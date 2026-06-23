Ein neuer Vorstand und acht Neuzugänge für den TS Bad Schwalbach

Der neue Vorstand von TS Bad Schwalbach: Serhat Barut, Evren Sygin, Yunus Ümütli und Furkan Barut. – Foto: TS Bad Schwalbach

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus? "Die vergangene Saison war für uns eine sehr ereignisreiche Spielzeit mit vielen Höhen und Tiefen. Vor allem in der Hinrunde konnten wir sportlich viele positive Momente erleben und zeigen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Die Rückrunde verlief hingegen deutlich schwieriger, sodass wir auch einige negative Erfahrungen machen mussten. Insgesamt müssen wir die Saison deshalb ehrlich einordnen und abhaken. Mit dem Tabellenplatz waren wir letztlich nicht zufrieden, auch wenn wir aus den vergangenen Monaten wichtige Erkenntnisse für die Zukunft mitnehmen konnten.

Besonders hervorzuheben ist die Arbeit unserer beiden Trainer Musa Akdag und Andreas Kiewitz. Die beiden haben die Mannschaft als interne Lösung kurzfristig übernommen und seitdem einen hervorragenden Job gemacht. Vor allem die Trainingsbeteiligung konnte deutlich gesteigert werden, was sich im Verlauf der Rückrunde und insbesondere gegen Ende der Saison positiv bemerkbar gemacht hat. Die Entwicklung der Mannschaft in dieser Phase war ein wichtiges positives Signal für die Zukunft. Umso mehr freuen wir uns, dass die zunächst interne Lösung mittlerweile zu einem festen Bestandteil unserer Planungen geworden ist. Wir schätzen die Arbeit beider Trainer sehr und sind überzeugt, gemeinsam den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen."



Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?





"Im Verein hat sich organisatorisch einiges verändert. Der Vorstand wurde neu aufgestellt und besteht nun aus vier jungen Verantwortlichen: Evren Saygin, Furkan Barut, Yunus Ümütli und Serhat Barut. Unterstützt werden wir weiterhin von Kenan Özcelik und Baris Bahcetepe, die bereits in den vergangenen Jahren Verantwortung übernommen haben und uns mit ihrer Erfahrung weiterhin zur Seite stehen.Gemeinsam möchten wir dem Verein eine neue Struktur geben und den Fokus auf Menschen legen, die sowohl sportlich als auch menschlich zu uns passen. Darüber hinaus wollen wir das Vereinsleben wieder stärker fördern und für Mitglieder, Zuschauer und Unterstützer attraktiver gestalten. Unser Ziel ist es, dass sich die Menschen wieder gerne auf dem Sportplatz treffen und das Gemeinschaftsgefühl rund um den Verein gestärkt wird."Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?"Besonders erfreulich ist, dass alle Spieler des bisherigen Kaders ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Abgänge gibt es aktuell keine.Verstärken werden uns:* Stefan Rami (Jugend Bierstadt)* Alex Spirer (TSV Bleidenstadt)* Erman Tan (TuS Hahn)* Tomas Pocius (TuS Kemel)* Baha Bozkurt (FV Biebrich)* Serkan Kahraman (SG Niederseelbach/Heftrich)* Ali Akdag (FC Hettenhain)* Leo Potera (Rückkehrer nach Fußballpause)Darüber hinaus befinden wir uns noch in Gesprächen mit zwei bis drei weiteren Spielern, über die wir zu gegebener Zeit informieren werden."Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaft und den Verein?

"Die Stimmung ist derzeit durchweg positiv. Der neue Vorstand bringt frische Ideen, neue Impulse und viel Motivation mit. Gleichzeitig spürt man auch innerhalb der Mannschaft eine große Vorfreude auf die kommende Saison. Zudem erhalten wir von außen viel positives Feedback und Unterstützung. Besonders wichtig ist uns dabei zu betonen, dass wir weiterhin auf die Hilfe und Erfahrung des bisherigen Vorstands zählen können. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar."



Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?



"Unser Ziel ist es, wieder attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen. Wir möchten mit einer positiven Einstellung in jedes Spiel gehen und versuchen, jedes Spiel für uns zu entscheiden. Eine konkrete Platzierung möchten wir bewusst nicht als Ziel ausgeben. Vielmehr wollen wir Schritt für Schritt arbeiten und sehen, wohin uns unser Weg führt.



Neben der sportlichen Entwicklung liegt unser Fokus auch auf der Weiterentwicklung des gesamten Vereins. Dazu gehören eine stabile Vereinsstruktur, die Gewinnung neuer Mitglieder und Zuschauer sowie die nachhaltige Entwicklung des Vereinslebens. Besonders freut uns, dass auch unsere zweite Mannschaft weiterhin bestehen bleibt und ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins ist."



Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit der FuPa-Community teilen möchtet?



"Wir möchten künftig noch mehr Präsenz zeigen – sowohl auf als auch neben dem Platz. Unser Ziel ist es, uns stärker in der Region einzubringen, das Vereinsleben aktiv zu gestalten und zu zeigen, dass wir nicht nur eine Fußballmannschaft, sondern eine starke Gemeinschaft sind. Wir wollen ein Verein sein, der für Zusammenhalt, Leidenschaft und Teamgeist steht. Die Menschen sollen gerne zu uns auf den Sportplatz kommen und sich mit dem Verein identifizieren können. Auf diese Entwicklung freuen wir uns in den kommenden Monaten ganz besonders."

Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?

Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!