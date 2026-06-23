Ein neuer Vorstand und acht Neuzugänge für den TS Bad Schwalbach

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Evren Saygin, der neue, erste Vorstandsvorsitzende von Türkspor Bad Schwalbach, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Die vergangene Saison war für uns eine sehr ereignisreiche Spielzeit mit vielen Höhen und Tiefen. Vor allem in der Hinrunde konnten wir sportlich viele positive Momente erleben und zeigen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Die Rückrunde verlief hingegen deutlich schwieriger, sodass wir auch einige negative Erfahrungen machen mussten. Insgesamt müssen wir die Saison deshalb ehrlich einordnen und abhaken. Mit dem Tabellenplatz waren wir letztlich nicht zufrieden, auch wenn wir aus den vergangenen Monaten wichtige Erkenntnisse für die Zukunft mitnehmen konnten.
"Die Stimmung ist derzeit durchweg positiv. Der neue Vorstand bringt frische Ideen, neue Impulse und viel Motivation mit. Gleichzeitig spürt man auch innerhalb der Mannschaft eine große Vorfreude auf die kommende Saison. Zudem erhalten wir von außen viel positives Feedback und Unterstützung. Besonders wichtig ist uns dabei zu betonen, dass wir weiterhin auf die Hilfe und Erfahrung des bisherigen Vorstands zählen können. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar."
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
"Unser Ziel ist es, wieder attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen. Wir möchten mit einer positiven Einstellung in jedes Spiel gehen und versuchen, jedes Spiel für uns zu entscheiden. Eine konkrete Platzierung möchten wir bewusst nicht als Ziel ausgeben. Vielmehr wollen wir Schritt für Schritt arbeiten und sehen, wohin uns unser Weg führt.
Neben der sportlichen Entwicklung liegt unser Fokus auch auf der Weiterentwicklung des gesamten Vereins. Dazu gehören eine stabile Vereinsstruktur, die Gewinnung neuer Mitglieder und Zuschauer sowie die nachhaltige Entwicklung des Vereinslebens. Besonders freut uns, dass auch unsere zweite Mannschaft weiterhin bestehen bleibt und ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins ist."
Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit der FuPa-Community teilen möchtet?
"Wir möchten künftig noch mehr Präsenz zeigen – sowohl auf als auch neben dem Platz. Unser Ziel ist es, uns stärker in der Region einzubringen, das Vereinsleben aktiv zu gestalten und zu zeigen, dass wir nicht nur eine Fußballmannschaft, sondern eine starke Gemeinschaft sind. Wir wollen ein Verein sein, der für Zusammenhalt, Leidenschaft und Teamgeist steht. Die Menschen sollen gerne zu uns auf den Sportplatz kommen und sich mit dem Verein identifizieren können. Auf diese Entwicklung freuen wir uns in den kommenden Monaten ganz besonders."
Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?
Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!