Ein Neuer von Rot-Weiß Essen: Hilft er Schweinfurt nach dem Fehlstart?

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat gestern kurz vor Transferschluss seine linke Schiene verstärkt. Vom Ligakonkurrenten Rot-Weiss Essen wechselt Ekin Çelebi auf Leihbasis an den Main und steht bereits am heutigen Dienstag auf dem Trainingsplatz in Schweinfurt.

Der 25-jährige Çelebi ist in Nürnberg geboren, durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg und trifft nun in Schweinfurt wieder auf zahlreiche ehemalige Mitspieler. Geschäftsführer Markus Wolf erklärt: "Ekin passt mit seinen Stärken hervorragend in unser Spielsystem. Wir haben Ekin bereits seit seiner Zeit beim Club auf dem Schirm und freuen uns sehr, dass der Wechsel am Deadline Day noch realisiert werden konnte."

Çelebi selbst blickt optimistisch auf die kommenden Monate: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim FC 05. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv, und ich habe richtig Lust, mit der Mannschaft anzugreifen und meinen Teil beizutragen."



Verstärkung haben die Schnüdel auch nötig, das haben die ersten vier Spieltage gezeigt. Der FC05 und die 3. Liga, das funzt bislang so gar nicht. Vier Partien, vier Pleiten, und selbst ein Treffer wollte den Unterfranken bislang noch nicht gelingen. Von Anfang an hängen die Schweinfurter damit ganz unten drin. Ein Szenario, das möglichst hätte vermieden werden sollen. Das Hauptproblem: 0 Treffer bislang sprechen eine deutliche Sprache, die Durchschlagskraft fehlt! Dazu gesellen sich maximal unglückliche Spielverläufe wie gegen Energie Cottbus, als die entscheidenden Gegentreffer in doppelter Unterzahl erst in der Nachspielzeit fielen. Oder am vergangenen Wochenende gegen den SV Wehen Wiesbaden, als sich die Schnüdel wieder in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer fingen. Es passte dann ins Bild eines bislang verkorksten Starts, dass Manuel Wintzheimer in der 97. (!) Minute einen Elfmeter verschoss...