauf inzwischen nur noch einen Zähler hinter dem SSV Havelwinkel Warnau und drei hinter Tabellenführer Union Schönebeck steht, sieht Coach Mähnert allerdings ganz gelassen. "Wir wussten, dass wir eine gute Qualität und Breite in der Mannschaft haben. Am Saisonziel, unser Leistungspotenzial häufiger auszuschöpfen, hat sich darum überhaupt nichts verändert", erklärt der 41-Jährige, der mit seinem Team am Sonnabend beim TuS Siegfried Wahrburg gastiert.