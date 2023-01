Ein neuer "Zehner" für den FC Dietikon Zürcher Interregio-Klub vermeldet erste Mutationen

FC Dietikon: Ein Neuer und drei Abgänge. Beim Interregio-Wintermeister Dietikon sind die ersten Personalien bekannt. So soll der ehemalige Winterthur-Junior Giandomenico Tanzillo zum FCD wechseln. "Tanzillo ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Er kann als Zehner hinter den Spitzen spielen, aber auch auf dem Flügel", sagte Trainer Daniel Tarone gegenüber der "Limmattaler Zeitung". Der 26-jährige Tanzillo spielte zuletzt bis im Sommer für den Erstligisten Wohlen. Den Leader Gruppe 3 verlassen zudem Anto Gudelj (beruflicher Umzug in die Romandie), Admir Kapic und Daniel Pinheiro (beide ?).

FC Bauma: Schlenker übernimmt für Merdzani. Der FC Bauma hat mit Piero Schlenker einen neuen Trainer. Der 34-Jähriger verbrachte seine ganze fussballerische Karriere beim Oberländer Verein und engagierte sich über ganz viele Jahre als Juniorentrainer. Schlenker beerbt den nach der Vorrunde zurückgetretenen Hanif Merdzani, der gemeinsam mit seinem Bruder "Jimmy" die erste Mannschaft in der 4. Liga betreut hatte. Im letzten Juni hatte der FCB den Aufstieg in der Gruppe 10 nur ganz knapp verpasst. Nicht ganz so rund läuft es in der laufenden Meisterschaft, in der er als Tabellenfünfter überwintern muss - mit bereits 12 Punkten Rückstand zur Spitze.

